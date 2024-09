Hà Nội: Bắt giữ hai đối tượng vờ đổi 1 triệu Yên để cướp giật

Khép lại vụ án nghi bán con 50 ngày tuổi ở Trà Vinh Ngày 23-9, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với Thạch Thị Kim Nhung (22 tuổi; quê Trà Vinh) trong vụ án mua bán trẻ em xảy ra tại TP Trà Vinh vào tháng 12-2022.

Chiều 12/9/2024, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được trình báo của chị H. về việc vừa bị cướp giật số tiền 1 triệu Yên Nhật (khoảng hơn 170 triệu đồng). Chị H. cho biết, chiều cùng ngày có người đàn ông liên hệ chị H. để đổi 1 triệu Yên Nhật và hẹn giao dịch tại khu vực ngõ 63 Thiên Hiền thuộc địa phận phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Trong lúc hai bên đang tiến hành giao dịch thì người này cầm tiền bỏ chạy lên xe máy của một đối tương khác đang đỗ gần đó.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã triển khai lực lượng khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc.

2 đối tượng bị bắt giữ.

Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ 2 đối tượng đã thực hiện hành vi "Cướp giật tài sản" là Trần Hữu Duy và Trần Văn Kỳ. Sau khi gây án, 2 đối tượng đã bỏ trốn vào Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13/9, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với các lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ và di lý 2 đối tượng về Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Trần Hữu Duy khai nhận đã vào cài đặt một phần mềm trên điện thoại có giao diện giống với App quản lý tài khoản ngân hàng. Phần mềm này có thể thao tác để thể hiện việc chuyển khoản thành công nhưng thực chất không có biến động số dư thực tế.

Công an Thành phố Hà Nội cảnh báo, người dân khi giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần hết sức chú ý kiểm tra biến động số dư tài khoản, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng các phần mềm giả mạo App ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.