Hà Nội chuyển lạnh bất ngờ, shop quần áo 'chạy đua' tung hàng chống rét
GĐXH - Thời tiết chuyển lạnh, người tiêu dùng bắt đầu vào mùa mua sắm. Từ các con phố thời trang, áo khoác, áo len được săn lùng, các cửa hàng thì hối hả nhập hàng, treo biển giảm giá để bắt nhịp mùa đông sôi động.
Những ngày cuối tháng 10, tiết trời Hà Nội bất ngờ chuyển lạnh khiến không khí mua sắm quần áo thu đông trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tại các tuyến phố thời trang nổi tiếng như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa hay Chùa Láng, nhiều cửa hàng đã đồng loạt "thay áo", đưa các mẫu đồ đông mới nhất lên kệ chỉ trong vòng một đến hai tuần trở lại đây.
Phố thời trang Chùa Bộc "thay áo" đón lạnh.
Theo Lê Huyền Trang (20 tuổi), nhân viên bán hàng tại một shop quần áo trên phố Chùa Bộc, "Lượng khách hiện tại khá đông do trời chuyển lạnh nhanh nên nhu cầu lựa chọn đồ ấm tăng cao. Từ đầu tháng đến giờ, shop đã thay thế toàn bộ đồ hè bằng các mẫu thu đông".
Thời trang Hà Nội chuyển lạnh bất ngờ, các shop quần áo liệu có “trở tay” kịpMOV
Theo ghi nhận, trong khoảng hai tuần trở lại đây, các shop quần áo trên nhiều tuyến phố thời trang của Hà Nội đã chủ động nắm bắt tình hình thời tiết để chuẩn bị từ sớm. Hầu hết, cửa hàng đã đồng loạt nhập về các mẫu đồ thu đông như áo khoác, áo len, quần nỉ và phụ kiện giữ ấm... Song song với đó, nhiều nơi triển khai chương trình giảm giá 30–40% cho các sản phẩm hè nhằm thanh lý hàng tồn, đồng thời tung ra ưu đãi cho bộ sưu tập mới để kích cầu mua sắm đầu mùa lạnh.
Đồ len mỏng lên ngôi đầu mùa
Một số thương hiệu lớn cũng nhanh chóng tung ra các bộ sưu tập thu đông với chất liệu nhẹ, gam màu trung tính hoặc pastel – phù hợp với xu hướng thời trang năm nay. "Mặt hàng bán chạy nhất là áo len mỏng tay dài, áo khoác nhẹ hay các set đồ len phối sẵn – vừa giữ ấm vừa giúp các bạn chụp ảnh đẹp."- Trang chia sẻ thêm.
Bên cạnh sức mua tăng, thị hiếu của người tiêu dùng cũng có sự thay đổi rõ nét. Khách hàng không chỉ quan tâm đến khả năng giữ ấm mà còn chú trọng yếu tố thời trang, phối đồ sao cho vừa tiện dụng vừa hợp trend. Nguyễn Lê Thảo (22 tuổi), khách hàng tại phố Đặng Văn Ngữ, chia sẻ: "Trời vừa chuyển lạnh là mình đi mua ngay vài món đồ đông. Mình thường chọn các shop ở Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ hay Cầu Giấy vì đồ ở đây vừa đẹp, bắt trend mà giá lại hợp túi tiền sinh viên.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, những đợt gió mùa đầu tiên sẽ còn kéo dài trong những ngày tới, nền nhiệt tiếp tục giảm, có nơi xuống dưới 20 độ C. Điều này dự báo thị trường thời trang thu đông sẽ còn "ấm lên" trong thời gian tới.
Hà Nội: Giá chung cư cho thuê cao bất ngờ tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa ĐôGiá cả thị trường - 47 phút trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước điều chỉnh lên 200.000 đồng/kgGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh tăng – giảm và tăng rõ rệt. Nếu mức tăng tại mỗi phiên điều chỉnh có thể lên đến 200.000 đồng/kg thì mức "rơi" cũng tương ứng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 31/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn các thương hiệu tăng trở lại.
Tiểu thương bỏ một 'vốn' nhận 'bốn' lời với bộ giải pháp từ TechcombankSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Techcombank đồng hành cùng các chủ cửa hàng buôn may bán đắt, tối ưu dòng tiền và hiện đại hóa vận hành mà không tốn bất kỳ chi phí nào, với bộ giải pháp được "thiết kế" riêng cho từng cửa hàng - từng ngành nghề - từng nhu cầu.
Xe sedan hybrid giá 357 triệu đồng, thiết kế đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Sedan hybrid mới thu hút sự chú ý khi đạt phạm vi di chuyển kết hợp ấn tượng lên tới 2.148 km, thuộc nhóm dẫn đầu trong phân khúc hybrid cắm điện.
Xe máy điện giá 15 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiện ích, chạy 80 km/lần sạc, rẻ hơn hẳn Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện với thiết kế nhỏ gọn, pin khỏe, đi tối đa 80 km/lần sạc và nhiều tiện ích thông minh phù hợp cho giới trẻ đô thị có giá siêu rẻ.
Lưu động, gọn nhẹ, sinh lời nhanh- Mô hình F&B take away đang 'cuốn' giới trẻ làm kinh doanhSản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
GĐXH - Giữa nhịp sống đô thị vội vã, những chiếc xe đẩy nhỏ bán cà phê, nước ép hay đồ ăn sáng đang xuất hiện ngày càng nhiều – từ góc phố văn phòng đến cổng trường đại học. Không cần cửa hàng hay biển hiệu, chỉ vài mét vuông bánh xe cũng đủ tạo nên một “quán cà phê di động” ấm áp hơi người mỗi buổi sáng.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 30/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá xăng dầu bất ngờ đồng loạt bật tăng, mức cao nhất gần 1.500 đồng/lítGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Chiều 30/10, Bộ Công thương vừa ban hành giá xăng dầu bán lẻ trên thị trường mới, có hiệu lực từ 15h chiều nay. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu các loại đều bật tăng.
Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc rẻ chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế đậm chất châu Âu, công nghệ thông minh kết nối điện thoại, động cơ mạnh mẽ và quãng đường di chuyển tới 90 km/lần sạc.