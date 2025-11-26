Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 26-30/11/2025: Cái Răng, Thốt Nốt, Bình Thủy và nhiều khu vực thuộc diện bị cúp điện trong tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 26-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 26-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 26-30/11/2025
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cái Răng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 26/11/2025
08:30:00 ngày 26/11/2025
Một phần KV An Hưng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:45:00 ngày 26/11/2025
10:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần KV An Hưng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:15:00 ngày 26/11/2025
11:15:00 ngày 26/11/2025
Một phần KV An Hưng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 26/11/2025
14:15:00 ngày 26/11/2025
Một phần KV An Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 27/11/2025
08:30:00 ngày 27/11/2025
Công ty TNHH Cấp Thoát Nước Cần Thơ - KV Thạnh Lợi - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/11/2025
11:30:00 ngày 27/11/2025
Một phần KV 3 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
09:00:00 ngày 27/11/2025
CN Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen - KV 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:45:00 ngày 27/11/2025
09:45:00 ngày 27/11/2025
HKD Khánh Bình – KV11 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:15:00 ngày 27/11/2025
10:15:00 ngày 27/11/2025
Công ty CP Xây Dựng 304 - Phục vụ thi công cầu - KV 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 27/11/2025
11:00:00 ngày 27/11/2025
Thủy Đoàn III - C68 – KV 1 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 27/11/2025
12:30:00 ngày 27/11/2025
Chung cư nhà ở XH Nam Long - Hồng Phát KV 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 27/11/2025
14:00:00 ngày 27/11/2025
Công ty TNHH TM XNK Mỹ Bình - KV Phú Khánh - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 27/11/2025
14:30:00 ngày 27/11/2025
Công Ty TNHH MTV TM và DV Cây Bưởi -KV 8 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15:00 ngày 27/11/2025
15:15:00 ngày 27/11/2025
DNTN Hải Hòa -–KV Thạnh Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 27/11/2025
16:30:00 ngày 27/11/2025
Trường tiểu học Phú Thứ 3 - KV Phú Khánh - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/11/2025
16:30:00 ngày 29/11/2025
Bến xe TT TP Cần Thơ - KV 4 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ô Môn
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 26/11/2025
14:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần KV Tân Lợi, phường Thới Long, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/11/2025
16:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần KV Tân Lợi 1, phường Thới Long, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 26/11/2025
16:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần KV Tân Phước, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
16:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần KV Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 28/11/2025
09:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần KV Thới An 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
14:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30:00 ngày 28/11/2025
10:30:00 ngày 28/11/2025
Một phần KV Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 28/11/2025
13:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 28/11/2025
14:30:00 ngày 28/11/2025
Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần KV Phúc Lộc 1, 2, phường Trung Nhứt, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 29/11/2025
16:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 30/11/2025
16:00:00 ngày 30/11/2025
Một phần KV Thới An, Thới An 3, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 30/11/2025
16:00:00 ngày 30/11/2025
KV Trường Thọ, Trường Thọ 1, 2, Phước Lộc, Tân An, Đông Bình, Tân Mỹ, Tân Mỹ 1, 2, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 26/11/2025
09:30:00 ngày 26/11/2025
Một phần đường Lê Phước Thọ, P. Bình Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/11/2025
11:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần KV Rạch Chanh, KV Bình Yên A, P. Long Tuyền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/11/2025
16:00:00 ngày 26/11/2025
Rạch Ông Đội, P Long Tuyền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 30/11/2025
08:00:00 ngày 30/11/2025
Một phần đường Trần Quang Diệu, P. Bình Thủy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 30/11/2025
11:00:00 ngày 30/11/2025
Một phần đường Đinh Công Chánh, P. Long Tuyền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:00:00 ngày 30/11/2025
16:00:00 ngày 30/11/2025
Một phần đường Đinh Công Chánh, KV Bình Nhựt, Phường Long Tuyền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 30/11/2025
16:00:00 ngày 30/11/2025
KV Cầu Rạch Phố, Bình Trung, P Long Tuyền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 26/11/2025
09:30:00 ngày 26/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:35:00 ngày 26/11/2025
10:30:00 ngày 26/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:35:00 ngày 26/11/2025
11:30:00 ngày 26/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 26/11/2025
14:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:10:00 ngày 26/11/2025
15:10:00 ngày 26/11/2025
Cắt 03FCO trạm Đình Vĩnh Trinh A tại trụ 48/24-472TT (VH 478TT)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:40:00 ngày 28/11/2025
09:40:00 ngày 28/11/2025
Một phần ấp B1, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:50:00 ngày 28/11/2025
11:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần ấp B1, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 28/11/2025
14:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần ấp B2, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:10:00 ngày 28/11/2025
15:10:00 ngày 28/11/2025
Một phần ấp B2, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 28/11/2025
12:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần các ấp: Nhơn Lộc 2; Thị tứ - KTM Phong Điền - Xã Phong Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Các ấp: Nhơn Khánh; Nhơn Hưng; Nhơn Hưng A; Nhơn Thành; Nhơn Khánh A; Nhơn Thuận 1; Nhơn Thuận 2; Quốc Lộ 61C - Xã Nhơn Ái
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Lai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 26/11/2025
09:30:00 ngày 26/11/2025
Một phần Ấp Đông Hòa A, Xã Thới Lai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 26/11/2025
11:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần Ấp Đông Hòa A, Xã Thới Lai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 26/11/2025
14:30:00 ngày 26/11/2025
Một phần Ấp Đông Hòa A, Xã Thới Lai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:45:00 ngày 26/11/2025
16:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần Ấp Đông Giang, Xã Đông Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/11/2025
09:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần Ấp Định Yên, Định Khánh B, Định Mỹ, Xã Trường Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
