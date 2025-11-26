Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện 11 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 26-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 26-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 26-30/11/2025
Lịch cúp điện Vị Thanh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 26/11/2025
14:00:00 ngày 26/11/2025
Ấp 7, Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/11/2025
14:00:00 ngày 26/11/2025
Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/11/2025
14:00:00 ngày 27/11/2025
Khu vực 2, phường Vị Tân, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/11/2025
14:00:00 ngày 28/11/2025
Ấp 5A; 6, Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 30/11/2025
15:00:00 ngày 30/11/2025
Khu vực 5; 6, 15; 17; 18, phường Vị Tân và Khu vực 1–12, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Lịch cúp điện Tân Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
13:00:00 ngày 27/11/2025
Ấp Tân An, xã Đông Phước, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 28/11/2025
13:00:00 ngày 28/11/2025
xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 28/11/2025
13:00:00 ngày 28/11/2025
Ấp Phú Lợi, ấp Thạnh Lợi, Thạnh Lợi A, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngã Bảy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 29/11/2025
07:15:00 ngày 29/11/2025
Xã Tân Phước Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 29/11/2025
17:00:00 ngày 29/11/2025
Phường Ngã Bảy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 29/11/2025
17:00:00 ngày 29/11/2025
Phường Ngã Bảy - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 29/11/2025
17:15:00 ngày 29/11/2025
Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 26/11/2025
15:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần ấp Trà Ban Nhỏ, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/11/2025
15:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần ấp Bà Đầm, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 26/11/2025
08:00:00 ngày 26/11/2025
ấp Phước Hòa A, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/11/2025
11:00:00 ngày 26/11/2025
ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 26/11/2025
09:30:00 ngày 26/11/2025
ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 26/11/2025
11:00:00 ngày 26/11/2025
ấp Tân Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 27/11/2025
08:00:00 ngày 27/11/2025
ấp Thạnh Thới, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 27/11/2025
11:00:00 ngày 27/11/2025
ấp Long An, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 27/11/2025
11:00:00 ngày 27/11/2025
ấp Thạnh Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 27/11/2025
09:30:00 ngày 27/11/2025
ấp Thạnh Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 27/11/2025
11:00:00 ngày 27/11/2025
ấp Thạnh Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 27/11/2025
14:00:00 ngày 27/11/2025
ấp Phước Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 28/11/2025
08:00:00 ngày 28/11/2025
ấp Phú Trí A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 28/11/2025
09:30:00 ngày 28/11/2025
ấp Phú Trí A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 28/11/2025
11:00:00 ngày 28/11/2025
ấp Phú Tân A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 28/11/2025
12:30:00 ngày 28/11/2025
ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 28/11/2025
14:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần xã Tân Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/11/2025
14:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần xã Hòa An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
09:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần xã Thạnh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 28/11/2025
11:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần xã Thạnh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần xã Phụng Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 30/11/2025
15:00:00 ngày 30/11/2025
Một phần xã Hòa An, xã Phương Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vị Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 30/11/2025
15:00:00 ngày 30/11/2025
xã Vị Thủy, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 30/11/2025
15:00:00 ngày 30/11/2025
Xã Vị Thủy, Xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 30/11/2025
15:00:00 ngày 30/11/2025
Xã Vị Thủy, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 30/11/2025
06:10:00 ngày 30/11/2025
Xã Vĩnh Viễn A, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:00:00 ngày 30/11/2025
15:10:00 ngày 30/11/2025
Xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
