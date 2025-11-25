Giá bạc hôm nay 25/11: Nguyên nhân gì khiến giá bạc trong nước bật tăng hơn 1 triệu đồng/kg?
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận có sự phục hồi mạnh khi giá giao dịch bật tăng khoảng hơn 1 triệu đồng/kg, giá bạc hôm nay quanh vùng 54 triệu đồng/kg đối với Phú Quý.
Hệ thống Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay ở vùng 54,2- 54,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,035 triệu đồng/lượng.
So với hôm qua, mức giá này đã bật tăng khoảng hơn 1 triệu đồng khi vùng giá giao dịch ngày 24/11 chỉ ở ngưỡng 52,5 đến 52,9 triệu đồng/kg.
Tại hệ thống Ancarat, nếu vùng giá giao dịch ngày 24/11 của thương hiệu này ở ngưỡng 51,6 đến 52,0 triệu đồng/kg, tương đương 1,925 triệu đồng/lượng, thì vùng giá giao dịch của ngày hôm nay đã nhích lên đến 53,0 đén 53,4 triệu đồng/kg, tương đương 1,972 triệu đồng/lượng.
Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc ở vùng 1,968 – 2,019 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra.
Nguyên nhân giá bạc trong nước bật tăng mạnh chủ yếu đến từ diễn biến quốc tế, khi giá giao ngay hôm nay đã vọt lên vùng 51 USD/oz theo giờ Việt Nam, cao hơn đáng kể so với mức quanh 50 USD/oz của phiên 24/11.
Đà phục hồi của giá bạc trong nước và quốc tế ghi nhận rõ nét hơn chủ yếu nhờ các tín hiệu tích cực từ thị trường hàng hóa toàn cầu.
Bên cạnh đó, nhu cầu bạc cho sản xuất công nghiệp – đặc biệt trong các ngành điện tử, năng lượng tái tạo và công nghệ cao – có xu hướng tăng trở lại, góp phần củng cố đà phục hồi của giá bạc trong những phiên gần đây. Nhờ vậy, các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý trong nước điều chỉnh giá lên tương ứng theo thị trường quốc tế
