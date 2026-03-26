Xe tải chở đất lật trúng ô tô con và xe máy tại Phú Thọ khiến 2 người tử vong tại chỗ

Thứ năm, 14:29 26/03/2026 | Đời sống
GĐXH - Sáng ngày 26/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 12B đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Chiếc xe tải chở đất bất ngờ lật nghiêng, vùi lấp và đè nát một ô tô con cùng một xe máy đi ngược chiều khiến hai nạn nhân tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 26/03/2026 tại Quốc lộ 12B, đoạn chạy qua địa phận Lâm Hóa, xã Lạc Sơn (tỉnh Phú Thọ).

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở đất mang BKS 35C-111.72 do tài xế Trần Văn Khoa (SN 1982, trú tại xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ xã Lạc Sơn đi xã Yên Thủy.

Khi đang di chuyển, chiếc xe tải bất ngờ mất lái, lật nghiêng sang bên đường. Đúng lúc này, một chiếc ô tô 4 chỗ và một xe máy đang lưu thông theo chiều ngược lại đã bị khối lượng đất đá khổng lồ cùng thân xe tải đè trúng.

Xe tải chở đất lật trúng ô tô con và xe máy tại Phú Thọ khiến 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong ở Phú Thọ. Ảnh: NDCC

Ngay sau khi nhận được tin báo lúc 7h35, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạc Sơn (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ) đã lập tức điều động 1 xe cứu nạn cùng 10 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng đã phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng để nâng khối lượng sắt thép và đất đá nhằm đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, do lực ép quá lớn, cả hai nạn nhân đều đã tử vong tại chỗ. Lực lượng CSGT và Công an xã cũng đã có mặt để phân luồng, tránh ùn tắc cục bộ trên tuyến quốc lộ.

Danh tính hai nạn nhân trong vụ tai nạn được xác định là chị N.T.T.H. (SN 1979) - Điều khiển xe ô tô 4 chỗ (trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) và chị B.T.C. (SN 1986) - Điều khiển xe mô tô (trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ).

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phú Thọ: Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị ô tô cán tử vong trên Quốc lộ 6

GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 8/1 tại một khúc cua trên Quốc lộ 6 (tỉnh Phú Thọ), khi chiếc xe ô tô con đang vượt xe khách cùng chiều thì tông trúng 2 người đi xe máy chạy hướng ngược lại.

Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính không vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích

Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính không vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích

Bắt giữ tài xế gây tai nạn chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường

Bắt giữ tài xế gây tai nạn chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường

Hà Nội: Lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông, hai nam sinh lớp 8 bị triệu tập

Hà Nội: Lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông, hai nam sinh lớp 8 bị triệu tập

Hà Nội: 'Bẫy' bùn đất bủa vây đường phố, hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn trong giờ cao điểm

Hà Nội: 'Bẫy' bùn đất bủa vây đường phố, hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn trong giờ cao điểm

Xe đầu kéo bốc cháy sau tai nạn, tài xế tử vong

Xe đầu kéo bốc cháy sau tai nạn, tài xế tử vong

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

