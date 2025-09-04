Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội
GĐXH - Dù pháp luật không cho phép, vậy nhưng do nhu cầu về giao thông tĩnh quá lớn, không gian dưới các gầm ở Hà Nội vẫn được tận dụng làm nơi trông giữ phương tiện. Thực tế này đang kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt là sau sự cố cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy ngày 30/8 vừa qua.
Cụ thể, các bãi xe này kéo dài từ trụ T1 đến trụ T14, H1 đến H14, phía dưới cầu chính theo hướng Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy và ngược lại.
Video những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội:
Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội.
