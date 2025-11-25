Mới nhất
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25-30/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện từ nay đến cuối tuần

Thứ ba, 11:39 25/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 25-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 25-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25-30/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện từ nay đến cuối tuần- Ảnh 1.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 25-30/11/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 25/11/2025

17:01:00 ngày 25/11/2025

Một phần khu Tây Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 25/11/2025

17:00:00 ngày 25/11/2025

Ấp Tân Phước, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 26/11/2025

11:00:00 ngày 26/11/2025

Ấp Hòa Phước, Xã Thạnh Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 27/11/2025

11:00:00 ngày 27/11/2025

Ấp Vĩnh Đằng, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:00:00 ngày 27/11/2025

13:00:00 ngày 27/11/2025

Ấp Vĩnh Đằng, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 28/11/2025

10:00:00 ngày 28/11/2025

Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00:00 ngày 28/11/2025

14:00:00 ngày 28/11/2025

Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14:00:00 ngày 28/11/2025

17:00:00 ngày 28/11/2025

Ấp Hòa Ninh, Xã Thạnh Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 30/11/2025

18:00:00 ngày 30/11/2025

Ấp Minh Phong, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 30/11/2025

13:00:00 ngày 30/11/2025

KP Minh Phú, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/11/2025

17:00:00 ngày 27/11/2025

Một phần Kênh 13

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:45:00 ngày 30/11/2025

18:00:00 ngày 30/11/2025

Kênh 7, Kênh 8, ấp Thạnh An 2, ấp Đông Phước, ấp Đông Thành, ấp Đông Thọ, ấp Đông Thọ A, ấp Đông Thọ B, ấp Thạnh Trị, ấp Thạnh Trúc, ấp Thạnh An 1, một phần ấp Hòa Tiến và một phần ấp Đông Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/11/2025

17:00:00 ngày 27/11/2025

Một phần Kênh 13

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 27/11/2025

17:00:00 ngày 27/11/2025

Kênh Nông trường xã Giang Thành, xã Hòa Điền, An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:45:00 ngày 30/11/2025

18:00:00 ngày 30/11/2025

Kênh 7, Kênh 8, ấp Thạnh An 2, ấp Đông Phước, ấp Đông Thành, ấp Đông Thọ, ấp Đông Thọ A, ấp Đông Thọ B, ấp Thạnh Trị, ấp Thạnh Trúc, ấp Thạnh An 1, một phần ấp Hòa Tiến và một phần ấp Đông Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 25/11/2025

09:00:00 ngày 25/11/2025

khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm tổ 5 đến tổ 6 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 25/11/2025

09:00:00 ngày 25/11/2025

khu vực dọc 2 bên lộ nhựa lộ Hòn Sóc gồm từ tổ 3 đến tổ 5 ấp Ấp Bến Đá xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:30:00 ngày 25/11/2025

11:00:00 ngày 25/11/2025

khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cơ sở thức ăn gia súc Thanh Bình đến gần nhà máy nước đá Vàm Răng thuộc tổ 1 ấp Tà Lóc, tổ 21 ấp Ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 25/11/2025

14:30:00 ngày 25/11/2025

khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ Trụ Sở Ấp Vàm Răng đến Cầu Số 5 gồm tổ 4, tổ 5, tổ 22 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:00:00 ngày 25/11/2025

17:00:00 ngày 25/11/2025

khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 (hướng mé lộ) từ cầu Số 5 đến Cửa Hàng VLXD Xuân Lan gồm từ tổ 3 đến tổ 9 ấp Sơn Tiến xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 25/11/2025

17:00:00 ngày 25/11/2025

khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm từ tổ 6 đến tổ 7 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 26/11/2025

11:30:00 ngày 26/11/2025

khu vực 2 bên lộ đan gồm từ tổ 5 đến tổ 7 ấp Số 4 xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 26/11/2025

11:30:00 ngày 26/11/2025

khu vực 2 bên lộ đan kinh Kiên Hảo thuộc tổ 8 khu phố Mỹ Bình phường Vĩnh Thông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 26/11/2025

17:00:00 ngày 26/11/2025

khu vực 2 bên lộ đan kinh Kiên Hảo, 2 bên kinh Thầy Thông thuộc tổ 2 ấp Tràm Dưỡng xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 26/11/2025

17:00:00 ngày 26/11/2025

khu vực 2 bên lộ đan kinh Kiên Hảo gồm tổ 3 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 28/11/2025

15:00:00 ngày 28/11/2025

khu vực 2 bên lộ đan kinh 85B thuộc tổ 2 ấp Tám Ngàn xã Bình Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 28/11/2025

11:00:00 ngày 28/11/2025

khu vực 2 bên lộ đan Nam Thái gồm từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Sơn Thái xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 28/11/2025

11:00:00 ngày 28/11/2025

khu vực 2 bên lộ nhựa Nam Thái gồm từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Sơn Hòa xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 28/11/2025

17:00:00 ngày 28/11/2025

khu vực 2 bên lộ nhựa Nam Thái gồm từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Sơn Lập xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 28/11/2025

11:00:00 ngày 28/11/2025

khu vực 2 bên đường Đê Quốc Phòng gồm từ tổ 22, khu phố Tân Hưng, tổ 16 khu phố Mỹ Hưng phường Vĩnh Thông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 28/11/2025

17:00:00 ngày 28/11/2025

khu vực lộ đan bờ tây khu phố Hưng Giang từ cống Số 2 đến kinh Cũ gồm tổ 22, tổ 23 khu phố Hưng Giang phường Vĩnh Thông, khu vực đê Quốc Phòng từ cống Số 2 đến cống Tà Manh gồm tổ 23 khu phố Hưng Giang, tổ 18 khu phố Tân Điền, tổ 22 khu phố Tân Hưng, tổ 16 khu phố Mỹ Hưng phường Vĩnh Thông, khu vực đê Quốc Phòng từ cống Tà Manh đến cống Vàm Răng gồm tổ 11 khu phố Sơn Thịnh, tổ 11 khu phố Thành Công xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 29/11/2025

11:30:00 ngày 29/11/2025

khu vực Trung tâm Hành chính xã Hòn Đất thuộc tổ 7 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 29/11/2025

11:30:00 ngày 29/11/2025

khu vực Trung tâm Hành chính xã Hòn Đất thuộc tổ 7 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 29/11/2025

16:30:00 ngày 29/11/2025

Một phần xã An Minh, một phần xã Vân Khánh, tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 25/11/2025

18:00:00 ngày 25/11/2025

Một phần Khu Phố 7 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/11/2025

10:30:00 ngày 25/11/2025

Một phần Khu Phố Ông Lang, Đặc Khu Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/11/2025

18:00:00 ngày 26/11/2025

Một phần Khu Phố 7 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/11/2025

12:00:00 ngày 26/11/2025

Một phần Khu Phố 10 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 29/11/2025

17:00:00 ngày 29/11/2025

Ấp 6 Biển, xã Đông Thái, An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngày

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Dịch vụ cắt tỉa cây xanh Đà Nẵng VerdantDN - Khi chặt cây được bảo hiểm và bồi thường

Dịch vụ cắt tỉa cây xanh Đà Nẵng VerdantDN - Khi chặt cây được bảo hiểm và bồi thường

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

An toàn - Chuyên nghiệp - Bảo hiểm trọn gói: 3 yếu tố khiến dịch vụ cắt tỉa cây xanh VerdantDN trở thành cái tên được tin tưởng tại Đà Nẵng mỗi khi khách hàng cần tìm kiếm dịch vụ cây xanh uy tín.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 25/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 25/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 25/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá bạc hôm nay 25/11: Nguyên nhân gì khiến giá bạc trong nước bật tăng hơn 1 triệu đồng/kg?

Giá bạc hôm nay 25/11: Nguyên nhân gì khiến giá bạc trong nước bật tăng hơn 1 triệu đồng/kg?

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận có sự phục hồi mạnh khi giá giao dịch bật tăng khoảng hơn 1 triệu đồng/kg, giá bạc hôm nay quanh vùng 54 triệu đồng/kg đối với Phú Quý.

Giá nhà mặt phố tại quận Long Biên cũ tăng nhiệt, Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi, phường nào đang lập ‘đỉnh’?

Giá nhà mặt phố tại quận Long Biên cũ tăng nhiệt, Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi, phường nào đang lập ‘đỉnh’?

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà mặt phố tại 4 phường mới: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng và Phúc Lợi tiếp tục khiến người mua bất ngờ.

Trải nghiệm sedan hạng C giá 329 triệu đồng giao diện như Mazda3, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Trải nghiệm sedan hạng C giá 329 triệu đồng giao diện như Mazda3, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng C đến từ thương hiệu nổi tiếng của Đức có giá bán hấp dẫn khó tin, thậm chí rẻ hơn cả Hyundai Grand i10.

Phụ nữ tiền mãn kinh nên mua loại vitamin nào, xu hướng 'dinh dưỡng chuyển đổi' khi bước qua tuổi 50

Phụ nữ tiền mãn kinh nên mua loại vitamin nào, xu hướng 'dinh dưỡng chuyển đổi' khi bước qua tuổi 50

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Thị trường thực phẩm chức năng dành cho phụ nữ tiền mãn kinh đang tăng trưởng nhanh khi ngày càng nhiều chị em tìm đến vitamin và khoáng chất để kiểm soát bốc hỏa, loãng xương và rối loạn nội tiết. Bổ sung đúng loại vitamin không chỉ hỗ trợ sức khỏe mà còn là lựa chọn thông minh để đầu tư lâu dài.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 25-30/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 25-30/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max rẻ bất ngờ, còn 10 triệu đồng, xịn chả kém iPhone 17 là bao

Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max rẻ bất ngờ, còn 10 triệu đồng, xịn chả kém iPhone 17 là bao

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max hiện ở mức giá thậm chí chưa bằng nửa giá của iPhone 17 và vẫn có thể là đối thủ giá rẻ đáng gờm cho Galaxy S25.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-30/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khu dân cư đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-30/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khu dân cư đã không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe máy điện giá 25 triệu đồng pin bền, khỏe, trang bị xịn chẳng kém SH, rẻ hơn Vision khiến khách hàng xôn xao

Xe máy điện giá 25 triệu đồng pin bền, khỏe, trang bị xịn chẳng kém SH, rẻ hơn Vision khiến khách hàng xôn xao

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng nhờ có giá bán cạnh tranh, trong khi trang bị cũng như chi phí vận hành và bảo dưỡng đều hấp dẫn hơn Honda Vision – mẫu xe vẫn được coi là ‘Tiểu SH’.

