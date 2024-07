Hà Giang: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng

6 giờ trước

Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; khởi tố 33 bị can, trong đó 10 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 23 bị can về hành vi “Đánh bạc”.