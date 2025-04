Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 nghỉ 3 ngày, không thể bỏ qua những món ăn này nếu gia đình bạn đang 'bám trụ Thủ đô'

Bún chả Bún chả Hà Nội từng được National Geographic chọn là một trong 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Công đoạn quan trọng của bún chả là nướng thịt. Các quán bún chả truyền thống Hà Nội thường sử dụng bếp than. Người nướng phải tập trung, lật vỉ nướng liên tục để thịt không cháy, đồng thời điều chỉnh để lửa đều, không to không nhỏ. Chả thường gồm cả chả miếng và chả băm. Nước chấm bún chả là hỗn hợp nước mắm, giấm, đường và nước lọc có vị chua ngọt. Trong bát nước chấm còn có dưa góp gồm cà rốt, đu đủ muối giòn. Khi ăn, thực khách có thể cho thêm tỏi ớt băm nhuyễn. Bún được làm thủ công, sợi dai. Rau sống gồm xà lách, tía tô, giá. Địa chỉ tham khảo: Bún chả phố Hàng Quạt, Đắc Kim (phố Hàng Mành), dãy bún chả phố Ngọc Khánh, Obama (phố Lê Văn Hưu), Tuyết (phố Hàng Than), bún chả Mai Hắc Đế.