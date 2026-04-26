Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Gỡ 'nút thắt' ở xã Tân Châu: Vận động dân tháo dỡ công trình trái phép

Chủ nhật, 11:30 26/04/2026 | Xã hội
T. Thành - V. Đồng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trước diễn biến phức tạp liên quan đến việc tụ tập, dựng lán chắn đường tại xã Tân Châu, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, ổn định tình hình, đảm bảo môi trường đầu tư và an ninh trật tự.

Tháng 4/2024, UBND tỉnh Nghệ An nghiên cứu quy hoạch dự án nghĩa trang, cơ sở hỏa táng cấp vùng tại khu vực núi Cao Sơn, xã Tân Châu (trước đây thuộc xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu cũ). 

Xung quanh khu nghĩa trang tiếp giáp với rừng sản xuất và khu vực dự án mỏ đất san lấp của Công ty Cổ phần thiết bị Thiên Hoàng và Công ty TNHH Hoàng Phúc; mỏ đất san lấp Diễn Lợi 1 và Diễn Lợi 2 của Công ty TNHH VSIP Nghệ An.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đã phát sinh nhiều ý kiến trái chiều từ người dân địa phương.

Gỡ ' nút thắt ' ở xã Tân Châu: Vận động tháo dỡ công trình trái phép năm 2024 - Ảnh 1.

Các đối tượng dựng rào chắn, lán trại cản trở trên tuyến đường vào các dự án.

Trên cơ sở tiếp thu, ngày 14/2, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1720/UBND-CN dừng nghiên cứu quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Tân Châu, đồng thời thông báo công khai để người dân nắm rõ chủ trương.

Dù vậy, lợi dụng tâm lý lo ngại của một bộ phận người dân về diện tích đất quy hoạch chưa được hủy bỏ và hoạt động khai thác mỏ có thể ảnh hưởng môi trường, một số đối tượng đã kích động, lôi kéo tụ tập đông người khiếu kiện, gây mất ổn định tình hình.

Đáng chú ý, các đối tượng này đã dựng lán gác, rào chắn trái phép trên tuyến đường duy nhất dẫn vào khu vực mỏ đất Diễn Lợi 1, Diễn Lợi 2, cắt cử người túc trực nhằm cản trở phương tiện ra vào.

Hành vi này không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, phòng cháy chữa cháy rừng và nhu cầu đi lại chính đáng của người dân.

Trước thực trạng trên, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an Nghệ An đã chủ động nắm tình hình, phối hợp các ngành, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình không chấp hành, tiếp tục duy trì các điểm chắn trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự

Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tháo gỡ rào chắn, lán gác trái phép.

Với quyết tâm không để vi phạm của một số đối tượng và nhóm người dân ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, Công an tỉnh Nghệ An đang chủ trì, phối hợp các lực lượng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này. 

Quan điểm được xác định rõ: kiên trì vận động, thuyết phục là chính, nhưng với những trường hợp cố tình chống đối, cản trở sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân liên quan cần nêu cao tinh thần, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, không cổ xúy hành vi vi phạm để tránh những hậu quả pháp lý nặng nề không đáng có.

Hà Nội: Gấp rút hoàn tất giải tỏa khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm để triển khai dự án quảng trường

GĐXH - Những ngày cuối tháng 4, công tác giải phóng mặt bằng tại khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn nước rút. Những công trình cuối cùng đang được khẩn trương phá dỡ để triển khai dự án quảng trường, công viên quy mô 2,14 ha.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top