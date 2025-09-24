Hà Tĩnh chủ động triển khai ứng phó với bão số 9
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại.
Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, đến chiều 23/9, toàn tỉnh có gần 4.000 tàu thuyền đã về nơi neo đậu an toàn. Hiện còn 8 phương tiện với 45 lao động đang hoạt động trên biển, các lực lượng chức năng đã liên lạc và hướng dẫn di chuyển tránh bão.
Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, các địa phương đã chủ động thu hoạch sớm diện tích cây trồng đến kỳ, nhất là bưởi Phúc Trạch, đặc sản của tỉnh đang vào vụ. Đồng thời, phương án bảo vệ diện tích rau màu và chăn nuôi cũng được khẩn trương triển khai.
Công tác đảm bảo an toàn hồ đập được đặt lên hàng đầu. Các hồ chứa hiện đang có dung tích đạt từ 50% đến 90% thiết kế. Tỉnh yêu cầu các đơn vị theo dõi sát mực nước và điều tiết hợp lý, đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du.
Ngoài ra, các sở, ngành liên quan đã rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng, chủ động xây dựng phương án sơ tán dân khi cần thiết. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn, hậu cần, y tế, điện lực... được yêu cầu trực 24/24 và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương không được chủ quan, lơ là; phải bám sát diễn biến thời tiết và kịp thời thông tin đến người dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, siêu bão Ragasa giảm cấp không còn là siêu bão. Từ đêm nay (24/9) đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay (24/9), do ảnh hưởng của bão Ragasa nhiều tỉnh thành khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rất to. Cảnh báo ngập úng khu đô thị, vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất ở miền núi có thể xảy ra.
GĐXH - Chiều 23/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành công điện yêu cầu các Sở, ngành và địa phương ứng phó siêu bão Ragasa mức cao nhất, từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
GĐXH - Theo nhận định của cơ quan khí tượng, vùng tác động của bão Ragasa trên đất liền nước ta là từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Vùng gió bão mạnh nhất từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Thời gian gió mạnh từ sáng 25/9 kéo dài đến đêm cùng ngày.
GĐXH - Cơ quan khí tượng cảnh báo, siêu bão Ragasa gây gió giật rất mạnh vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Trên đất liền có mưa rất to trên 400mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của bão Ragasa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to.
GĐXH - Chất thải rắn, rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng đổ tràn lan ven đường tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân đó là những gì đang diễn ra ngay cạnh một cụm công nghiệp nhỏ ở xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình.
GĐXH - Theo dự báo, rạng sáng 25/9 bão Ragasa sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Trong ngày 25/9 bão có thể đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.
GĐXH - Lãnh đạo xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, thi thể cháu T.Q.A (18 tháng tuổi) mất tích đã được tìm thấy trong tình trạng đuối nước cách nhà khoảng 300m.
