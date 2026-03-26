Xe tải chở đất lật trúng ô tô con và xe máy tại Phú Thọ khiến 2 người tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 26/03/2026 tại Quốc lộ 12B, đoạn chạy qua địa phận Lâm Hóa, xã Lạc Sơn (tỉnh Phú Thọ).

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở đất mang BKS 35C-111.72 do tài xế Trần Văn Khoa (SN 1982, trú tại xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ xã Lạc Sơn đi xã Yên Thủy.

Khi đang di chuyển, chiếc xe tải bất ngờ mất lái, lật nghiêng sang bên đường. Đúng lúc này, một chiếc ô tô 4 chỗ và một xe máy đang lưu thông theo chiều ngược lại đã bị khối lượng đất đá khổng lồ cùng thân xe tải đè trúng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong ở Phú Thọ. Ảnh: NDCC

Ngay sau khi nhận được tin báo lúc 7h35, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạc Sơn (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ) đã lập tức điều động 1 xe cứu nạn cùng 10 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng đã phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng để nâng khối lượng sắt thép và đất đá nhằm đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, do lực ép quá lớn, cả hai nạn nhân đều đã tử vong tại chỗ. Lực lượng CSGT và Công an xã cũng đã có mặt để phân luồng, tránh ùn tắc cục bộ trên tuyến quốc lộ.

Danh tính hai nạn nhân trong vụ tai nạn được xác định là chị N.T.T.H. (SN 1979) - Điều khiển xe ô tô 4 chỗ (trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) và chị B.T.C. (SN 1986) - Điều khiển xe mô tô (trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ).

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.