Vì sao Hà Nội chưa hạn chế đồng loạt phương tiện phát thải cao trong Vành đai 1 từ 1/7?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Mô hình đô thị đa trung tâm, 9 trục phát triển, sau tiếp nhận 14.645 góp ý từ cư dân, Hà Nội tăng tốc triển khai GĐXH - Chiều 6/4, đại diện Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã thông tin về tiến độ và những định hướng cốt lõi trong việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức.

Theo ông Long, UBND TP đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng đề án, phối hợp với các đơn vị liên quan như Sở Xây dựng, Công an thành phố… để hoàn thiện các nội dung về phạm vi áp dụng, giải pháp kỹ thuật cũng như cơ chế quản lý.

Về năng lực vận tải công cộng, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết thành phố đã chuẩn bị từ sớm.

Theo Đào Việt Long – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Hà Nội không áp dụng đại trà vùng phát thải thấp trên toàn tuyến Vành đai 1 mà sẽ triển khai thí điểm theo từng khu vực cụ thể. Việc kiểm soát khí thải đối với ô tô, xe máy được thực hiện có lộ trình, xác định rõ phạm vi, thời gian và nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện thực tế.

Khu vực Vành đai 1 hiện có 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A và 3.1) với tổng công suất khoảng 462.000 lượt khách mỗi ngày, cùng 45 tuyến xe buýt trợ giá có khả năng phục vụ hơn 903.000 lượt khách/ngày.

Thời gian tới, Hà Nội đặt mục tiêu tăng tối đa tỷ lệ xe buýt xanh hoạt động trong khu vực thí điểm, ưu tiên các tuyến đi trực tiếp trong Vành đai 1.

Dự kiến trong quý II/2026, thành phố sẽ bổ sung thêm các trạm xe đạp công cộng để hoàn thiện kết nối "chặng cuối". Đồng thời nghiên cứu mở thêm các tuyến buýt điện cỡ nhỏ phù hợp với đặc thù ngõ, phố hẹp.

Song song đó, phương án bố trí điểm gửi xe trung chuyển cũng đang được xây dựng, với hơn 210 vị trí bước đầu được rà soát tại khu vực giáp ranh Vành đai 1, nhằm tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng.

Đối với hạ tầng trạm sạc và hệ thống đổi pin, ông Long cho biết, hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy cho khu vực lắp đặt, đặc biệt tại chung cư cũ cũng đang được hoàn thiện. Thành phố dự kiến ưu tiên triển khai mạng lưới tủ đổi pin nhỏ gọn tại không gian công cộng, cho phép người dùng thay pin trong 2 - 3 phút, vừa đảm bảo an toàn vừa tiết kiệm diện tích.

Về chính sách hỗ trợ, Sở Xây dựng đang phối hợp xây dựng dự thảo nghị quyết nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Chính sách sẽ được thiết kế theo hướng phân nhóm đối tượng cụ thể, đảm bảo không gây bất lợi cho người thu nhập thấp.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, vùng phát thải thấp không đơn thuần là giải pháp hành chính mà là bước chuyển có lộ trình trong tái cấu trúc giao thông đô thị, với yêu cầu đặt lợi ích người dân làm trung tâm.

Thành phố sẽ thường xuyên đánh giá, điều chỉnh để phù hợp thực tế, giúp người dân có thời gian thích ứng trước khi mở rộng phạm vi.

Theo lộ trình tại Nghị quyết 57, giai đoạn từ 1/7/2026 đến hết năm 2027, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong Vành đai 1. Từ năm 2028 - 2029 sẽ mở rộng ra toàn bộ Vành đai 1 và một phần Vành đai 2. Từ năm 2030, phạm vi triển khai sẽ mở rộng đến Vành đai 3. Đến năm 2031, các khu vực đáp ứng tiêu chí sẽ bắt buộc áp dụng mô hình này.