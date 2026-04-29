Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 29/4 – 3/5/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện mất điện?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 29/4 – 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 29/4 – 3/5/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 29/4 – 3/5/2026
Lịch cúp điện Phan Thiết
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Tiến 5D thuộc một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, khu phố hàm tiến 4, phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/04/2026 đến 09:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Tiến 3B thuộc một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố hàm tiến 2, phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/04/2026 đến 09:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Lê Thanh Hùng (Trạm 2), thuộc một phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 09:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Tiến 5B thuộc một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, khu phố hàm tiến 4, phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/04/2026 đến 10:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Tiến 5A thuộc một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố hàm tiến 2, phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/04/2026 đến 10:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Nguyễn Hoàng Điệp, thuộc một phần phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/04/2026 đến 10:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gạch không nung Thiện An tại thuộc một phần phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/04/2026 đến 11:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Tiến 7 thuộc một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, khu phố hàm tiến 3, phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/04/2026 đến 11:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp KDC Hàm Tiến thuộc một phần đường Nguyễn Tấn Định, khu phố hàm tiến 1, phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/04/2026 đến 11:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Tiến 6 thuộc một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, khu phố hàm tiến 3, phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 14:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Tiến 3C thuộc một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố hàm tiến 1, phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 14:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Văn Thành Xuân, thuộc một phần phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/04/2026 đến 14:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Tiến 6B thuộc một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, khu phố hàm tiến 3, phường Mũi Néé
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/04/2026 đến 16:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Tiến 9D thuộc một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố hàm tiến 1, phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/04/2026 đến 16:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Nguyễn Hiếu Trường, thuộc một phần phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/04/2026 đến 15:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Trần Minh Quân, thuộc một phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/04/2026 đến 16:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Tiến 8A thuộc một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố hàm tiến 2 phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Tiến 1D thuộc một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố hàm tiến 1, phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tuy Phong
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Đức Linh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Hàm Tân
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện La Gi
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Phú Quý
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Bắc Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Tánh Linh
KHU VỰC: Mất điện xã Bắc Ruộng và một phần Thôn 1, 8 - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/04/2026 đến 15:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trường Sa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 29/4 – 3/5/2026.
