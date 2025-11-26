Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 26-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 26-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 26-30/11/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 26/11/2025 14:00:00 ngày 26/11/2025 Ấp 7, Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/11/2025 14:00:00 ngày 26/11/2025 Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/11/2025 14:00:00 ngày 27/11/2025 Khu vực 2, phường Vị Tân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 28/11/2025 14:00:00 ngày 28/11/2025 Ấp 5A; 6, Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 30/11/2025 15:00:00 ngày 30/11/2025 Khu vực 5; 6, 15; 17; 18, phường Vị Tân và Khu vực 1–12, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 13:00:00 ngày 27/11/2025 Ấp Tân An, xã Đông Phước, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 28/11/2025 13:00:00 ngày 28/11/2025 xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 28/11/2025 13:00:00 ngày 28/11/2025 Ấp Phú Lợi, ấp Thạnh Lợi, Thạnh Lợi A, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 29/11/2025 07:15:00 ngày 29/11/2025 Xã Tân Phước Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 29/11/2025 17:00:00 ngày 29/11/2025 Phường Ngã Bảy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 29/11/2025 17:00:00 ngày 29/11/2025 Phường Ngã Bảy - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 29/11/2025 17:15:00 ngày 29/11/2025 Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 26/11/2025 15:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần ấp Trà Ban Nhỏ, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/11/2025 15:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần ấp Bà Đầm, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 26/11/2025 08:00:00 ngày 26/11/2025 ấp Phước Hòa A, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/11/2025 11:00:00 ngày 26/11/2025 ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 26/11/2025 09:30:00 ngày 26/11/2025 ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 26/11/2025 11:00:00 ngày 26/11/2025 ấp Tân Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 27/11/2025 08:00:00 ngày 27/11/2025 ấp Thạnh Thới, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 27/11/2025 11:00:00 ngày 27/11/2025 ấp Long An, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 27/11/2025 11:00:00 ngày 27/11/2025 ấp Thạnh Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 27/11/2025 09:30:00 ngày 27/11/2025 ấp Thạnh Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 27/11/2025 11:00:00 ngày 27/11/2025 ấp Thạnh Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 27/11/2025 14:00:00 ngày 27/11/2025 ấp Phước Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 28/11/2025 08:00:00 ngày 28/11/2025 ấp Phú Trí A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 28/11/2025 09:30:00 ngày 28/11/2025 ấp Phú Trí A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 28/11/2025 11:00:00 ngày 28/11/2025 ấp Phú Tân A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 28/11/2025 12:30:00 ngày 28/11/2025 ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 28/11/2025 14:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 28/11/2025 14:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần xã Hòa An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 09:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần xã Thạnh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 28/11/2025 11:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần xã Thạnh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần xã Phụng Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 30/11/2025 15:00:00 ngày 30/11/2025 Một phần xã Hòa An, xã Phương Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vị Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 30/11/2025 15:00:00 ngày 30/11/2025 xã Vị Thủy, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 30/11/2025 15:00:00 ngày 30/11/2025 Xã Vị Thủy, Xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 30/11/2025 15:00:00 ngày 30/11/2025 Xã Vị Thủy, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 30/11/2025 06:10:00 ngày 30/11/2025 Xã Vĩnh Viễn A, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:00:00 ngày 30/11/2025 15:10:00 ngày 30/11/2025 Xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

