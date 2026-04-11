Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Nhà mặt phố tại phường Dương Nội rao bán rầm rộ tháng 4/2026

Thứ bảy, 16:01 11/04/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Dương Nội, thành phố Hà Nội mới có lượng nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 190 cho đến gần 500 triệu đồng/m2.

Phường Dương Nội hiện nay được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, khu vực phường Dương Nội mới là nơi có lượng  nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao, dao động phổ biến với mức giá từ 190 cho đến gần 500 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến, một căn nhà mặt phố thiết kế 5 tầng, rộng 50m2 tại phố Lý Thường Kiệt, Phường Dương Nội, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 24,9 tỷ đồng, tương đương 498 triệu đồng/m2.

Chính chủ đang rao bán căn nhà mặt phố thiết kế 6 tầng, rộng 80m2 tại phố Nguyễn Thanh Bình, phường Dương Nội, Hà Nội với giá 22,5 tỷ đồng, tương đương 281,25 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội căn nhà mặt phố thiết kế 1 tầng, rộng 104m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 31,5 tỷ đồng, tương đương 302,88 triệu đồng/m2.

Nhà mặt phố trên địa bàn phường  Dương Nội nói riêng, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay đang có giá bán tương đối cao, bởi loại hình nhà ở này nằm trên những trục đường lớn, giao thông thuận lợi, lại dễ dàng kết hợp kinh doanh hoặc cho thuê. 

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại các phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương tháng 4/2026

GĐXH - Tại thời điểm tháng 4/2026, giá cho thuê chung cư tại các phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương vẫn duy trì ở ngưỡng khá cao.

Giá biệt thự, liền kề phường Dương Nội tăng mạnh, nguồn cung dồi dào, cạnh tranh với các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Phú LươngGiá biệt thự, liền kề phường Dương Nội tăng mạnh, nguồn cung dồi dào, cạnh tranh với các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương

GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Dương Nội, thành phố Hà Nội mới có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 160 cho đến hơn 400 triệu đồng/m2.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá biệt thự, liền kề phường Dương Nội tăng mạnh, nguồn cung dồi dào, cạnh tranh với các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương

Giá biệt thự, liền kề phường Dương Nội tăng mạnh, nguồn cung dồi dào, cạnh tranh với các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại các phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương tháng 4/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại các phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương tháng 4/2026

Tháng 4/2026 nhà riêng trong ngõ tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Tháng 4/2026 nhà riêng trong ngõ tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Nhà riêng tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa và Kiến Hưng tăng nhiệt tháng 4/2026

Nhà riêng tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa và Kiến Hưng tăng nhiệt tháng 4/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng tháng 4/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng tháng 4/2026

Cùng chuyên mục

Giá bạc hôm nay 11/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp đà tăng?

Giá bạc hôm nay 11/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp đà tăng?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 11/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ duy trì ổn định quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

SUV hạng C giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại chẳng kém Honda CR-V, Mazda CX-5, rẻ ngang Kia Morning sẽ về Việt Nam?

SUV hạng C giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại chẳng kém Honda CR-V, Mazda CX-5, rẻ ngang Kia Morning sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng C sở hữu thiết kế cực hiện đại vừa ra mắt đang khiến Honda CR-V và Mazda CX-5 phải lép vế với mức giá siêu rẻ chỉ 340 triệu đồng.

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh ở đại lý, rẻ hiếm thấy, cơ hội tốt cho người mua

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh ở đại lý, rẻ hiếm thấy, cơ hội tốt cho người mua

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh ở đại lý tiếp tục giảm mạnh, đặc biệt phiên bản mới Retro mới cũng vừa ra mắt với giá cực hấp dẫn.

Tỷ giá USD hôm nay 10/4: USD thế giới giằng co, thị trường trong nước biến động nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/4: USD thế giới giằng co, thị trường trong nước biến động nhẹ

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 10/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến trái chiều khi tỷ giá USD trong nước chỉ biến động nhẹ, trong khi đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tiếp tục giằng co ở vùng thấp do nhà đầu tư thận trọng chờ thêm các dữ liệu.

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hiếm thấy, Toyota Vios, Honda City không so lại doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hiếm thấy, Toyota Vios, Honda City không so lại doanh số

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent đang cực ưu đãi với mức giảm tới 69 triệu đồng, mức cực rẻ, 'át vía' những đối thủ trực tiếp như Toyota Vios hay Honda City.

Giá vàng hôm nay 10/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji hôm nay điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 10/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji hôm nay điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn trong nước sáng nayđiều chỉnh lên tới 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 10/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

Giá bạc hôm nay 10/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 10/4 tăng lên quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg, 3 ngày liên tiếp Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ liên tục có sự điều chỉnh mạnh về giá.

Hà Nội: Nhà mặt phố tại phường Hà Đông rao bán rầm rộ tháng 4/2026

Hà Nội: Nhà mặt phố tại phường Hà Đông rao bán rầm rộ tháng 4/2026

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Hà Đông mới có lượng nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 160 cho đến hơn 500 triệu đồng/m2.

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng thiết kế phong cách, có ABS và TCS như Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha gây xôn xao

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng thiết kế phong cách, có ABS và TCS như Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha gây xôn xao

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 150cc có trang bị đẳng cấp như Honda SH, rẻ hơn cả Vision được lòng khách hàng.

Cận cảnh Hyundai Grand i10 giá 150 triệu đồng trang bị tiện ích, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH khiến khách hàng hài lòng

Cận cảnh Hyundai Grand i10 giá 150 triệu đồng trang bị tiện ích, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH khiến khách hàng hài lòng

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Hyundai Grand i10 phiên bản dành cho dân chạy dịch vụ được bán với giá khởi điểm quy đổi rất hấp dẫn chỉ từ 150 triệu.

Xem nhiều

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng thiết kế phong cách, có ABS và TCS như Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha gây xôn xao

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng thiết kế phong cách, có ABS và TCS như Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha gây xôn xao

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 150cc có trang bị đẳng cấp như Honda SH, rẻ hơn cả Vision được lòng khách hàng.

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh ở đại lý, rẻ hiếm thấy, cơ hội tốt cho người mua

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh ở đại lý, rẻ hiếm thấy, cơ hội tốt cho người mua

Giá cả thị trường
Cận cảnh Hyundai Grand i10 giá 150 triệu đồng trang bị tiện ích, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH khiến khách hàng hài lòng

Cận cảnh Hyundai Grand i10 giá 150 triệu đồng trang bị tiện ích, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH khiến khách hàng hài lòng

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 9/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 9/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV cao nhất: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng

Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV cao nhất: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top