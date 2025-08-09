Lai Châu: Khởi tố 2 nam sinh xâm hại bé gái
Hai nam sinh ở Lai Châu đưa 2 bé gái đi ăn ốc và uống rượu, sau đó thuê 2 phòng nghỉ, rồi thực hiện hành vi giao cấu.
Ngày 8/8, theo Fanpage Công an tỉnh Lai Châu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra ngày 28/10/2024 tại phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu.
Cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng A Nủ (sinh năm 2003, trú tại xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng Biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giàng A Do (sinh năm 2005, trú tại xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".
Theo kết quả điều tra xác định, vào khoảng 20h, ngày 28/10/2024 Giàng A Do và Giàng A Nủ rủ 2 cháu S.T.P.G (14 tuổi) và H.T.M.S (13 tuổi) xuống khu vực phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu chơi, sau đó các đối tượng đưa các cháu đi ăn ốc và uống rượu.
Khoảng 23h cùng ngày các đối tượng thuê 2 phòng nghỉ. Tại phòng nghỉ đối tượng Giàng A Nủ đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu H.T.MS., còn đối tượng Giàng A Do đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu S.T.P.G. Tại thời điểm đó cháu S.T.P.G 13 tuổi 3 tháng 7 ngày; cháu H. T. M S 12 tuổi 8 tháng 13 ngày.
Đang ở nhà, người đàn ông bị tấn công nhập việnPháp luật - 3 phút trước
GĐXH - Nghi do mâu thuẫn, nhóm ba người ở Quảng Trị đến nhà người đàn ông ở trên địa bàn gây ra vụ xô xát khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền BắcXã hội - 6 phút trước
Bộ Xây dựng cho biết, sân bay Gia Bình sẽ được chính thức khởi công vào ngày 19.8 tới. Đây sẽ là sân bay lớn nhất miền Bắc về diện tích và quy mô, với tổng vốn đầu tư hơn 180.000 tỉ đồng.
Tiếp vụ chặn taxi công nghệ ở bến xe Thái Nguyên: Xử lý tài xế hãng taxi Bình AnThời sự - 8 phút trước
GĐXH - Liên quan đến vụ việc nhóm người chặn xe taxi công nghệ và yêu cầu hành khách rời khỏi xe tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên, cơ quan chức năng xác định, không có hoạt động độc quyền khai thác dịch vụ taxi đối với toàn bộ khu vực bến, mà có nhiều điểm đón, trả khách phục vụ các hãng taxi khác nhau.
Công an Hà Nội mở cao điểm trấn áp tội phạmXã hội - 1 giờ trước
Đợt cao điểm này, Công an Hà Nội tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm như tín dụng đen, dùng công nghệ cao để phạm tội, gây rối trật tự công cộng, mua bán người...
Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổXã hội - 1 giờ trước
6 nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) bị truy tố tội "Cố ý gây thương tích" do đánh hội đồng bạn cùng trường khiến em này gãy đốt sống cổ.
Cứu sống 20 thuyền viên tàu chở dầu bốc cháy trên biển gần mũi Vũng TàuXã hội - 1 giờ trước
Rạng sáng 9/8, tàu SAR 413 đã đưa toàn bộ 20 thuyền viên tàu chở dầu bị cháy trên biển về đến cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh).
Khoảng 30 công nhân ở Hưng Yên nhập viện nghi ngộ độc thực phẩmXã hội - 1 giờ trước
Các đơn vị chức năng tỉnh Hưng Yên đang phối hợp điều tra, xác minh vụ việc khoảng 30 công nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện.
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệtXã hội - 2 giờ trước
Thời hạn miễn thị thực không quá 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.
Gia đình 7 người thoát chết khi ô tô bốc cháy sau va chạm ở TP.HCMXã hội - 2 giờ trước
Gia đình 7 người kịp thoát ra ngoài khi ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội sau va chạm liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM trưa 9/8.
Trung tướng Mai Hoàng: Công an đã giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'Xã hội - 2 giờ trước
Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân bị bắt cóc online, riêng trong tháng 7 lực lượng chức năng đã giải cứu nhiều nữ sinh viên bị lừa bán ra nước ngoài.
Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫnĐời sống
GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, lái xe taxi đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trên đường. Sự việc được xác định xảy ra tại phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh) và đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.