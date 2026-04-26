Gỡ 'nút thắt' ở xã Tân Châu: Vận động dân tháo dỡ công trình trái phép
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp liên quan đến việc tụ tập, dựng lán chắn đường tại xã Tân Châu, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, ổn định tình hình, đảm bảo môi trường đầu tư và an ninh trật tự.
Tháng 4/2024, UBND tỉnh Nghệ An nghiên cứu quy hoạch dự án nghĩa trang, cơ sở hỏa táng cấp vùng tại khu vực núi Cao Sơn, xã Tân Châu (trước đây thuộc xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu cũ).
Xung quanh khu nghĩa trang tiếp giáp với rừng sản xuất và khu vực dự án mỏ đất san lấp của Công ty Cổ phần thiết bị Thiên Hoàng và Công ty TNHH Hoàng Phúc; mỏ đất san lấp Diễn Lợi 1 và Diễn Lợi 2 của Công ty TNHH VSIP Nghệ An.
Tuy nhiên, quá trình triển khai đã phát sinh nhiều ý kiến trái chiều từ người dân địa phương.
Trên cơ sở tiếp thu, ngày 14/2, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1720/UBND-CN dừng nghiên cứu quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Tân Châu, đồng thời thông báo công khai để người dân nắm rõ chủ trương.
Dù vậy, lợi dụng tâm lý lo ngại của một bộ phận người dân về diện tích đất quy hoạch chưa được hủy bỏ và hoạt động khai thác mỏ có thể ảnh hưởng môi trường, một số đối tượng đã kích động, lôi kéo tụ tập đông người khiếu kiện, gây mất ổn định tình hình.
Đáng chú ý, các đối tượng này đã dựng lán gác, rào chắn trái phép trên tuyến đường duy nhất dẫn vào khu vực mỏ đất Diễn Lợi 1, Diễn Lợi 2, cắt cử người túc trực nhằm cản trở phương tiện ra vào.
Hành vi này không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, phòng cháy chữa cháy rừng và nhu cầu đi lại chính đáng của người dân.
Trước thực trạng trên, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an Nghệ An đã chủ động nắm tình hình, phối hợp các ngành, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.
Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình không chấp hành, tiếp tục duy trì các điểm chắn trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
Với quyết tâm không để vi phạm của một số đối tượng và nhóm người dân ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, Công an tỉnh Nghệ An đang chủ trì, phối hợp các lực lượng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này.
Quan điểm được xác định rõ: kiên trì vận động, thuyết phục là chính, nhưng với những trường hợp cố tình chống đối, cản trở sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân liên quan cần nêu cao tinh thần, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, không cổ xúy hành vi vi phạm để tránh những hậu quả pháp lý nặng nề không đáng có.
5 cặp con giáp đại kỵ trong kinh doanh: Hợp tác là dễ trắng tayĐời sống - 51 phút trước
GĐXH - Theo tử vi, có những cặp con giáp nếu bắt tay làm ăn chung rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến thua lỗ, thậm chí "đường ai nấy đi".
Những thông tin cực quan trọng trong mã QR của sổ đỏ mới, nhiều người có thể chưa biếtĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Mã QR trên sổ đỏ mới mang lại nhiều tiện ích quan trọng trong việc quản lý và thực hiện các giao dịch bất động sản. Mã QR của mẫu sổ đỏ mới chứa các thông tin gì?
Người phụ nữ bán thịt heo bị người tình chém tử vongPháp luật - 3 giờ trước
Do mâu thuẫn tình cảm, khi người phụ nữ bán thịt heo ở Ninh Bình rời khỏi nhà, Nguyễn Tiến Dũng đã đi theo dùng dao chém tử vong rồi bỏ trốn
Nam sinh lớp 8 nghi bị kẻ lạ xịt hơi cay trước cổng trườngĐời sống - 3 giờ trước
Công an đang điều tra vụ việc nam sinh lớp 8 nghi bị hai người lạ dùng bình xịt hơi cay tấn công ngay trước cổng trường.
Người dân tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật quý hiếmXã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Phát hiện cá thể động vật hoang dã quý hiếm đi lạc vào khuôn viên gia đình, anh Hiếu tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.
Mãn nhãn đêm nghệ thuật "Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ" tại Quảng trường biểnXã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2026 chính thức khởi động mùa du lịch biển đầy sôi động. Sự kiện ghi dấu ấn với chương trình nghệ thuật hoành tráng và pháo hoa rực rỡ.
Tin sáng 26/4: Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4; Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ, hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thôngXã hội - 5 giờ trước
GĐXH - Ngày 26-27/4, khu vực Nam Bộ nắng nóng có nơi trên 36 độ; Từ 18h ngày 25/4, nhiều tuyến đường quanh hồ Văn Lang (tỉnh Phú Thọ) sẽ tạm cấm phương tiện phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.
Nghỉ hưu trước tuổi được quy định thế nào?Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Nghỉ hưu trước tuổi là việc người lao động bắt đầu hưởng lương hưu và chấm dứt quan hệ lao động khi chưa đạt đến mốc tuổi nghỉ hưu thông thường theo quy định của Nhà nước. Năm 2026, để được nghỉ hưu trước tuổi mà hưởng lương hưu hàng tháng cần đáp ứng điều kiện gì?
Huyền ảo đêm Cố đô: Khi pháo hoa thắp sáng giấc mơ ngàn nămĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Tối 25/4/2026 (tức mùng 9/3 âm lịch), tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (Ninh Bình), Lễ hội Hoa Lư năm 2026 đã chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm và hào hùng. Điểm nhấn ấn tượng nhất của buổi lễ chính là màn bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự.
Hà Nội: Cháy dữ dội tại kho sơn ở Đông Anh, ngọn lửa bốc cao hàng chục métĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Tối 25/4, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một kho xưởng chứa sơn, dung môi... nằm trên quốc lộ 3 (xã Đông Anh, Hà Nội). Cột khói đen bốc cao hàng chục mét kèm theo nhiều tiếng nổ lớn từ các thùng dung môi khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.
Càng khó khăn càng bật lên mạnh mẽ: 4 ngày sinh Âm lịch định sẵn hậu vận giàu sangĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí kiên định, nhờ đó mà càng về hậu vận càng dễ đạt cuộc sống đủ đầy, an nhàn.