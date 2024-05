Giao dịch thổ cư tại Hà Nội tăng, phân khúc dưới 5 tỷ đồng có lượng giao dịch đáng chú ý nhất

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn đối với nhiều môi giới bất động sản , ghi nhận xu hướng tìm mua bất động sản thổ cư gồm nhà riêng, nhà phố và đất nền không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt phân khúc nhà riêng có sự tăng trưởng về giao dịch và giá bán đến từ một lượng không nhỏ khách hàng chuyển hướng từ mua chung cư.

Báo cáo thị trường thổ cư Hà Nội Quý I/2024 của OneHousing cũng cho thấy những dấu hiệu tăng trưởng của bất động sản thổ cư. Trong quý I/2024, giao dịch thổ cư tại Hà Nội đạt 9.800 căn, phân khúc dưới 5 tỷ đồng có lượt giao dịch mạnh, chiếm tới 44%. Riêng lượng giao dịch trong tháng 3/2024 đạt sấp sỉ 5.000 căn, tăng 153% so với tháng 2/2024 và tăng 38% so với tháng 12/2023. Các giao dịch trong tháng 3/2024 chủ yếu đến từ nhà trong ngõ tại các quận ngoài trung tâm như Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông … Số lượng giao dịch tại nhóm quận này tăng 176% so với tháng 2/2024. Giao dịch tại các quận trung tâm như Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa cũng tăng gấp đôi so với tháng 2/2024.

Tại các quận ở Hà Nội, bất động sản phân khúc nhà riêng có xu hướng đi lên về lượng giao dịch và mức độ quan tâm ở tất cả các khoảng giá. Riêng trong quý I/2024, mức độ quan tâm nhà riêng quận Nam Từ Liêm tăng 43%, nhà riêng Hoàng Mai tăng 28%, Đống Đa tăng 21%, Hà Đông tăng 26%, Thanh Xuân tăng 12% so với quý I/2023.

Cũng theo Batdongsan.com.vn, một phân khúc khác của bất động sản thổ cư là đất nền cũng ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, đặc biệt là các huyện vùng ven Hà Nội như Đông Anh, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thạch Thất… Riêng trong quý I/2024 nhu cầu tìm mua đất nền ở các huyện trên tăng từ 1,7 – 2 lần so với quý I/2023.