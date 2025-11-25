Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25-30/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện từ nay đến cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 25-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 25-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 25-30/11/2025
Lịch cúp điện Rạch Giá
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 25/11/2025
17:01:00 ngày 25/11/2025
Một phần khu Tây Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 25/11/2025
17:00:00 ngày 25/11/2025
Ấp Tân Phước, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/11/2025
11:00:00 ngày 26/11/2025
Ấp Hòa Phước, Xã Thạnh Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 27/11/2025
11:00:00 ngày 27/11/2025
Ấp Vĩnh Đằng, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:00:00 ngày 27/11/2025
13:00:00 ngày 27/11/2025
Ấp Vĩnh Đằng, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 28/11/2025
10:00:00 ngày 28/11/2025
Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00:00 ngày 28/11/2025
14:00:00 ngày 28/11/2025
Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14:00:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Ấp Hòa Ninh, Xã Thạnh Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 30/11/2025
18:00:00 ngày 30/11/2025
Ấp Minh Phong, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 30/11/2025
13:00:00 ngày 30/11/2025
KP Minh Phú, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
17:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần Kênh 13
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:45:00 ngày 30/11/2025
18:00:00 ngày 30/11/2025
Kênh 7, Kênh 8, ấp Thạnh An 2, ấp Đông Phước, ấp Đông Thành, ấp Đông Thọ, ấp Đông Thọ A, ấp Đông Thọ B, ấp Thạnh Trị, ấp Thạnh Trúc, ấp Thạnh An 1, một phần ấp Hòa Tiến và một phần ấp Đông Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hà Tiên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
17:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần Kênh 13
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/11/2025
17:00:00 ngày 27/11/2025
Kênh Nông trường xã Giang Thành, xã Hòa Điền, An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:45:00 ngày 30/11/2025
18:00:00 ngày 30/11/2025
Kênh 7, Kênh 8, ấp Thạnh An 2, ấp Đông Phước, ấp Đông Thành, ấp Đông Thọ, ấp Đông Thọ A, ấp Đông Thọ B, ấp Thạnh Trị, ấp Thạnh Trúc, ấp Thạnh An 1, một phần ấp Hòa Tiến và một phần ấp Đông Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hòn Đất
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 25/11/2025
09:00:00 ngày 25/11/2025
khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm tổ 5 đến tổ 6 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/11/2025
09:00:00 ngày 25/11/2025
khu vực dọc 2 bên lộ nhựa lộ Hòn Sóc gồm từ tổ 3 đến tổ 5 ấp Ấp Bến Đá xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30:00 ngày 25/11/2025
11:00:00 ngày 25/11/2025
khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cơ sở thức ăn gia súc Thanh Bình đến gần nhà máy nước đá Vàm Răng thuộc tổ 1 ấp Tà Lóc, tổ 21 ấp Ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 25/11/2025
14:30:00 ngày 25/11/2025
khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ Trụ Sở Ấp Vàm Răng đến Cầu Số 5 gồm tổ 4, tổ 5, tổ 22 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:00:00 ngày 25/11/2025
17:00:00 ngày 25/11/2025
khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 (hướng mé lộ) từ cầu Số 5 đến Cửa Hàng VLXD Xuân Lan gồm từ tổ 3 đến tổ 9 ấp Sơn Tiến xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 25/11/2025
17:00:00 ngày 25/11/2025
khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm từ tổ 6 đến tổ 7 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/11/2025
11:30:00 ngày 26/11/2025
khu vực 2 bên lộ đan gồm từ tổ 5 đến tổ 7 ấp Số 4 xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/11/2025
11:30:00 ngày 26/11/2025
khu vực 2 bên lộ đan kinh Kiên Hảo thuộc tổ 8 khu phố Mỹ Bình phường Vĩnh Thông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
khu vực 2 bên lộ đan kinh Kiên Hảo, 2 bên kinh Thầy Thông thuộc tổ 2 ấp Tràm Dưỡng xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
khu vực 2 bên lộ đan kinh Kiên Hảo gồm tổ 3 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 28/11/2025
15:00:00 ngày 28/11/2025
khu vực 2 bên lộ đan kinh 85B thuộc tổ 2 ấp Tám Ngàn xã Bình Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 28/11/2025
11:00:00 ngày 28/11/2025
khu vực 2 bên lộ đan Nam Thái gồm từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Sơn Thái xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 28/11/2025
11:00:00 ngày 28/11/2025
khu vực 2 bên lộ nhựa Nam Thái gồm từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Sơn Hòa xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
khu vực 2 bên lộ nhựa Nam Thái gồm từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Sơn Lập xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 28/11/2025
11:00:00 ngày 28/11/2025
khu vực 2 bên đường Đê Quốc Phòng gồm từ tổ 22, khu phố Tân Hưng, tổ 16 khu phố Mỹ Hưng phường Vĩnh Thông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
khu vực lộ đan bờ tây khu phố Hưng Giang từ cống Số 2 đến kinh Cũ gồm tổ 22, tổ 23 khu phố Hưng Giang phường Vĩnh Thông, khu vực đê Quốc Phòng từ cống Số 2 đến cống Tà Manh gồm tổ 23 khu phố Hưng Giang, tổ 18 khu phố Tân Điền, tổ 22 khu phố Tân Hưng, tổ 16 khu phố Mỹ Hưng phường Vĩnh Thông, khu vực đê Quốc Phòng từ cống Tà Manh đến cống Vàm Răng gồm tổ 11 khu phố Sơn Thịnh, tổ 11 khu phố Thành Công xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 29/11/2025
11:30:00 ngày 29/11/2025
khu vực Trung tâm Hành chính xã Hòn Đất thuộc tổ 7 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Minh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 29/11/2025
11:30:00 ngày 29/11/2025
khu vực Trung tâm Hành chính xã Hòn Đất thuộc tổ 7 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 29/11/2025
16:30:00 ngày 29/11/2025
Một phần xã An Minh, một phần xã Vân Khánh, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quốc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 25/11/2025
18:00:00 ngày 25/11/2025
Một phần Khu Phố 7 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/11/2025
10:30:00 ngày 25/11/2025
Một phần Khu Phố Ông Lang, Đặc Khu Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/11/2025
18:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần Khu Phố 7 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/11/2025
12:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần Khu Phố 10 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 29/11/2025
17:00:00 ngày 29/11/2025
Ấp 6 Biển, xã Đông Thái, An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
