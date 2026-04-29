Lịch cúp điện An Giang từ ngày 29/4 – 3/5/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị mất điện mới nhất
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Lịch cúp điện An Giang
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 229/4 – 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 29/4 – 3/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 29/4 – 3/5/2026
Lịch cúp điện Long Xuyên
KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn lớn phía bên trái, từ cầu Cái Dung đến cầu Cái Sắn Lớn phía bên phải, khu Bà Khen Cầu Đôi, Ngã Cại) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/04/2026 đến 11:15:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Châu
KHU VỰC: Xã An Châu, Xã Bình Hòa, Xã Cần Đăng, Xã Vĩnh An, Xã Vĩnh Hanh
THỜI GIAN: Từ 09:02:00 ngày 29/04/2026 đến 09:22:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố đường dây 110kV
KHU VỰC: Xã An Châu, Xã Bình Hòa, Xã Cần Đăng, Xã Vĩnh An, Xã Vĩnh Hanh
THỜI GIAN: Từ 09:24:00 ngày 29/04/2026 đến 09:32:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố đường dây 110kV
Lịch cúp điện Chợ Mới
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Châu Đốc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Tiêu Cà Tum thuộc xã Vĩnh Xương tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 09:05:00 ngày 29/04/2026 đến 11:16:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thoại Sơn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Châu Phú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Phú Tân
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Tịnh Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện An Phú
KHU VỰC: Khu vực xã Nhơn Hội - An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 12:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực xã Khánh Bình - An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 12:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: NMXL Đức Thiện thuộc xã Phú Hữu - An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TB Hồ Văn Cách thuộc xã Phú Hữu - An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TB Đội 4 - Đội 7 thuộc xã Phú Hữu - An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TB Lưu Thị Kim Nhị thuộc xã Phú Hữu - An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
