Gương mặt khác lạ khiến khán giả không nhận ra diễn viên Việt Anh

Việt Anh khoe cơ bắp trong bộ ảnh với 'bạn gái tin đồn' GĐXH - Việt Anh mới công khai bộ ảnh hạnh phúc cùng 'bạn gái tin đồn' Cù Thị Trà khiến fan xuýt xoa.

Diễn viên Việt Anh trên trang cá nhân viết về hoạt động đi chơi thể thao của mình, anh nhấn mình: "Một tâm hồn đẹp luôn cần một thể xác phải khỏe mạnh. Thể thao sẽ giúp bạn có 2 điều này một cách tự nhiên nhất. Hãy duy trì thể thao giống như ta ăn uống hàng ngày nhé".

Điều khiến khán giả tập trung nhất là diện mạo mới của nam diễn viên nổi tiếng đất Bắc. Nhiều người nhận xét vẻ ngoài của diễn viên Việt Anh trông có phần lạ lẫm, các đường nét trên gương mặt trở nên đơ cứng hơn. Đặc biệt là chiếc mũi cao khiến tổng thể gương mặt của nam diễn viên càng khác lạ.

Gương mặt khác lạ của diễn viên Việt Anh khiến khán giả tranh cãi.

Khán giả còn bổ sung ở góc chụp nghiêng có thể thấy rõ sống mũi thẳng tắp kém tự nhiên của Việt Anh. Bên cạnh nhận xét Việt Anh mất nét vì "dao kéo" quá đà, một số ý kiến lại cho rằng diện mạo hiện tại trông vẫn điển trai và giúp chính chủ tự tin là được.

Trước đó, khán giả đã sốc vì Việt Anh sang Hàn Quốc chi 400 triệu để phẫu thuật thẩm mỹ. Việt Anh thực hiện nhiều ca phẫu thuật lớn nhỏ như sửa mũi, hút mỡ nọng cằm, căng chỉ ở cổ và làm đẹp da.

Nhiều người lo ngại diễn viên Việt Anh sẽ mất đi vẻ đẹp lịch lãm, tự nhiên vốn có. Hậu can thiệp "dao kéo", Việt Anh nhiều lần xuất hiện với nhan sắc lạ lẫm, đơ cứng. Trước nhiều ý kiến trái chiều của khán giả, diễn viên Việt Anh cho biết lý do can thiệp thẩm mỹ ở tuổi U40 là điều nên làm.

Diễn viên Việt Anh "dao kéo" vì yếu tố phong thủy.

Anh cho rằng một nghệ sĩ nếu chăm chút về mặt ngoại hình là động thái tôn trọng khán giả. Phần khác, Việt Anh dao kéo cũng một phần tin vào sự phong thủy.

Diễn viên Việt Anh hiện là gương mặt đình đám của làng phim truyền hình đất Bắc. Anh gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi hình tượng công tử ăn chơi trong "Chạy án" và"Người phán xử". Thời gian qua, anh xuất hiện dày đặc trong nhiều phim mới của VFC như: Sinh tử, Hành trình công lý, Cuộc chiến không giới tuyến...

Về đời tư, khi chia sẻ về hạnh phúc trong tương lai, anh chia sẻ không muốn kết hôn. "Nếu may mắn, tôi sẽ tìm được một người phụ nữ có cùng quan điểm. Họ cũng xác định chỉ yêu, không kết hôn. Giả sử cô ấy chấp nhận, chúng tôi vui vẻ ở bên nhau", nam diễn viên nói.