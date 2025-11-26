Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều tuyền đường và khu dân cư bị cúp điện 11 tiếng/ngày
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 26-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 26-30/11/2025
Lịch cúp điện Cao Lãnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần đường Tân Việt Hòa, Nguyễn Thị Trà, Đinh Công Bê, Văn Tấn Bảy, Nguyễn Văn Khải, Dương Thị Mỹ (Từ Cầu Trạm Xá đến khu tái định cư Tân Việt Hòa), khóm Tịnh Châu, khóm Tịnh Đông, Tịnh Long, khóm Tịnh Mỹ, khóm Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/11/2025
11:30:00 ngày 26/11/2025
Một phần đường Hai bà Trưng, Hùng Vương, Cách mạng tháng 8, Hoàng Hoa Thám, tổ 2, tổ 6, khóm 1, khóm 6, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần đường Phạm Hữu Lầu, Tân Việt Hòa, tổ 11, tổ 49, tổ 50, khóm Tịnh Thới, khóm Tân Việt Hòa, khóm An Nhơn, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/11/2025
11:30:00 ngày 27/11/2025
Một phần đường Cái Môn, từ tổ 1 đến tổ 7, khóm 1, phường Mỹ Trà và một phần tổ 1, ấp 1, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 28/11/2025
11:30:00 ngày 28/11/2025
Một phần đường Tân Việt Hòa, tổ 4, tổ 5, khóm Tịnh Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 29/11/2025
07:30:00 ngày 29/11/2025
Một phần đường Văn Tấn Bảy, An Nhơn, Tân Việt Hòa, Nguyễn Hương, Chu Huy Mân, Sông Tiền, Số 1 đến Số 8, Tân Tịch, Lê Văn Kiếc, Hồ Thị Trầm, Phạm Hữu Lầu (Từ Ngã tư Tân Việt Hòa đến Bến phà và ngọn Long Hồi), khóm Tân Việt Hòa, khóm An Nhơn, khóm Tịnh Long, khóm Bến Bắc, khóm Tịnh Hưng, khóm Tịnh Châu, khóm Tân Thuận, khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 29/11/2025
17:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần đường Nguyễn Hương, Tân Tịch, Lê Văn Kiếc, Hồ Thị Trầm, Phạm Hữu Lầu (Từ Trường Đại Học Đồng Tháp đến Bến phà và ngọn Long Hồi), khóm Tân Việt Hòa, khóm Bến Bắc, khóm Tịnh Hưng, khóm Tịnh Châu, khóm Tân Thuận, khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 29/11/2025
17:30:00 ngày 29/11/2025
Một phần đường Văn Tấn Bảy, An Nhơn, Tân Việt Hòa, Nguyễn Hương, Chu Huy Mân, Sông Tiền, Số 1 đến Số 8, Tân Tịch, Lê Văn Kiếc, Hồ Thị Trầm, Phạm Hữu Lầu (Từ Ngã tư Tân Việt Hòa đến Bến phà và ngọn Long Hồi), khóm Tân Việt Hòa, khóm An Nhơn, khóm Tịnh Long, khóm Bến Bắc, khóm Tịnh Hưng, khóm Tịnh Châu, khóm Tân Thuận, khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 30/11/2025
11:30:00 ngày 30/11/2025
Một phần đường Nguyễn Huệ, Lê Đại Hành, Phù Đổng, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Đặng Văn Bình, Võ Trường Toản, Ngô Thời Nhậm, 30/4, Trương Hán Siêu, Trần Quang Diệu, Trưng Trắc, Thủ Khoa Huân, Trần Quang Diệu, Đinh Công Tráng, Duy Tân, Phạm Thế Hiển, Phùng Khắc Khoan, Trịnh Thị Cánh, Lê Văn Phương, Phan Văn Đợi, Lê Văn Ngạng, Nguyễn Văn Sổ, Hồ Văn tần, Trần Văn Phụng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Đặng Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Dình, Bà Vạy, Mai Văn Khải, khóm Mỹ Phú, khóm 3, khóm Mỹ Tây, khóm Mỹ Trung, khóm Mỹ Thuận, phường Mỹ Trà, khóm 11, phường Mỹ Ngãi và khóm 4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 30/11/2025
17:00:00 ngày 30/11/2025
Một phần đường Nguyễn Huệ, 30/4, Võ Trường Toản, Trần Hưng Đạo, Đặng Văn Bình, Lê Thị Riêng, Ngô Thời Nhậm, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Quang Diệu, Lê Văn Tám, Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Trương Định, Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Ngũ Lão, Trần Phú, Tôn Đức Thắng, Lê Văn Tám, Lê Văn Chánh, Số 1 đến Số 8, khóm 1, khóm 3, khóm 4, khóm 5, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Sa Đéc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 26/11/2025
11:30:00 ngày 26/11/2025
Khu vực nhà máy thuộc trạm Hồng Châu 2, đường ĐT 852 phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
Khu vực nhà máy thuộc trạm Nông Đạt Thành 1, 2, đường ĐT 852 phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/11/2025
11:30:00 ngày 27/11/2025
Khu vực nhà máy thuộc trạm Ngọc Son 2, đường ĐT 852 phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 27/11/2025
17:00:00 ngày 27/11/2025
Khu vực nhà máy thuộc trạm Khương Trinh, đường ĐT 852 phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
09:30:00 ngày 28/11/2025
Khu vực cảng Vi Na, đường ĐT 852, xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 28/11/2025
11:30:00 ngày 28/11/2025
Khu vực cơ sở thuộc trạm Kim Ửng, đường Đinh Công Tráng, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Khu vực nhà máy thuộc trạm Phước Hiệp 2, Rạch Ngã Bát, xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 30/11/2025
07:00:00 ngày 30/11/2025
Đường Làng Hoa, Trần Quang Khải, Cao Thắng, rạch Miễu, rạch Tứ Quý, rạch Cái Sơn và một phần đường Phùng Khắc Khoan, kinh 19 tháng 5, đường ĐT 852B (từ cầu Sa Đéc 2 đến cầu Cai Dao 2), phường Sa Đéc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 30/11/2025
17:30:00 ngày 30/11/2025
Đường Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Phan Văn Vẽ, Lê Văn Liêm, Khu dân cư phường 3, đường Vườn Hồng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến, Bùi Thị Xuân, một phần đường Phạm Hồng Thái (từ nhà máy An Hòa đến cầu Ông Thung), một phần đường Hoàng Sa (từ vòng xoay khu công nghiệp C đến đường Bùi Thị Xuân), phường Sa Đéc. - Đường ĐT 848 (từ vòng xoay khu công nghiệp C đến Ngã ba N1), khu công nghiệp C, C mở rộng, ngọn Ông Tổng, Đê bao số 8, đường Ngô Quyền và một phần đường Đoàn Thị Điểm, phường Sa Đéc. - Các khách hàng: (PB07020039029 – Tân Việt Sa Giang), (PB07020042237 – Kho lạnh Trường Giang), (PB07020023932 – ViNa 1 + ViNa 2)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 ngày 30/11/2025
18:00:00 ngày 30/11/2025
Đường Làng Hoa, Trần Quang Khải, Cao Thắng, rạch Miễu, rạch Tứ Quý, rạch Cái Sơn và một phần đường Phùng Khắc Khoan, kinh 19 tháng 5, đường ĐT 852B (từ cầu Sa Đéc 2 đến cầu Cai Dao 2), phường Sa Đéc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nha Mân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 26/11/2025
11:30:00 ngày 26/11/2025
Toàn bộ Khu vực cuối Rạch Cao Lân và toàn bộ khu vực Rạch Đường Voi thuộc xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu ngang Bà Tơ đến Cầu Chiến Đấu thuộc xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/11/2025
11:30:00 ngày 27/11/2025
Toàn bộ rạch Đìa Rún thuộc xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 27/11/2025
17:00:00 ngày 27/11/2025
Toàn bộ khu vực từ Vàm Ngã Nhỏ đến kênh 19/5 thuộc xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
11:30:00 ngày 28/11/2025
Toàn bộ khu vực từ dọc tỉnh lộ 854 Cầu Ông Đại đến Trường Tiểu học Cai Hạt thuộc xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Mất điện toàn bộ khu vực từ Trường Tiểu Học Cai Hạt đến Cầu Rạch Tre thuộc xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/11/2025
17:00:00 ngày 30/11/2025
Toàn bộ khu vực dọc QL 80 từ Nghĩa trang đến Cầu Cái Da, toàn bộ khu vực Chợ Cái Tàu, toàn bộ đường Nguyễn Văn Voi, KDC Năm triếu thuộc xã Phú Hựu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lai Vung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 26/11/2025
07:30:00 ngày 26/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, Công Ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn, Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cỏ May, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Ngư Long, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Mít đến Đình Vĩnh Thới, một phần khu công nghiệp Sông Hậu)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 26/11/2025
07:30:00 ngày 26/11/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến cầu Cái Quýt)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 26/11/2025
18:00:00 ngày 26/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH May Mặc Lai Vung, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Quýt đến cổng khu công nghiệp Sông Hậu)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 26/11/2025
12:00:00 ngày 26/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Văn Mến, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/11/2025
12:00:00 ngày 26/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Khánh Hà, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Trương Văn Tới, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Lương Thực Mekong Đồng Tháp, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17:30:00 ngày 26/11/2025
18:00:00 ngày 26/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, Công Ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn, Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cỏ May, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Ngư Long, một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Mít đến Đình Vĩnh Thới, một phần khu công nghiệp Sông Hậu)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 ngày 26/11/2025
18:00:00 ngày 26/11/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến cầu Cái Quýt)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 28/11/2025
17:30:00 ngày 28/11/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ Chợ Tân Thành đến CDC Tân Thành)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 28/11/2025
17:30:00 ngày 28/11/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thành, ấp Tân Hòa, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Một phần khu vực Kinh Hội Trụ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Bửu, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thường Thới Tiền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần khu vực từ ngã 3 phòng giản đến đường giồng Ấp Long Bình, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/11/2025
09:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần khu vực Khóm Bình Hòa Hạ, Khóm Bình Hòa Trung, Khóm Bình Hòa Thượng, Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
17:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần khu vực Khóm Bình Hòa Hạ, Khóm Bình Hòa Trung, Khóm Bình Hòa Thượng, Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:00:00 ngày 27/11/2025
17:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần khu vực Khóm Bình Hòa Hạ, Khóm Bình Hòa Trung, Khóm Bình Hòa Thượng, Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần khu vực ngã ba mương miểu đường 30/4, Ấp Thường Thới, Xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hồng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 26/11/2025
12:00:00 ngày 26/11/2025
Mất điện trạm chuyên Cấp Nước Tân Thành B
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/11/2025
12:00:00 ngày 26/11/2025
Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Hai Ten
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
Mất điện một phần chợ giồng găng, xã An Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/11/2025
11:30:00 ngày 27/11/2025
Mất điện trạm công cộng Phước Xuyên 8, xã An Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 27/11/2025
17:00:00 ngày 27/11/2025
Mất điện trạm chuyên dùng bơm Cả Sậy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
12:00:00 ngày 28/11/2025
Mất điện trạm chuyên dùng Trạm bơm Gò Đuôi Tôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Mất điện NR Trạm Trang Trại NTTS RicLand
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Mất điện một phần xã An Phước từ đầu lộ Gò Mã đến cuối lộ Gò Mã
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Mất điện trạm chuyên dùng Trạm bơm Tân Thành B1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/11/2025
11:00:00 ngày 29/11/2025
Mất điện một phần xã Tân Hồng từ trạm Gò Tre 3 dọc kinh Sa Rài Tứ Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 30/11/2025
17:30:00 ngày 30/11/2025
Một phần xã Tân Hồng ấp 1, ấp 2, ấp 3 từ Ngã tư đèn đỏ xã Tân Hồng đến trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tháp Mười
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 26/11/2025
07:30:00 ngày 26/11/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ An 1, Mỹ Thị A xã Tháp Mười, ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2, toàn bộ khu vực ấp Mỹ Tây 1, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Nam 1, Mỹ Nam 2, Mỹ Nam 3, Mỹ Đông 2, ấp Mỹ Đông 3, ấp Mỹ Đông 4, ấp Láng Biển 1–4 thuộc xã Mỹ Quý; các trạm biến áp chuyên dùng: Công nghệ Dingxin, Cơ sở Ngân Phát, Cơ sở Hoàng Huy, Công ty Thành Nông, Công ty Đại Phát, Xưởng may Minh Vương, Cơ khí Phan Tấn, Công ty Sao Mai, Giày da Dục Thanh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 26/11/2025
15:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần khu vực ấp 4 xã Tháp Mười
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ An 1, Mỹ Thị A xã Tháp Mười, ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 27/11/2025
17:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần khu vực ấp 3 (dọc theo 2 bờ Kênh giữa) xã Đốc Binh Kiều
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/11/2025
09:30:00 ngày 27/11/2025
Một phần khu vực ấp 2 xã Tháp Mười
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 27/11/2025
10:30:00 ngày 27/11/2025
Một phần khu vực ấp 2 xã Tháp Mười
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 27/11/2025
11:30:00 ngày 27/11/2025
Một phần khu vực ấp 2 xã Tháp Mười
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 27/11/2025
15:30:00 ngày 27/11/2025
Một phần khu vực ấp 1 xã Tháp Mười
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/11/2025
17:30:00 ngày 27/11/2025
Một phần khu vực ấp 1 xã Trường Xuân (toàn bộ khu vực Kênh Công sự, Kênh Lô Ba, Kênh giữa Nông Trường)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 27/11/2025
17:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần khu vực ấp 1 xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần khu vực ấp 2 (dọc theo 2 bờ Kênh Năm) xã Đốc Binh Kiều
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Toàn bộ khu vực ấp 6 (CDC An Phong) xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Thọ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện một CDC Đông Rạch Miễu)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần Khu vực ấp Mỹ Phú Đất Liền, ấp Tây Mỹ, ấp Mỹ Phú Cù Lao, ấp Mỹ Thới xã Mỹ Thọ (khu vực mất một phần Cống Mương Bà Năm, một phần Đường Thống Linh)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
17:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Bình Hàng Trung và một phần ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện Đường Nhà Thờ xã Tân Hội Trung cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
17:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần khu vực ấp Tây Mỹ, ấp Mỹ Thới, ấp Mỹ Xương xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện Chùa Long Tế)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/11/2025
11:30:00 ngày 27/11/2025
Một phần khu vực khóm 3, khóm 15, Phường Mỹ Ngãi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
11:30:00 ngày 28/11/2025
Toàn bộ TBA 3P-400KVA Phan Thuấn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Toàn bộ TBA 3P-560kVA Võ Thị Tuyết Nga
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Toàn bộ TBA 3P-1000kVA Võ Tuyết Nga 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Một phần ấp Mỹ Phú Đất Liền, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện Mỹ Phú trụ đá Ông Bi)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 29/11/2025
11:30:00 ngày 29/11/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Tây, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện Ngã 4 Ông Bầu)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 29/11/2025
17:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần khu vực khóm An Định, Phường Mỹ Trà (khu vực mất điện Rạch Gốc)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lấp Vò
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 26/11/2025
11:30:00 ngày 26/11/2025
Khu vực Rạch Tân Thuận xã Tân Khánh Trung (xã Tân Mỹ cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
Khu vực Ngọn Thầy Lâm xã Tân Khánh Trung (xã Tân Mỹ cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/11/2025
08:30:00 ngày 28/11/2025
Khu vực Rạch Bà Đội xã Lai Vung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 28/11/2025
10:00:00 ngày 28/11/2025
Khu vực Cầu Thăng Long xã Lai Vung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 28/11/2025
11:30:00 ngày 28/11/2025
Khu vực Chợ Định Yên xã Lai Vung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Quốc lộ 80 từ Cầu Tân Lợi đến Cống Số 1, Rạch Tân Lợi, Rạch Vĩnh Lợi, Rạch Xẻo Đào xã Lấp Vò và xã Tân Khánh Trung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 28/11/2025
14:30:00 ngày 28/11/2025
Khu vực Rạch Lò Đường ấp An Ninh xã Lai Vung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 28/11/2025
16:00:00 ngày 28/11/2025
Khu vực Rạch Lò Đường ấp An Ninh xã Lai Vung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 28/11/2025
17:00:00 ngày 28/11/2025
Khu vực Rạch Lò Đường ấp An Ninh xã Lai Vung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thanh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 24/11/2025
16:30:00 ngày 24/11/2025
Một phần ấp Tân An (xã Tân Huề cũ), xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/11/2025
16:30:00 ngày 24/11/2025
Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực chợ Tân Huề)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần ấp Hạ, xã Tân Long (khu vực từ chợ Tân Bình đến gần UBND xã Tân Quới cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/11/2025
16:30:00 ngày 26/11/2025
Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Mương Khai kênh 2/9)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/11/2025
16:30:00 ngày 26/11/2025
Một phần ấp 4, xã Bình Thành (khu vực phía dưới nhà máy ông Đức)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/11/2025
16:30:00 ngày 26/11/2025
Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh (khu vực đầu kênh Giữa)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/11/2025
16:30:00 ngày 27/11/2025
Một phần ấp Nam, xã Thanh Bình (khu vực trang trại Nuôi trồng thủy sản Hùng Cá)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/11/2025
16:30:00 ngày 27/11/2025
Khách hàng trạm Huỳnh Thúc Kháng, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/11/2025
16:30:00 ngày 27/11/2025
Khách hàng trạm NTTS Cồn Tân Long, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/11/2025
16:30:00 ngày 27/11/2025
Khách hàng trạm Bơm Chín Cứng, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/11/2025
16:30:00 ngày 27/11/2025
Khách hàng trạm Nguyễn Trường Tỏ, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/11/2025
16:30:00 ngày 27/11/2025
Khách hàng trạm Nước Đá Trần Thị Cóng, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/11/2025
16:30:00 ngày 28/11/2025
Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh (khu vực gần trường THPT-THCS Tân Mỹ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/11/2025
16:30:00 ngày 28/11/2025
Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (khu vực tuyến dân cư Tân Thạnh)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/11/2025
16:30:00 ngày 28/11/2025
Một phần ấp 2, xã Tân Thạnh (khu vực kênh 2/9 xã Phú Lợi cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Nông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 26/11/2025
12:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim (Một phần khu vực cụm dân cư Tân Công Sính)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/11/2025
12:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim (Một phần khu vực cụm dân cư Tân Công Sính)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/11/2025
10:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần khu vực ấp Cà Dâm, xã Tràm Chim (Từ nhà ông Nguyễn Ngọc Thành đến nhà bà Lê Thị Nở)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 26/11/2025
17:00:00 ngày 26/11/2025
Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim (Một phần khu vực cụm dân cư Tân Công Sính)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 27/11/2025
11:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần khu vực ấp An Bình, xã An Long (Từ nhà ông Nguyễn Hữu Trường dọc theo đường ĐT 844 đến nhà ông Nguyễn Văn Phong)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 27/11/2025
17:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần khu vực ấp Long Phú, xã Phú Thọ (Từ nhà ông Trần Ngọc Thuận dọc theo đường ĐT 844 đến nhà ông Trần Văn Chiến)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 27/11/2025
17:00:00 ngày 27/11/2025
Một phần khu vực ấp Long Phú, xã Phú Thọ (Từ nhà ông Phạm Văn Song dọc theo đường ĐT 844 đến trạm Bơm Phú Thọ 1)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 29/11/2025
10:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần khu vực ấp 5, xã Tràm Chim (Từ trại mộc Bảy Thâu dọc theo đường ĐT 844 đến văn phòng HĐND & UBND xã Tràm Chim)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/11/2025
15:00:00 ngày 29/11/2025
Một phần khu vực ấp A, xã Phú Cường (Từ nhà ông Lê Văn Mười đến nhà bà Nguyễn Thị Thum)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Ngự
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Giá màu iPhone 17 Pro Max thay đổi sau 2 tháng ra mắtSản phẩm - Dịch vụ - 57 phút trước
Sau 2 tháng có mặt trên thị trường, liệu giá của các phiên bản màu sắc iPhone 17 Pro Max đã có sự thay đổi đáng kể, và màu nào đang "hot" nhất để giữ giá?
Ngân hàng gây sốc lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao tới hơn 8,7%Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Dễ dàng xác thực hàng chính hãng khi quét QR Code trên mỗi chai nước mắm Nam NgưSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Tiên phong trong việc đưa công nghệ QR Code cung cấp thông tin hàng hóa trong ngành hàng nước mắm, Nam Ngư (một sản phẩm thuộc Công ty Masan Consumer) đang ứng dụng giải pháp đột phá trong kỷ nguyên tiêu dùng thông minh– nơi mỗi khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc và an toàn của sản phẩm chỉ với một lần quét đơn giản.
Sau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội 'đo đếm' từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏBảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Sau mưa bão, thị trường Hà Nội chứng kiến nghịch lý khi nhiều loại rau xanh, hành lá, cà chua… vẫn tăng giá phi mã, thậm chí đắt ngang cả thủy hải sản đắt đỏ trong bối cảnh tôm hùm Phú Yên đang được kêu gọi "giải cứu" với giá chỉ từ 200.000 đồng/kg.
GS25 Việt Nam chạm mốc cửa hàng thứ 50 tại Hà Nội sau 9 thángSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Gia nhập thị trường Việt Nam muộn hơn nhiều đối thủ, GS25 Việt Nam đã chứng minh sự phát triển thần tốc khi cán mốc 50 cửa hàng tại Hà Nội chỉ sau 9 tháng cùng hệ thống hơn 400 cửa hàng tại miền Nam.
Trải nghiệm xe ga Honda SH 350i 2026 sang, xịn, đẳng cấp hơn hẳn SH 125i và SH 160i có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda SH 350i 2026 phiên bản sở hữu động cơ và trang bị xịn nhất vừa chính thức ra mắt với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách nhờ giá bán hấp dẫn.
Hà Nội: Giá bán không ngờ tới của loạt chung cư tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục "nóng".
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26-30/11/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện 11 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
SUV hạng A hybrid giá 353 triệu đồng trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng, pin khỏe, rẻ chỉ như Hyundai Grand i10, Kia Morning sắp có ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A hybrid mới gây chú ý khi có mức tiêu thụ chỉ 3,75L/100 km, phạm vi hoạt động tới 1.420 km và giá khởi điểm hơn 300 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 26/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao khi giá thế giới tăng?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn có thể tiếp tục nóng theo thế giới.
Xe máy điện giá 23 triệu đồng đẹp tựa SH Mode, pin khỏe, bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha thích hợp di chuyển trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện có giá bán siêu rẻ chỉ 23 triệu đồng, thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode.