Lai Châu: Khởi tố 2 nam sinh xâm hại bé gái

Ngày 8/8, theo Fanpage Công an tỉnh Lai Châu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra ngày 28/10/2024 tại phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng A Nủ (sinh năm 2003, trú tại xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng Biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giàng A Do (sinh năm 2005, trú tại xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo kết quả điều tra xác định, vào khoảng 20h, ngày 28/10/2024 Giàng A Do và Giàng A Nủ rủ 2 cháu S.T.P.G (14 tuổi) và H.T.M.S (13 tuổi) xuống khu vực phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu chơi, sau đó các đối tượng đưa các cháu đi ăn ốc và uống rượu.

Khoảng 23h cùng ngày các đối tượng thuê 2 phòng nghỉ. Tại phòng nghỉ đối tượng Giàng A Nủ đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu H.T.MS., còn đối tượng Giàng A Do đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu S.T.P.G. Tại thời điểm đó cháu S.T.P.G 13 tuổi 3 tháng 7 ngày; cháu H. T. M S 12 tuổi 8 tháng 13 ngày.