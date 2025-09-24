Hà Tĩnh chủ động triển khai ứng phó với bão số 9

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, đến chiều 23/9, toàn tỉnh có gần 4.000 tàu thuyền đã về nơi neo đậu an toàn. Hiện còn 8 phương tiện với 45 lao động đang hoạt động trên biển, các lực lượng chức năng đã liên lạc và hướng dẫn di chuyển tránh bão.

Bão số 9 có phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Ảnh:TL.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, các địa phương đã chủ động thu hoạch sớm diện tích cây trồng đến kỳ, nhất là bưởi Phúc Trạch, đặc sản của tỉnh đang vào vụ. Đồng thời, phương án bảo vệ diện tích rau màu và chăn nuôi cũng được khẩn trương triển khai.

Công tác đảm bảo an toàn hồ đập được đặt lên hàng đầu. Các hồ chứa hiện đang có dung tích đạt từ 50% đến 90% thiết kế. Tỉnh yêu cầu các đơn vị theo dõi sát mực nước và điều tiết hợp lý, đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du.

Ngoài ra, các sở, ngành liên quan đã rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng, chủ động xây dựng phương án sơ tán dân khi cần thiết. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn, hậu cần, y tế, điện lực... được yêu cầu trực 24/24 và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương không được chủ quan, lơ là; phải bám sát diễn biến thời tiết và kịp thời thông tin đến người dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.