Hà Nội chuyển lạnh bất ngờ, shop quần áo 'chạy đua' tung hàng chống rét

Thứ sáu, 14:19 31/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thời tiết chuyển lạnh, người tiêu dùng bắt đầu vào mùa mua sắm. Từ các con phố thời trang, áo khoác, áo len được săn lùng, các cửa hàng thì hối hả nhập hàng, treo biển giảm giá để bắt nhịp mùa đông sôi động.

Những ngày cuối tháng 10, tiết trời Hà Nội bất ngờ chuyển lạnh khiến không khí mua sắm quần áo thu đông trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tại các tuyến phố thời trang nổi tiếng như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa hay Chùa Láng, nhiều cửa hàng đã đồng loạt "thay áo", đưa các mẫu đồ đông mới nhất lên kệ chỉ trong vòng một đến hai tuần trở lại đây.

Hà Nội chuyển lạnh bất ngờ, shop quần áo “chạy đua” tung hàng chống rét - Ảnh 1.

Phố thời trang Chùa Bộc "thay áo" đón lạnh.

Theo Lê Huyền Trang (20 tuổi), nhân viên bán hàng tại một shop quần áo trên phố Chùa Bộc, "Lượng khách hiện tại khá đông do trời chuyển lạnh nhanh nên nhu cầu lựa chọn đồ ấm tăng cao. Từ đầu tháng đến giờ, shop đã thay thế toàn bộ đồ hè bằng các mẫu thu đông".

Thời trang Hà Nội chuyển lạnh bất ngờ, các shop quần áo liệu có “trở tay” kịpMOV

Theo ghi nhận, trong khoảng hai tuần trở lại đây, các shop quần áo trên nhiều tuyến phố thời trang của Hà Nội đã chủ động nắm bắt tình hình thời tiết để chuẩn bị từ sớm. Hầu hết, cửa hàng đã đồng loạt nhập về các mẫu đồ thu đông như áo khoác, áo len, quần nỉ và phụ kiện giữ ấm... Song song với đó, nhiều nơi triển khai chương trình giảm giá 30–40% cho các sản phẩm hè nhằm thanh lý hàng tồn, đồng thời tung ra ưu đãi cho bộ sưu tập mới để kích cầu mua sắm đầu mùa lạnh.

Hà Nội chuyển lạnh bất ngờ, shop quần áo “chạy đua” tung hàng chống rét - Ảnh 2.

Đồ len mỏng lên ngôi đầu mùa

Một số thương hiệu lớn cũng nhanh chóng tung ra các bộ sưu tập thu đông với chất liệu nhẹ, gam màu trung tính hoặc pastel – phù hợp với xu hướng thời trang năm nay. "Mặt hàng bán chạy nhất là áo len mỏng tay dài, áo khoác nhẹ hay các set đồ len phối sẵn – vừa giữ ấm vừa giúp các bạn chụp ảnh đẹp."- Trang chia sẻ thêm.

Hà Nội chuyển lạnh bất ngờ, shop quần áo “chạy đua” tung hàng chống rét - Ảnh 3.

Giới trẻ tranh thủ mua đồ giữ ấm

Bên cạnh sức mua tăng, thị hiếu của người tiêu dùng cũng có sự thay đổi rõ nét. Khách hàng không chỉ quan tâm đến khả năng giữ ấm mà còn chú trọng yếu tố thời trang, phối đồ sao cho vừa tiện dụng vừa hợp trend. Nguyễn Lê Thảo (22 tuổi), khách hàng tại phố Đặng Văn Ngữ, chia sẻ: "Trời vừa chuyển lạnh là mình đi mua ngay vài món đồ đông. Mình thường chọn các shop ở Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ hay Cầu Giấy vì đồ ở đây vừa đẹp, bắt trend mà giá lại hợp túi tiền sinh viên.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, những đợt gió mùa đầu tiên sẽ còn kéo dài trong những ngày tới, nền nhiệt tiếp tục giảm, có nơi xuống dưới 20 độ C. Điều này dự báo thị trường thời trang thu đông sẽ còn "ấm lên" trong thời gian tới.


Quang Dũng - Kim Chi
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

