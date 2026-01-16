Khai thác cát trái phép ở Lào Cai, 3 đối tượng bị khởi tố
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai đa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi điều hành, tổ chức hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Mậu A và xã Xuân Ái.
Ngày 16/1, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đấu tranh triệt phá hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Mậu A và xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai.
Kết quả bước đầu đã bắt tạm giam 3 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Đồng thời, thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu liên quan đến việc khai thác cát trái phép.
Hoạt động khai thác cát trái phép trên do Nguyễn Việt Hùng (SN 1952, trú tại khu 9, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) là Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hương Giang (có địa chỉ trụ sở tại tổ dân phố 7, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) điều hành chỉ đạo và giao cho Trần Thị Nguyệt (SN 1971) và con trai Trương Thành Trung (SN 1988) cùng trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang quản lý, tổ chức hoạt động khai thác.
Các đối tượng đã sử dụng 4 tàu thường xuyên khai thác cát và tập kết tại 3 bãi, sau đó đưa đi tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Lào Cai và một số tỉnh khác bằng đường bộ và đường thuỷ. Vị trí khai thác cát đều nằm ngoài tọa độ được cấp phép.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã khai thác và bán ra ngoài thị trường hàng trăm nghìn mét khối cát, vượt công suất khai thác khoảng 20 lần khối lượng được cấp phép, gây thất thoát tài nguyên và thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 04/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Việt Hùng, Trần Thị Nguyệt và Trương Thành Trung về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" quy định tại Khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự. Đồng thời thu giữ 4 tàu khai thác cát nhiều tài liệu liên quan đến việc phân công, điều hành hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát trái phép.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
