Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25-30/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện từ nay đến cuối tuần

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 25-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 25-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 25-30/11/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 25/11/2025 17:01:00 ngày 25/11/2025 Một phần khu Tây Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 25/11/2025 17:00:00 ngày 25/11/2025 Ấp Tân Phước, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/11/2025 11:00:00 ngày 26/11/2025 Ấp Hòa Phước, Xã Thạnh Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 27/11/2025 11:00:00 ngày 27/11/2025 Ấp Vĩnh Đằng, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:00:00 ngày 27/11/2025 13:00:00 ngày 27/11/2025 Ấp Vĩnh Đằng, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 28/11/2025 10:00:00 ngày 28/11/2025 Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:00:00 ngày 28/11/2025 14:00:00 ngày 28/11/2025 Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14:00:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Ấp Hòa Ninh, Xã Thạnh Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 30/11/2025 18:00:00 ngày 30/11/2025 Ấp Minh Phong, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 30/11/2025 13:00:00 ngày 30/11/2025 KP Minh Phú, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 17:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần Kênh 13 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:45:00 ngày 30/11/2025 18:00:00 ngày 30/11/2025 Kênh 7, Kênh 8, ấp Thạnh An 2, ấp Đông Phước, ấp Đông Thành, ấp Đông Thọ, ấp Đông Thọ A, ấp Đông Thọ B, ấp Thạnh Trị, ấp Thạnh Trúc, ấp Thạnh An 1, một phần ấp Hòa Tiến và một phần ấp Đông Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 17:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần Kênh 13 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/11/2025 17:00:00 ngày 27/11/2025 Kênh Nông trường xã Giang Thành, xã Hòa Điền, An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:45:00 ngày 30/11/2025 18:00:00 ngày 30/11/2025 Kênh 7, Kênh 8, ấp Thạnh An 2, ấp Đông Phước, ấp Đông Thành, ấp Đông Thọ, ấp Đông Thọ A, ấp Đông Thọ B, ấp Thạnh Trị, ấp Thạnh Trúc, ấp Thạnh An 1, một phần ấp Hòa Tiến và một phần ấp Đông Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 25/11/2025 09:00:00 ngày 25/11/2025 khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm tổ 5 đến tổ 6 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/11/2025 09:00:00 ngày 25/11/2025 khu vực dọc 2 bên lộ nhựa lộ Hòn Sóc gồm từ tổ 3 đến tổ 5 ấp Ấp Bến Đá xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:30:00 ngày 25/11/2025 11:00:00 ngày 25/11/2025 khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cơ sở thức ăn gia súc Thanh Bình đến gần nhà máy nước đá Vàm Răng thuộc tổ 1 ấp Tà Lóc, tổ 21 ấp Ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 25/11/2025 14:30:00 ngày 25/11/2025 khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ Trụ Sở Ấp Vàm Răng đến Cầu Số 5 gồm tổ 4, tổ 5, tổ 22 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:00:00 ngày 25/11/2025 17:00:00 ngày 25/11/2025 khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 (hướng mé lộ) từ cầu Số 5 đến Cửa Hàng VLXD Xuân Lan gồm từ tổ 3 đến tổ 9 ấp Sơn Tiến xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 25/11/2025 17:00:00 ngày 25/11/2025 khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm từ tổ 6 đến tổ 7 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/11/2025 11:30:00 ngày 26/11/2025 khu vực 2 bên lộ đan gồm từ tổ 5 đến tổ 7 ấp Số 4 xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/11/2025 11:30:00 ngày 26/11/2025 khu vực 2 bên lộ đan kinh Kiên Hảo thuộc tổ 8 khu phố Mỹ Bình phường Vĩnh Thông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 khu vực 2 bên lộ đan kinh Kiên Hảo, 2 bên kinh Thầy Thông thuộc tổ 2 ấp Tràm Dưỡng xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 khu vực 2 bên lộ đan kinh Kiên Hảo gồm tổ 3 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 28/11/2025 15:00:00 ngày 28/11/2025 khu vực 2 bên lộ đan kinh 85B thuộc tổ 2 ấp Tám Ngàn xã Bình Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 28/11/2025 11:00:00 ngày 28/11/2025 khu vực 2 bên lộ đan Nam Thái gồm từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Sơn Thái xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 28/11/2025 11:00:00 ngày 28/11/2025 khu vực 2 bên lộ nhựa Nam Thái gồm từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Sơn Hòa xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 khu vực 2 bên lộ nhựa Nam Thái gồm từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Sơn Lập xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 28/11/2025 11:00:00 ngày 28/11/2025 khu vực 2 bên đường Đê Quốc Phòng gồm từ tổ 22, khu phố Tân Hưng, tổ 16 khu phố Mỹ Hưng phường Vĩnh Thông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 khu vực lộ đan bờ tây khu phố Hưng Giang từ cống Số 2 đến kinh Cũ gồm tổ 22, tổ 23 khu phố Hưng Giang phường Vĩnh Thông, khu vực đê Quốc Phòng từ cống Số 2 đến cống Tà Manh gồm tổ 23 khu phố Hưng Giang, tổ 18 khu phố Tân Điền, tổ 22 khu phố Tân Hưng, tổ 16 khu phố Mỹ Hưng phường Vĩnh Thông, khu vực đê Quốc Phòng từ cống Tà Manh đến cống Vàm Răng gồm tổ 11 khu phố Sơn Thịnh, tổ 11 khu phố Thành Công xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 29/11/2025 11:30:00 ngày 29/11/2025 khu vực Trung tâm Hành chính xã Hòn Đất thuộc tổ 7 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 29/11/2025 11:30:00 ngày 29/11/2025 khu vực Trung tâm Hành chính xã Hòn Đất thuộc tổ 7 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 29/11/2025 16:30:00 ngày 29/11/2025 Một phần xã An Minh, một phần xã Vân Khánh, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 25/11/2025 18:00:00 ngày 25/11/2025 Một phần Khu Phố 7 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/11/2025 10:30:00 ngày 25/11/2025 Một phần Khu Phố Ông Lang, Đặc Khu Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/11/2025 18:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần Khu Phố 7 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/11/2025 12:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần Khu Phố 10 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 29/11/2025 17:00:00 ngày 29/11/2025 Ấp 6 Biển, xã Đông Thái, An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện

