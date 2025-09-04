Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội.

Vụ cháy lớn tại bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy hôm 30/8 không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn như một hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của các cây cầu trên địa bàn Thủ đô, khi hàng ngàn m2 diện tích gầm cầu hiện được sử dụng làm nơi trông giữ phương tiện.

