Hà Nội: Nhà mặt phố tại phường Dương Nội rao bán rầm rộ tháng 4/2026
GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Dương Nội, thành phố Hà Nội mới có lượng nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 190 cho đến gần 500 triệu đồng/m2.
Phường Dương Nội hiện nay được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.
Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, khu vực phường Dương Nội mới là nơi có lượng nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao, dao động phổ biến với mức giá từ 190 cho đến gần 500 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến, một căn nhà mặt phố thiết kế 5 tầng, rộng 50m2 tại phố Lý Thường Kiệt, Phường Dương Nội, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 24,9 tỷ đồng, tương đương 498 triệu đồng/m2.
Chính chủ đang rao bán căn nhà mặt phố thiết kế 6 tầng, rộng 80m2 tại phố Nguyễn Thanh Bình, phường Dương Nội, Hà Nội với giá 22,5 tỷ đồng, tương đương 281,25 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội căn nhà mặt phố thiết kế 1 tầng, rộng 104m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 31,5 tỷ đồng, tương đương 302,88 triệu đồng/m2.
Nhà mặt phố trên địa bàn phường Dương Nội nói riêng, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay đang có giá bán tương đối cao, bởi loại hình nhà ở này nằm trên những trục đường lớn, giao thông thuận lợi, lại dễ dàng kết hợp kinh doanh hoặc cho thuê.
