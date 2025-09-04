Mới nhất
Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội

Thứ năm, 19:00 04/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Dù pháp luật không cho phép, vậy nhưng do nhu cầu về giao thông tĩnh quá lớn, không gian dưới các gầm ở Hà Nội vẫn được tận dụng làm nơi trông giữ phương tiện. Thực tế này đang kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt là sau sự cố cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy ngày 30/8 vừa qua.

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội - Ảnh 1.

Vụ cháy lớn tại bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy hôm 30/8 không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn như một hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của các cây cầu trên địa bàn Thủ đô, khi hàng ngàn m2 diện tích gầm cầu hiện được sử dụng làm nơi trông giữ phương tiện.

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội - Ảnh 2.

Những "quả bom nổ chậm" này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ kinh hoàng mà còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các công trình giao thông huyết mạch, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội trong ngày 4/9 tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy, ngoài khu vực vừa xảy ra vụ cháy, vẫn còn rất nhiều bãi đỗ xe đang hoạt động.

Cụ thể, các bãi xe này kéo dài từ trụ T1 đến trụ T14, H1 đến H14, phía dưới cầu chính theo hướng Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy và ngược lại.

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội - Ảnh 7.

Toàn bộ không gian phía dưới đường dẫn chính lên cầu theo hướng Minh Khai đã biến thành một bãi trông giữ ô tô khổng lồ, kéo dài hàng trăm mét.

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội - Ảnh 8.

Các bãi trông giữ xe này hiện do công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý.

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội - Ảnh 9.

Theo bảng giá niêm yết, phí trông giữ đối với xe ô tô 9 chỗ ngồi là gần 20.000 đồng/lượt/60 phút (nếu gửi theo tháng, cả ngày lẫn đêm hơn 2,5 triệu đồng). Đối với xe trên 40 chỗ, mức phí gần 25.000 đồng/lượt/60 phút; gửi theo tháng cả ngày lẫn đêm trên 2,7 triệu đồng...

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội - Ảnh 10.

Ngoài ô tô, nơi đây cũng đang trông giữ nhiều xe máy nhưng có dấu hiệu đã lâu không sử dụng, hàng trăm phương tiện được xếp san sát, ken đặc vào nhau.

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, các lối ra vào bãi xe đều nằm ngay sát mặt đường, vì vậy mỗi khi có phương tiện di chuyển vào bãi giao thông qua khu vực lại xảy ra xung đột, gây ùn ứ.

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội - Ảnh 12.

Tại các cầu vượt có độ tĩnh không thấp như Ngã Tư Vọng, Mai Dịch, tình hình còn đáng lo ngại hơn. Hàng loạt ô tô, xe máy được xếp lớp, trần xe gần như chạm vào mặt dưới của dầm cầu.

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội - Ảnh 13.

Khoảng cách an toàn gần như không có, nếu một sự cố cháy nổ xảy ra, ngọn lửa sẽ trực tiếp nung nóng, phá hủy kết cấu bê tông, cốt thép của dầm cầu, gây ra những hậu quả khôn lường.

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội - Ảnh 14.

Liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe máy dưới chân cầu Vĩnh Tuy, mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trần Hồng Minh đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi quản lý...

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội - Ảnh 15.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ.

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội - Ảnh 16.

Văn bản nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, bảo đảm không để tái diễn tình trạng sử dụng gầm cầu sai quy định. Lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng (nếu có) trước ngày 30/10.

Video những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội:

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội.


Hà Nội: Cấm xe trên 18 tấn qua nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe làm lộ cốt thépHà Nội: Cấm xe trên 18 tấn qua nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe làm lộ cốt thép

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội đã ra thông báo cấm xe có tải trọng trên 18 tấn lưu thông qua nhánh Ramp CV1C hướng các phương tiện từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi đường Nguyễn Khoái, sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới chân cầu ngày 30/8 làm lộ cốt thép.

Xử lý các bãi xe gầm cầu ở Hà Nội sau vụ cháy 500 xeXử lý các bãi xe gầm cầu ở Hà Nội sau vụ cháy 500 xe

GĐXH - Sau vụ cháy 500 xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu, siết chặt an toàn hạ tầng giao thông.

Trung Sơn
Xử lý các bãi xe gầm cầu ở Hà Nội sau vụ cháy 500 xe

Xử lý các bãi xe gầm cầu ở Hà Nội sau vụ cháy 500 xe

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Sau vụ cháy 500 xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu, siết chặt an toàn hạ tầng giao thông.

Cận cảnh đường sắt biến dạng, tàu Bắc - Nam tạm ngưng qua Quảng Trị

Cận cảnh đường sắt biến dạng, tàu Bắc - Nam tạm ngưng qua Quảng Trị

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ba tảng đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống đường sắt khiến một đoạn đường ray đường sắt Bắc - Nam bị xô lệch, hư hỏng gián đoạn việc lưu thông các đoàn tàu.

Tin mới nhất vụ 2 nạn nhân mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc

Tin mới nhất vụ 2 nạn nhân mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo UBND xã Ea Wer (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân còn lại trong vụ 3 nam thanh niên đuối nước ở hồ Tuyệt tình cốc tại khu vực thủy điện Sêrêpốk 3.

Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc sau ngày nắng?

Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc sau ngày nắng?

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng mạnh cả ngày. Từ khoảng 9-13/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thư cảm ơn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi các cơ quan báo chí

Thư cảm ơn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi các cơ quan báo chí

Thời sự - 14 giờ trước

LTS: Ngày 3/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội vì đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tuyên truyền về quá trình luyện tập, hợp luyện, diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Báo Quân đội nhân dân trân trọng đăng toàn văn Thư cảm ơn của Bộ trưởng Phan Văn Giang:

Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

Thời sự - 1 ngày trước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 3/9/2025 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Hà Nội: Cấm xe trên 18 tấn qua nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe làm lộ cốt thép

Hà Nội: Cấm xe trên 18 tấn qua nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe làm lộ cốt thép

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội đã ra thông báo cấm xe có tải trọng trên 18 tấn lưu thông qua nhánh Ramp CV1C hướng các phương tiện từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi đường Nguyễn Khoái, sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới chân cầu ngày 30/8 làm lộ cốt thép.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối có hứng những cơn mưa như trút nước?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối có hứng những cơn mưa như trút nước?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc hửng nắng trong đó tại Thủ đô Hà Nội mức nhiệt tăng đến 34 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tin sáng 3/9: 100% xã, phường đã nhận kinh phí quà Quốc khánh; thời tiết miền Bắc tăng nhiệt và liên tục có các đợt mưa dông từ nay đến giữa tháng 9

Tin sáng 3/9: 100% xã, phường đã nhận kinh phí quà Quốc khánh; thời tiết miền Bắc tăng nhiệt và liên tục có các đợt mưa dông từ nay đến giữa tháng 9

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Đến 17 giờ hôm qua 2/9, toàn bộ 3.321 xã, phường trên cả nước đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức tặng quà Quốc khánh đến người dân; Từ hôm nay, nhiệt độ gần như toàn miền Bắc tăng, trời nắng nhiều hơn

Tiếp vụ loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy - Hà Nội: Cần có biện pháp xử lý?

Tiếp vụ loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy - Hà Nội: Cần có biện pháp xử lý?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà xưởng (gara ô tô), sân bóng đá xây dựng tạm bợ trên đất dự án ở mặt đường Hoàng Quán Chi, phường Cầu Giấy, Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

