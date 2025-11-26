Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều tuyền đường và khu dân cư bị cúp điện 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 26-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 26-30/11/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần đường Tân Việt Hòa, Nguyễn Thị Trà, Đinh Công Bê, Văn Tấn Bảy, Nguyễn Văn Khải, Dương Thị Mỹ (Từ Cầu Trạm Xá đến khu tái định cư Tân Việt Hòa), khóm Tịnh Châu, khóm Tịnh Đông, Tịnh Long, khóm Tịnh Mỹ, khóm Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/11/2025 11:30:00 ngày 26/11/2025 Một phần đường Hai bà Trưng, Hùng Vương, Cách mạng tháng 8, Hoàng Hoa Thám, tổ 2, tổ 6, khóm 1, khóm 6, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần đường Phạm Hữu Lầu, Tân Việt Hòa, tổ 11, tổ 49, tổ 50, khóm Tịnh Thới, khóm Tân Việt Hòa, khóm An Nhơn, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/11/2025 11:30:00 ngày 27/11/2025 Một phần đường Cái Môn, từ tổ 1 đến tổ 7, khóm 1, phường Mỹ Trà và một phần tổ 1, ấp 1, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 28/11/2025 11:30:00 ngày 28/11/2025 Một phần đường Tân Việt Hòa, tổ 4, tổ 5, khóm Tịnh Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 29/11/2025 07:30:00 ngày 29/11/2025 Một phần đường Văn Tấn Bảy, An Nhơn, Tân Việt Hòa, Nguyễn Hương, Chu Huy Mân, Sông Tiền, Số 1 đến Số 8, Tân Tịch, Lê Văn Kiếc, Hồ Thị Trầm, Phạm Hữu Lầu (Từ Ngã tư Tân Việt Hòa đến Bến phà và ngọn Long Hồi), khóm Tân Việt Hòa, khóm An Nhơn, khóm Tịnh Long, khóm Bến Bắc, khóm Tịnh Hưng, khóm Tịnh Châu, khóm Tân Thuận, khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 29/11/2025 17:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần đường Nguyễn Hương, Tân Tịch, Lê Văn Kiếc, Hồ Thị Trầm, Phạm Hữu Lầu (Từ Trường Đại Học Đồng Tháp đến Bến phà và ngọn Long Hồi), khóm Tân Việt Hòa, khóm Bến Bắc, khóm Tịnh Hưng, khóm Tịnh Châu, khóm Tân Thuận, khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 29/11/2025 17:30:00 ngày 29/11/2025 Một phần đường Văn Tấn Bảy, An Nhơn, Tân Việt Hòa, Nguyễn Hương, Chu Huy Mân, Sông Tiền, Số 1 đến Số 8, Tân Tịch, Lê Văn Kiếc, Hồ Thị Trầm, Phạm Hữu Lầu (Từ Ngã tư Tân Việt Hòa đến Bến phà và ngọn Long Hồi), khóm Tân Việt Hòa, khóm An Nhơn, khóm Tịnh Long, khóm Bến Bắc, khóm Tịnh Hưng, khóm Tịnh Châu, khóm Tân Thuận, khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 30/11/2025 11:30:00 ngày 30/11/2025 Một phần đường Nguyễn Huệ, Lê Đại Hành, Phù Đổng, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Đặng Văn Bình, Võ Trường Toản, Ngô Thời Nhậm, 30/4, Trương Hán Siêu, Trần Quang Diệu, Trưng Trắc, Thủ Khoa Huân, Trần Quang Diệu, Đinh Công Tráng, Duy Tân, Phạm Thế Hiển, Phùng Khắc Khoan, Trịnh Thị Cánh, Lê Văn Phương, Phan Văn Đợi, Lê Văn Ngạng, Nguyễn Văn Sổ, Hồ Văn tần, Trần Văn Phụng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Đặng Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Dình, Bà Vạy, Mai Văn Khải, khóm Mỹ Phú, khóm 3, khóm Mỹ Tây, khóm Mỹ Trung, khóm Mỹ Thuận, phường Mỹ Trà, khóm 11, phường Mỹ Ngãi và khóm 4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 30/11/2025 17:00:00 ngày 30/11/2025 Một phần đường Nguyễn Huệ, 30/4, Võ Trường Toản, Trần Hưng Đạo, Đặng Văn Bình, Lê Thị Riêng, Ngô Thời Nhậm, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Quang Diệu, Lê Văn Tám, Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Trương Định, Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Ngũ Lão, Trần Phú, Tôn Đức Thắng, Lê Văn Tám, Lê Văn Chánh, Số 1 đến Số 8, khóm 1, khóm 3, khóm 4, khóm 5, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Sa Đéc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 26/11/2025 11:30:00 ngày 26/11/2025 Khu vực nhà máy thuộc trạm Hồng Châu 2, đường ĐT 852 phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 Khu vực nhà máy thuộc trạm Nông Đạt Thành 1, 2, đường ĐT 852 phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/11/2025 11:30:00 ngày 27/11/2025 Khu vực nhà máy thuộc trạm Ngọc Son 2, đường ĐT 852 phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 27/11/2025 17:00:00 ngày 27/11/2025 Khu vực nhà máy thuộc trạm Khương Trinh, đường ĐT 852 phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 09:30:00 ngày 28/11/2025 Khu vực cảng Vi Na, đường ĐT 852, xã Tân Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 28/11/2025 11:30:00 ngày 28/11/2025 Khu vực cơ sở thuộc trạm Kim Ửng, đường Đinh Công Tráng, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Khu vực nhà máy thuộc trạm Phước Hiệp 2, Rạch Ngã Bát, xã Tân Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 30/11/2025 07:00:00 ngày 30/11/2025 Đường Làng Hoa, Trần Quang Khải, Cao Thắng, rạch Miễu, rạch Tứ Quý, rạch Cái Sơn và một phần đường Phùng Khắc Khoan, kinh 19 tháng 5, đường ĐT 852B (từ cầu Sa Đéc 2 đến cầu Cai Dao 2), phường Sa Đéc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 30/11/2025 17:30:00 ngày 30/11/2025 Đường Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Phan Văn Vẽ, Lê Văn Liêm, Khu dân cư phường 3, đường Vườn Hồng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến, Bùi Thị Xuân, một phần đường Phạm Hồng Thái (từ nhà máy An Hòa đến cầu Ông Thung), một phần đường Hoàng Sa (từ vòng xoay khu công nghiệp C đến đường Bùi Thị Xuân), phường Sa Đéc. - Đường ĐT 848 (từ vòng xoay khu công nghiệp C đến Ngã ba N1), khu công nghiệp C, C mở rộng, ngọn Ông Tổng, Đê bao số 8, đường Ngô Quyền và một phần đường Đoàn Thị Điểm, phường Sa Đéc. - Các khách hàng: (PB07020039029 – Tân Việt Sa Giang), (PB07020042237 – Kho lạnh Trường Giang), (PB07020023932 – ViNa 1 + ViNa 2) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 ngày 30/11/2025 18:00:00 ngày 30/11/2025 Đường Làng Hoa, Trần Quang Khải, Cao Thắng, rạch Miễu, rạch Tứ Quý, rạch Cái Sơn và một phần đường Phùng Khắc Khoan, kinh 19 tháng 5, đường ĐT 852B (từ cầu Sa Đéc 2 đến cầu Cai Dao 2), phường Sa Đéc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nha Mân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 26/11/2025 11:30:00 ngày 26/11/2025 Toàn bộ Khu vực cuối Rạch Cao Lân và toàn bộ khu vực Rạch Đường Voi thuộc xã Tân Nhuận Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 Toàn bộ khu vực từ Cầu ngang Bà Tơ đến Cầu Chiến Đấu thuộc xã Tân Nhuận Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/11/2025 11:30:00 ngày 27/11/2025 Toàn bộ rạch Đìa Rún thuộc xã Tân Nhuận Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 27/11/2025 17:00:00 ngày 27/11/2025 Toàn bộ khu vực từ Vàm Ngã Nhỏ đến kênh 19/5 thuộc xã Tân Nhuận Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 11:30:00 ngày 28/11/2025 Toàn bộ khu vực từ dọc tỉnh lộ 854 Cầu Ông Đại đến Trường Tiểu học Cai Hạt thuộc xã Tân Nhuận Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Mất điện toàn bộ khu vực từ Trường Tiểu Học Cai Hạt đến Cầu Rạch Tre thuộc xã Tân Nhuận Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/11/2025 17:00:00 ngày 30/11/2025 Toàn bộ khu vực dọc QL 80 từ Nghĩa trang đến Cầu Cái Da, toàn bộ khu vực Chợ Cái Tàu, toàn bộ đường Nguyễn Văn Voi, KDC Năm triếu thuộc xã Phú Hựu Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lai Vung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 26/11/2025 07:30:00 ngày 26/11/2025 Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, Công Ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn, Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cỏ May, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Ngư Long, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Mít đến Đình Vĩnh Thới, một phần khu công nghiệp Sông Hậu) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/11/2025 07:30:00 ngày 26/11/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến cầu Cái Quýt) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/11/2025 18:00:00 ngày 26/11/2025 Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH May Mặc Lai Vung, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Quýt đến cổng khu công nghiệp Sông Hậu) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 26/11/2025 12:00:00 ngày 26/11/2025 Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Văn Mến, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/11/2025 12:00:00 ngày 26/11/2025 Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Khánh Hà, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 Khách hàng sử dụng điện Trương Văn Tới, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Lương Thực Mekong Đồng Tháp, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17:30:00 ngày 26/11/2025 18:00:00 ngày 26/11/2025 Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, Công Ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn, Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cỏ May, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Ngư Long, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Mít đến Đình Vĩnh Thới, một phần khu công nghiệp Sông Hậu) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 ngày 26/11/2025 18:00:00 ngày 26/11/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến cầu Cái Quýt) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 28/11/2025 17:30:00 ngày 28/11/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ Chợ Tân Thành đến CDC Tân Thành) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 28/11/2025 17:30:00 ngày 28/11/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thành, ấp Tân Hòa, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Một phần khu vực Kinh Hội Trụ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Bửu, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần khu vực từ ngã 3 phòng giản đến đường giồng Ấp Long Bình, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/11/2025 09:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần khu vực Khóm Bình Hòa Hạ, Khóm Bình Hòa Trung, Khóm Bình Hòa Thượng, Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 17:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần khu vực Khóm Bình Hòa Hạ, Khóm Bình Hòa Trung, Khóm Bình Hòa Thượng, Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:00:00 ngày 27/11/2025 17:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần khu vực Khóm Bình Hòa Hạ, Khóm Bình Hòa Trung, Khóm Bình Hòa Thượng, Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần khu vực ngã ba mương miểu đường 30/4, Ấp Thường Thới, Xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hồng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 26/11/2025 12:00:00 ngày 26/11/2025 Mất điện trạm chuyên Cấp Nước Tân Thành B Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/11/2025 12:00:00 ngày 26/11/2025 Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Hai Ten Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 Mất điện một phần chợ giồng găng, xã An Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/11/2025 11:30:00 ngày 27/11/2025 Mất điện trạm công cộng Phước Xuyên 8, xã An Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 27/11/2025 17:00:00 ngày 27/11/2025 Mất điện trạm chuyên dùng bơm Cả Sậy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 12:00:00 ngày 28/11/2025 Mất điện trạm chuyên dùng Trạm bơm Gò Đuôi Tôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Mất điện NR Trạm Trang Trại NTTS RicLand Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Mất điện một phần xã An Phước từ đầu lộ Gò Mã đến cuối lộ Gò Mã Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Mất điện trạm chuyên dùng Trạm bơm Tân Thành B1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/11/2025 11:00:00 ngày 29/11/2025 Mất điện một phần xã Tân Hồng từ trạm Gò Tre 3 dọc kinh Sa Rài Tứ Tân Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 30/11/2025 17:30:00 ngày 30/11/2025 Một phần xã Tân Hồng ấp 1, ấp 2, ấp 3 từ Ngã tư đèn đỏ xã Tân Hồng đến trường THCS Nguyễn Văn Tiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tháp Mười

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 26/11/2025 07:30:00 ngày 26/11/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ An 1, Mỹ Thị A xã Tháp Mười, ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2, toàn bộ khu vực ấp Mỹ Tây 1, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Nam 1, Mỹ Nam 2, Mỹ Nam 3, Mỹ Đông 2, ấp Mỹ Đông 3, ấp Mỹ Đông 4, ấp Láng Biển 1–4 thuộc xã Mỹ Quý; các trạm biến áp chuyên dùng: Công nghệ Dingxin, Cơ sở Ngân Phát, Cơ sở Hoàng Huy, Công ty Thành Nông, Công ty Đại Phát, Xưởng may Minh Vương, Cơ khí Phan Tấn, Công ty Sao Mai, Giày da Dục Thanh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 26/11/2025 15:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần khu vực ấp 4 xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ An 1, Mỹ Thị A xã Tháp Mười, ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 27/11/2025 17:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần khu vực ấp 3 (dọc theo 2 bờ Kênh giữa) xã Đốc Binh Kiều Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/11/2025 09:30:00 ngày 27/11/2025 Một phần khu vực ấp 2 xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 27/11/2025 10:30:00 ngày 27/11/2025 Một phần khu vực ấp 2 xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 27/11/2025 11:30:00 ngày 27/11/2025 Một phần khu vực ấp 2 xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 27/11/2025 15:30:00 ngày 27/11/2025 Một phần khu vực ấp 1 xã Tháp Mười Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/11/2025 17:30:00 ngày 27/11/2025 Một phần khu vực ấp 1 xã Trường Xuân (toàn bộ khu vực Kênh Công sự, Kênh Lô Ba, Kênh giữa Nông Trường) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 27/11/2025 17:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần khu vực ấp 1 xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần khu vực ấp 2 (dọc theo 2 bờ Kênh Năm) xã Đốc Binh Kiều Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Toàn bộ khu vực ấp 6 (CDC An Phong) xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện một CDC Đông Rạch Miễu) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần Khu vực ấp Mỹ Phú Đất Liền, ấp Tây Mỹ, ấp Mỹ Phú Cù Lao, ấp Mỹ Thới xã Mỹ Thọ (khu vực mất một phần Cống Mương Bà Năm, một phần Đường Thống Linh) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 17:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Bình Hàng Trung và một phần ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện Đường Nhà Thờ xã Tân Hội Trung cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 17:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần khu vực ấp Tây Mỹ, ấp Mỹ Thới, ấp Mỹ Xương xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện Chùa Long Tế) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/11/2025 11:30:00 ngày 27/11/2025 Một phần khu vực khóm 3, khóm 15, Phường Mỹ Ngãi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 11:30:00 ngày 28/11/2025 Toàn bộ TBA 3P-400KVA Phan Thuấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Toàn bộ TBA 3P-560kVA Võ Thị Tuyết Nga Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Toàn bộ TBA 3P-1000kVA Võ Tuyết Nga 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Một phần ấp Mỹ Phú Đất Liền, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện Mỹ Phú trụ đá Ông Bi) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 29/11/2025 11:30:00 ngày 29/11/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Tây, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện Ngã 4 Ông Bầu) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 29/11/2025 17:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần khu vực khóm An Định, Phường Mỹ Trà (khu vực mất điện Rạch Gốc) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lấp Vò

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 26/11/2025 11:30:00 ngày 26/11/2025 Khu vực Rạch Tân Thuận xã Tân Khánh Trung (xã Tân Mỹ cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 Khu vực Ngọn Thầy Lâm xã Tân Khánh Trung (xã Tân Mỹ cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 28/11/2025 08:30:00 ngày 28/11/2025 Khu vực Rạch Bà Đội xã Lai Vung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 28/11/2025 10:00:00 ngày 28/11/2025 Khu vực Cầu Thăng Long xã Lai Vung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 28/11/2025 11:30:00 ngày 28/11/2025 Khu vực Chợ Định Yên xã Lai Vung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Quốc lộ 80 từ Cầu Tân Lợi đến Cống Số 1, Rạch Tân Lợi, Rạch Vĩnh Lợi, Rạch Xẻo Đào xã Lấp Vò và xã Tân Khánh Trung Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 28/11/2025 14:30:00 ngày 28/11/2025 Khu vực Rạch Lò Đường ấp An Ninh xã Lai Vung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 28/11/2025 16:00:00 ngày 28/11/2025 Khu vực Rạch Lò Đường ấp An Ninh xã Lai Vung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 28/11/2025 17:00:00 ngày 28/11/2025 Khu vực Rạch Lò Đường ấp An Ninh xã Lai Vung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thanh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 24/11/2025 16:30:00 ngày 24/11/2025 Một phần ấp Tân An (xã Tân Huề cũ), xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/11/2025 16:30:00 ngày 24/11/2025 Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực chợ Tân Huề) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần ấp Hạ, xã Tân Long (khu vực từ chợ Tân Bình đến gần UBND xã Tân Quới cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/11/2025 16:30:00 ngày 26/11/2025 Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Mương Khai kênh 2/9) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/11/2025 16:30:00 ngày 26/11/2025 Một phần ấp 4, xã Bình Thành (khu vực phía dưới nhà máy ông Đức) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/11/2025 16:30:00 ngày 26/11/2025 Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh (khu vực đầu kênh Giữa) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/11/2025 16:30:00 ngày 27/11/2025 Một phần ấp Nam, xã Thanh Bình (khu vực trang trại Nuôi trồng thủy sản Hùng Cá) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/11/2025 16:30:00 ngày 27/11/2025 Khách hàng trạm Huỳnh Thúc Kháng, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/11/2025 16:30:00 ngày 27/11/2025 Khách hàng trạm NTTS Cồn Tân Long, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/11/2025 16:30:00 ngày 27/11/2025 Khách hàng trạm Bơm Chín Cứng, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/11/2025 16:30:00 ngày 27/11/2025 Khách hàng trạm Nguyễn Trường Tỏ, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/11/2025 16:30:00 ngày 27/11/2025 Khách hàng trạm Nước Đá Trần Thị Cóng, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 28/11/2025 16:30:00 ngày 28/11/2025 Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh (khu vực gần trường THPT-THCS Tân Mỹ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 28/11/2025 16:30:00 ngày 28/11/2025 Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (khu vực tuyến dân cư Tân Thạnh) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 28/11/2025 16:30:00 ngày 28/11/2025 Một phần ấp 2, xã Tân Thạnh (khu vực kênh 2/9 xã Phú Lợi cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tam Nông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 26/11/2025 12:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim (Một phần khu vực cụm dân cư Tân Công Sính) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/11/2025 12:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim (Một phần khu vực cụm dân cư Tân Công Sính) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/11/2025 10:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần khu vực ấp Cà Dâm, xã Tràm Chim (Từ nhà ông Nguyễn Ngọc Thành đến nhà bà Lê Thị Nở) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 26/11/2025 17:00:00 ngày 26/11/2025 Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim (Một phần khu vực cụm dân cư Tân Công Sính) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 27/11/2025 11:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần khu vực ấp An Bình, xã An Long (Từ nhà ông Nguyễn Hữu Trường dọc theo đường ĐT 844 đến nhà ông Nguyễn Văn Phong) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 27/11/2025 17:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần khu vực ấp Long Phú, xã Phú Thọ (Từ nhà ông Trần Ngọc Thuận dọc theo đường ĐT 844 đến nhà ông Trần Văn Chiến) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 27/11/2025 17:00:00 ngày 27/11/2025 Một phần khu vực ấp Long Phú, xã Phú Thọ (Từ nhà ông Phạm Văn Song dọc theo đường ĐT 844 đến trạm Bơm Phú Thọ 1) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 29/11/2025 10:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần khu vực ấp 5, xã Tràm Chim (Từ trại mộc Bảy Thâu dọc theo đường ĐT 844 đến văn phòng HĐND & UBND xã Tràm Chim) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 29/11/2025 15:00:00 ngày 29/11/2025 Một phần khu vực ấp A, xã Phú Cường (Từ nhà ông Lê Văn Mười đến nhà bà Nguyễn Thị Thum) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

