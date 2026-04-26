Gỡ 'nút thắt' ở xã Tân Châu: Vận động dân tháo dỡ công trình trái phép

Tháng 4/2024, UBND tỉnh Nghệ An nghiên cứu quy hoạch dự án nghĩa trang, cơ sở hỏa táng cấp vùng tại khu vực núi Cao Sơn, xã Tân Châu (trước đây thuộc xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu cũ).

Xung quanh khu nghĩa trang tiếp giáp với rừng sản xuất và khu vực dự án mỏ đất san lấp của Công ty Cổ phần thiết bị Thiên Hoàng và Công ty TNHH Hoàng Phúc; mỏ đất san lấp Diễn Lợi 1 và Diễn Lợi 2 của Công ty TNHH VSIP Nghệ An.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đã phát sinh nhiều ý kiến trái chiều từ người dân địa phương.

Các đối tượng dựng rào chắn, lán trại cản trở trên tuyến đường vào các dự án.

Trên cơ sở tiếp thu, ngày 14/2, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1720/UBND-CN dừng nghiên cứu quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Tân Châu, đồng thời thông báo công khai để người dân nắm rõ chủ trương.

Dù vậy, lợi dụng tâm lý lo ngại của một bộ phận người dân về diện tích đất quy hoạch chưa được hủy bỏ và hoạt động khai thác mỏ có thể ảnh hưởng môi trường, một số đối tượng đã kích động, lôi kéo tụ tập đông người khiếu kiện, gây mất ổn định tình hình.

Đáng chú ý, các đối tượng này đã dựng lán gác, rào chắn trái phép trên tuyến đường duy nhất dẫn vào khu vực mỏ đất Diễn Lợi 1, Diễn Lợi 2, cắt cử người túc trực nhằm cản trở phương tiện ra vào.

Hành vi này không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, phòng cháy chữa cháy rừng và nhu cầu đi lại chính đáng của người dân.

Trước thực trạng trên, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an Nghệ An đã chủ động nắm tình hình, phối hợp các ngành, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình không chấp hành, tiếp tục duy trì các điểm chắn trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tháo gỡ rào chắn, lán gác trái phép.

Với quyết tâm không để vi phạm của một số đối tượng và nhóm người dân ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, Công an tỉnh Nghệ An đang chủ trì, phối hợp các lực lượng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này.

Quan điểm được xác định rõ: kiên trì vận động, thuyết phục là chính, nhưng với những trường hợp cố tình chống đối, cản trở sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân liên quan cần nêu cao tinh thần, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, không cổ xúy hành vi vi phạm để tránh những hậu quả pháp lý nặng nề không đáng có.



Hà Nội: Gấp rút hoàn tất giải tỏa khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm để triển khai dự án quảng trường GĐXH - Những ngày cuối tháng 4, công tác giải phóng mặt bằng tại khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn nước rút. Những công trình cuối cùng đang được khẩn trương phá dỡ để triển khai dự án quảng trường, công viên quy mô 2,14 ha.



