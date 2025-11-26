Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 26-30/11/2025: Cái Răng, Thốt Nốt, Bình Thủy và nhiều khu vực thuộc diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 26-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 26-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 26-30/11/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 26/11/2025 08:30:00 ngày 26/11/2025 Một phần KV An Hưng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:45:00 ngày 26/11/2025 10:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần KV An Hưng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:15:00 ngày 26/11/2025 11:15:00 ngày 26/11/2025 Một phần KV An Hưng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 26/11/2025 14:15:00 ngày 26/11/2025 Một phần KV An Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 27/11/2025 08:30:00 ngày 27/11/2025 Công ty TNHH Cấp Thoát Nước Cần Thơ - KV Thạnh Lợi - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/11/2025 11:30:00 ngày 27/11/2025 Một phần KV 3 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 09:00:00 ngày 27/11/2025 CN Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen - KV 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:45:00 ngày 27/11/2025 09:45:00 ngày 27/11/2025 HKD Khánh Bình – KV11 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:15:00 ngày 27/11/2025 10:15:00 ngày 27/11/2025 Công ty CP Xây Dựng 304 - Phục vụ thi công cầu - KV 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 27/11/2025 11:00:00 ngày 27/11/2025 Thủy Đoàn III - C68 – KV 1 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 27/11/2025 12:30:00 ngày 27/11/2025 Chung cư nhà ở XH Nam Long - Hồng Phát KV 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 27/11/2025 14:00:00 ngày 27/11/2025 Công ty TNHH TM XNK Mỹ Bình - KV Phú Khánh - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 27/11/2025 14:30:00 ngày 27/11/2025 Công Ty TNHH MTV TM và DV Cây Bưởi -KV 8 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15:00 ngày 27/11/2025 15:15:00 ngày 27/11/2025 DNTN Hải Hòa -–KV Thạnh Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 27/11/2025 16:30:00 ngày 27/11/2025 Trường tiểu học Phú Thứ 3 - KV Phú Khánh - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/11/2025 16:30:00 ngày 29/11/2025 Bến xe TT TP Cần Thơ - KV 4 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ô Môn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 26/11/2025 14:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần KV Tân Lợi, phường Thới Long, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/11/2025 16:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần KV Tân Lợi 1, phường Thới Long, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 26/11/2025 16:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần KV Tân Phước, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 16:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần KV Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 28/11/2025 09:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần KV Thới An 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 14:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:30:00 ngày 28/11/2025 10:30:00 ngày 28/11/2025 Một phần KV Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 28/11/2025 13:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 28/11/2025 14:30:00 ngày 28/11/2025 Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần KV Phúc Lộc 1, 2, phường Trung Nhứt, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 29/11/2025 16:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 30/11/2025 16:00:00 ngày 30/11/2025 Một phần KV Thới An, Thới An 3, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 30/11/2025 16:00:00 ngày 30/11/2025 KV Trường Thọ, Trường Thọ 1, 2, Phước Lộc, Tân An, Đông Bình, Tân Mỹ, Tân Mỹ 1, 2, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 26/11/2025 09:30:00 ngày 26/11/2025 Một phần đường Lê Phước Thọ, P. Bình Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/11/2025 11:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần KV Rạch Chanh, KV Bình Yên A, P. Long Tuyền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/11/2025 16:00:00 ngày 26/11/2025 Rạch Ông Đội, P Long Tuyền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 30/11/2025 08:00:00 ngày 30/11/2025 Một phần đường Trần Quang Diệu, P. Bình Thủy Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 30/11/2025 11:00:00 ngày 30/11/2025 Một phần đường Đinh Công Chánh, P. Long Tuyền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:00:00 ngày 30/11/2025 16:00:00 ngày 30/11/2025 Một phần đường Đinh Công Chánh, KV Bình Nhựt, Phường Long Tuyền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 30/11/2025 16:00:00 ngày 30/11/2025 KV Cầu Rạch Phố, Bình Trung, P Long Tuyền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 26/11/2025 09:30:00 ngày 26/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:35:00 ngày 26/11/2025 10:30:00 ngày 26/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:35:00 ngày 26/11/2025 11:30:00 ngày 26/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 26/11/2025 14:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:10:00 ngày 26/11/2025 15:10:00 ngày 26/11/2025 Cắt 03FCO trạm Đình Vĩnh Trinh A tại trụ 48/24-472TT (VH 478TT) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:40:00 ngày 28/11/2025 09:40:00 ngày 28/11/2025 Một phần ấp B1, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:50:00 ngày 28/11/2025 11:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần ấp B1, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 28/11/2025 14:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần ấp B2, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:10:00 ngày 28/11/2025 15:10:00 ngày 28/11/2025 Một phần ấp B2, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 28/11/2025 12:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần các ấp: Nhơn Lộc 2; Thị tứ - KTM Phong Điền - Xã Phong Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Các ấp: Nhơn Khánh; Nhơn Hưng; Nhơn Hưng A; Nhơn Thành; Nhơn Khánh A; Nhơn Thuận 1; Nhơn Thuận 2; Quốc Lộ 61C - Xã Nhơn Ái Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 26/11/2025 09:30:00 ngày 26/11/2025 Một phần Ấp Đông Hòa A, Xã Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 26/11/2025 11:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần Ấp Đông Hòa A, Xã Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 26/11/2025 14:30:00 ngày 26/11/2025 Một phần Ấp Đông Hòa A, Xã Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:45:00 ngày 26/11/2025 16:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần Ấp Đông Giang, Xã Đông Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/11/2025 09:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần Ấp Định Yên, Định Khánh B, Định Mỹ, Xã Trường Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

