Xe tải chở đất lật trúng ô tô con và xe máy tại Phú Thọ khiến 2 người tử vong tại chỗ
GĐXH - Sáng ngày 26/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 12B đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Chiếc xe tải chở đất bất ngờ lật nghiêng, vùi lấp và đè nát một ô tô con cùng một xe máy đi ngược chiều khiến hai nạn nhân tử vong thương tâm.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 26/03/2026 tại Quốc lộ 12B, đoạn chạy qua địa phận Lâm Hóa, xã Lạc Sơn (tỉnh Phú Thọ).
Vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở đất mang BKS 35C-111.72 do tài xế Trần Văn Khoa (SN 1982, trú tại xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ xã Lạc Sơn đi xã Yên Thủy.
Khi đang di chuyển, chiếc xe tải bất ngờ mất lái, lật nghiêng sang bên đường. Đúng lúc này, một chiếc ô tô 4 chỗ và một xe máy đang lưu thông theo chiều ngược lại đã bị khối lượng đất đá khổng lồ cùng thân xe tải đè trúng.
Ngay sau khi nhận được tin báo lúc 7h35, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạc Sơn (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ) đã lập tức điều động 1 xe cứu nạn cùng 10 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.
Lực lượng chức năng đã phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng để nâng khối lượng sắt thép và đất đá nhằm đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, do lực ép quá lớn, cả hai nạn nhân đều đã tử vong tại chỗ. Lực lượng CSGT và Công an xã cũng đã có mặt để phân luồng, tránh ùn tắc cục bộ trên tuyến quốc lộ.
Danh tính hai nạn nhân trong vụ tai nạn được xác định là chị N.T.T.H. (SN 1979) - Điều khiển xe ô tô 4 chỗ (trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) và chị B.T.C. (SN 1986) - Điều khiển xe mô tô (trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ).
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Ai là cao thủ nói dối trong 12 con giáp?Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp được đánh giá là rất giỏi ứng biến bằng lời nói, thậm chí đôi khi sử dụng lời nói dối để đạt được mục đích hoặc giữ hòa khí.
3 khung giờ sinh Âm lịch mang theo phúc khí: Trẻ lớn lên bình an, cuộc đời suôn sẻ hơn ngườiĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Nhiều quan niệm phương Đông cho rằng giờ sinh Âm lịch có thể ảnh hưởng nhất định đến vận mệnh của một đứa trẻ.
Vòng đeo tay trừ tà để bảo vệ năng lượng, thu hút may mắnĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Vòng đeo tay trừ tà là một trong những vật phẩm được sử dụng khá phổ biến. Tùy vào chất liệu, linh vật hoặc ý nghĩa phong thủy, mỗi loại vòng đeo tay trừ tà lại mang những đặc điểm và công dụng riêng phù hợp với từng mục đích sử dụng.
Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2026 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Top 10 hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới năm 2026 đã được Henley Passport Index công bố. Trong đó Việt Nam đứng thứ hạng thứ 84 thế giới.
Vị trí nốt ruồi 'đại phú đại quý': Ai sở hữu tiền vào như nước, cả đời không lo thiếu thốnĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Theo nhân tướng học, vị trí nốt ruồi có thể phần nào phản ánh vận mệnh, tài lộc và con đường sự nghiệp của mỗi người.
Bé trai bị bỏ rơi lúc rạng sáng kèm lời nhắn xin nuôi giúpĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 25/3, UBND xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đang phát thông báo tìm thân nhân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.
Hà Nội: Danh sách 77 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 23/3 - 24/3Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ qua (từ 7h30 ngày 23/3 đến 7h30 ngày 24/3/2026), hệ thống Camera AI của Cục Cảnh sát giao thông đã ghi nhận, phân tích và hỗ trợ phát hiện nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc và địa bàn đô thị trọng điểm.
Cô gái có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số này sở hữu mệnh giàu sang trời địnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh tính cách và vận mệnh của mỗi người.
Tử vi gọi tên 3 con giáp giàu lên nhanh nhất hè 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Với 3 con giáp dưới đây, hè 2026 được xem là thời điểm "vàng" để rũ bỏ vận xui, kích hoạt tài lộc và đón nhận những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Tử vi tháng 2 tháng âm lịch 2026: Con giáp Mão thông minh, khôn khéo nhưng chỉ bất cẩn này lại dễ mất tài lộcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Mão có tính cách sâu sắc, thông minh, khôn khéo nhưng trong tháng 2 âm lịch này, chuyên gia phong thủy khuyên cần lưu ý tránh bất cẩn này vì dễ mất tài lộc.
Ai là cao thủ nói dối trong 12 con giáp?Đời sống
GĐXH - Có những con giáp được đánh giá là rất giỏi ứng biến bằng lời nói, thậm chí đôi khi sử dụng lời nói dối để đạt được mục đích hoặc giữ hòa khí.