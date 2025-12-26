Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh

Diễn biến giá nhà riêng tại huyện Đông Anh cũ tháng 12/2025

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 5 xã mới tại huyện Đông Anh cũ được đăng tải khá rầm rộ.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng thiết kế 3 tầng, rộng 110m2, tại đường Cao Lỗ, xã Đông Anh (tức Thị trấn Đông Anh cũ) hiện đang được rao bán với giá 19 tỷ đồng, tương đương 172,73 triệu đồng/m2.

Căn nhà thiết kế 1 tầng, rộng 150m2 tại đường Thụy Lâm, xã Thư Lâm (tức xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh) hiện nay đang được đăng thông tin rao bán với giá 12,75 tỷ đồng, tương đương 12,75 triệu đồng/m2.

Tại Thôn Vệ, xã Phúc Thịnh (tức xã Nam Hồng, huyện Đông Anh cũ) căn nhà riêng thiết kế 3 tầng, rộng 80m2 hiện đang được rao bán với giá 7,45 tỷ đồng, tương đương 93,12 triệu đồng/m2.

Căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 32m2 tại đường Bắc Thăng Long, xã Thiên Lộc (tức xã Võng La, huyện Đông Anh cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,6 tỷ đồng, tương đương 143,75 triệu đồng/m2.

Chính chủ rao bán căn nhà thiết kế 2 tầng, rộng 73m2 tại xã Vĩnh Thanh (tức xã Hải Bối, huyện Đông Anh) với giá 6,6 tỷ đồng, tương đương 90,41 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, giá nhà riêng trên địa bàn 5 xã mới được hình thành từ huyện Đông Anh cũ hiện đã thiết lập giá mới, dao động khoảng từ 60 cho đến gần 400 triệu đồng/m2. Hiện nay ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ cũng đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

5 xã mới của huyện Đông Anh sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 xã mới Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc từ huyện Đông Anh cũ.

1. Xã Thư Lâm

Hiện nay, xã Thư Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Thụy Lâm, Vân Hà thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã Xuân Nộn, Liên Hà thuộc huyện Đông Anh. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số các xã Nguyên Khê, Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú thuộc huyện Đông Anh cũ.

2. Xã Đông Anh

Xã Đông Anh hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích, dân số các xã: Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú, Xuân Canh và thị trấn Đông Anh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Vĩnh Ngọc, Tiên Dương, Liên Hà, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ.

3. Xã Phúc Thịnh

Hiện nay, xã Phúc Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Nam Hồng, Bắc Hồng, Vân Nội thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đông Anh và các xã: Nguyên Khê, Tiên Dương thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh cũ.

4. Xã Thiên Lộc

Xã Thiên Lộc hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Võng La, huyện Đông Anh cũ. Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Đại Mạch, Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ và nhập một phần diện tích tự nhiên các xã: Tiền Phong thuộc huyện Mê Linh, xã Hải Bối thuộc huyện Đông Anh cũ.

5. Xã Vĩnh Thanh

Hiện nay, xã Vĩnh Thanh được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số các xã: Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Tàm Xá thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Canh thuộc huyện Đông Anh cũ. Nhập một phần diện tích tự nhiên của các xã: Kim Chung, Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh cũ.

