Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 25/11/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 25/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 25/11/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 25/11/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 25/11/2025 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 25/11/2025 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 25/11/2025 có kết quả như sau:
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 25/11/2025 có kết quả như sau:
Dịch vụ cắt tỉa cây xanh Đà Nẵng VerdantDN - Khi chặt cây được bảo hiểm và bồi thườngSản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước
An toàn - Chuyên nghiệp - Bảo hiểm trọn gói: 3 yếu tố khiến dịch vụ cắt tỉa cây xanh VerdantDN trở thành cái tên được tin tưởng tại Đà Nẵng mỗi khi khách hàng cần tìm kiếm dịch vụ cây xanh uy tín.
Giá bạc hôm nay 25/11: Nguyên nhân gì khiến giá bạc trong nước bật tăng hơn 1 triệu đồng/kg?Giá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận có sự phục hồi mạnh khi giá giao dịch bật tăng khoảng hơn 1 triệu đồng/kg, giá bạc hôm nay quanh vùng 54 triệu đồng/kg đối với Phú Quý.
Giá nhà mặt phố tại quận Long Biên cũ tăng nhiệt, Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi, phường nào đang lập ‘đỉnh’?Giá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà mặt phố tại 4 phường mới: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng và Phúc Lợi tiếp tục khiến người mua bất ngờ.
Trải nghiệm sedan hạng C giá 329 triệu đồng giao diện như Mazda3, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng C đến từ thương hiệu nổi tiếng của Đức có giá bán hấp dẫn khó tin, thậm chí rẻ hơn cả Hyundai Grand i10.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25-30/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện từ nay đến cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Phụ nữ tiền mãn kinh nên mua loại vitamin nào, xu hướng 'dinh dưỡng chuyển đổi' khi bước qua tuổi 50Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Thị trường thực phẩm chức năng dành cho phụ nữ tiền mãn kinh đang tăng trưởng nhanh khi ngày càng nhiều chị em tìm đến vitamin và khoáng chất để kiểm soát bốc hỏa, loãng xương và rối loạn nội tiết. Bổ sung đúng loại vitamin không chỉ hỗ trợ sức khỏe mà còn là lựa chọn thông minh để đầu tư lâu dài.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 25-30/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max rẻ bất ngờ, còn 10 triệu đồng, xịn chả kém iPhone 17 là baoGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max hiện ở mức giá thậm chí chưa bằng nửa giá của iPhone 17 và vẫn có thể là đối thủ giá rẻ đáng gờm cho Galaxy S25.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-30/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khu dân cư đã không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 25 triệu đồng pin bền, khỏe, trang bị xịn chẳng kém SH, rẻ hơn Vision khiến khách hàng xôn xaoGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng nhờ có giá bán cạnh tranh, trong khi trang bị cũng như chi phí vận hành và bảo dưỡng đều hấp dẫn hơn Honda Vision – mẫu xe vẫn được coi là ‘Tiểu SH’.
Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, pin siêu bền gần 2.500W, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện giá chưa tới 30 triệu đồng gây chú ý với pin LFP siêu bền, chạy 120km, động cơ mạnh và loạt công nghệ thông minh vượt tầm phân khúc.