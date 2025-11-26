Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện 11 tiếng/ngày

Thứ tư, 11:18 26/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 26-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 26-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện 11 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 26-30/11/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 26/11/2025

14:00:00 ngày 26/11/2025

Ấp 7, Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/11/2025

14:00:00 ngày 26/11/2025

Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 27/11/2025

14:00:00 ngày 27/11/2025

Khu vực 2, phường Vị Tân, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 28/11/2025

14:00:00 ngày 28/11/2025

Ấp 5A; 6, Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 30/11/2025

15:00:00 ngày 30/11/2025

Khu vực 5; 6, 15; 17; 18, phường Vị Tân và Khu vực 1–12, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/11/2025

13:00:00 ngày 27/11/2025

Ấp Tân An, xã Đông Phước, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 28/11/2025

13:00:00 ngày 28/11/2025

xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 28/11/2025

13:00:00 ngày 28/11/2025

Ấp Phú Lợi, ấp Thạnh Lợi, Thạnh Lợi A, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 29/11/2025

07:15:00 ngày 29/11/2025

Xã Tân Phước Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 29/11/2025

17:00:00 ngày 29/11/2025

Phường Ngã Bảy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 29/11/2025

17:00:00 ngày 29/11/2025

Phường Ngã Bảy - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 29/11/2025

17:15:00 ngày 29/11/2025

Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 26/11/2025

15:00:00 ngày 26/11/2025

Một phần ấp Trà Ban Nhỏ, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/11/2025

15:00:00 ngày 27/11/2025

Một phần ấp Bà Đầm, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 26/11/2025

08:00:00 ngày 26/11/2025

ấp Phước Hòa A, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 26/11/2025

11:00:00 ngày 26/11/2025

ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 26/11/2025

09:30:00 ngày 26/11/2025

ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 26/11/2025

11:00:00 ngày 26/11/2025

ấp Tân Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 27/11/2025

08:00:00 ngày 27/11/2025

ấp Thạnh Thới, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 27/11/2025

11:00:00 ngày 27/11/2025

ấp Long An, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 27/11/2025

11:00:00 ngày 27/11/2025

ấp Thạnh Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 27/11/2025

09:30:00 ngày 27/11/2025

ấp Thạnh Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 27/11/2025

11:00:00 ngày 27/11/2025

ấp Thạnh Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 27/11/2025

14:00:00 ngày 27/11/2025

ấp Phước Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 28/11/2025

08:00:00 ngày 28/11/2025

ấp Phú Trí A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 28/11/2025

09:30:00 ngày 28/11/2025

ấp Phú Trí A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 28/11/2025

11:00:00 ngày 28/11/2025

ấp Phú Tân A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 28/11/2025

12:30:00 ngày 28/11/2025

ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 28/11/2025

14:00:00 ngày 28/11/2025

Một phần xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 28/11/2025

14:00:00 ngày 28/11/2025

Một phần xã Hòa An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/11/2025

09:00:00 ngày 28/11/2025

Một phần xã Thạnh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 28/11/2025

11:00:00 ngày 28/11/2025

Một phần xã Thạnh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 29/11/2025

16:00:00 ngày 29/11/2025

Một phần xã Phụng Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 30/11/2025

15:00:00 ngày 30/11/2025

Một phần xã Hòa An, xã Phương Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vị Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 30/11/2025

15:00:00 ngày 30/11/2025

xã Vị Thủy, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 30/11/2025

15:00:00 ngày 30/11/2025

Xã Vị Thủy, Xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 30/11/2025

15:00:00 ngày 30/11/2025

Xã Vị Thủy, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 30/11/2025

06:10:00 ngày 30/11/2025

Xã Vĩnh Viễn A, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:00:00 ngày 30/11/2025

15:10:00 ngày 30/11/2025

Xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngàyLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngày

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa bảo dưỡng lưới điệnLịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

