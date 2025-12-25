Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 25 - 28/12/2025: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 25 - 28/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 25 - 28/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 25 - 28/12/2025
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp khóm 24, Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.1MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Cao Thắng, Khu Đông Lạnh II, JOTOCO, CaMiMex, Mặt Hàng Mới Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 4.3MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Quản Lộ Phụng Hiệp Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.35MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 13:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Phan Ngọc Hiển, Hùng Vương, Nguyễn Ngọc Sanh, Bùi Thị Trường, Trần Văn Thời, một phần đường Hùng Vương Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 7.5MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 14:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 1A Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.11MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lý Bôn và Hẻm Xưởng Dệt Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.36MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Trương Phùng Xuân, Kinh Chùa Ông Bổn, Kinh Đạo, một phần Kinh 26/03 và một phần Kinh Bà Thu Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.66MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Cống Hòa Thành khóm Tân Phong Tân Hóa Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.63MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Phạm Hồng Thám Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.4MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Cái Nước, xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng, xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần khóm Hàng Vịnh, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nàng Kèo, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/12/2025 đến 13:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Phòng Hộ, Trại Lưới B, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
KHU VỰC: Một phần xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 6A xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/12/2025 đến 15:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 6A xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/12/2025 đến 15:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1.2 Mw.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích; Một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 2 Mw.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Trạm NTCN La Hoàng Út (1x50kVA), ấp Thuận Hòa A, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/12/2025 đến 10:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN La Hữu Tài (1x37,5kVA), ấp Hòa Hải, Xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Huỳnh Văn Thanh (1x50kVA), ấp Thuận Lợi B, Xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 26/12/2025 đến 13:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Huỳnh Văn Thanh (1x50kVA), ấp Thuận Lợi B, Xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:20:00 ngày 26/12/2025 đến 14:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Huỳnh Vũ Hiền (1x50kVA), ấp Thuận Lợi, Xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Dương Văn Sang (1x50kVA), ấp Tân Thành Lập, Xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 26/12/2025 đến 10:10:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Đoàn Văn Lâm (1x75kVA), ấp Tân Thành Lập, Xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 26/12/2025 đến 11:40:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Nguyễn Như Ý (1x100kVA), ấp Tân Thành Lập, Xã Tân Thuận
THỜI GIAN: Từ 12:10:00 ngày 26/12/2025 đến 13:10:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Võ Minh Út Lớn (1x50kVA), ấp Tân Thành Lập, Xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 26/12/2025 đến 14:40:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Trương Chí Dũng 1 (1x50kVA), ấp Tân Thành Lập, Xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 26/12/2025 đến 16:10:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Điền, Xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Điền, ấp Nhị Nguyệt, ấp Thành Vọng, ấp Trung Cang, xã Trần Phán; ấp Mương Điều, ấp Mương Đường, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 2,5, Tân Long B xã Đầm Dơi, xã Tạ An Khương, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phú Quý, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Lưu Hoa Thanh, ấp Thuận Lợi A, ấp Thuận Lợi B, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thới Bình tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, ấp Thới Bình xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/12/2025 đến 10:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thới Bình, ấp 17 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/12/2025 đến 10:50:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thới Bình xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/12/2025 đến 13:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thới Bình, ấp 18 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 15:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thới Bình, xã Trí Phải tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 1, ấp 8, ấp 11 xã Thới Bình, ấp Cây Sộp xã Hồ Thị Kỷ, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Sào Lưới 4, ấp Sào Lưới, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Sào Lưới 3, ấp Sào Lưới, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khách hàng xã Nguyễn Việt Khái, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/12/2025 đến 15:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Má Tám, ấp Hiệp Thành xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Hộ Nuôi Cá Kèo Ngô Trúc Giang, ấp Xẻo Mắm, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 09:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kiến Vàng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Hộ NTCN Cao Mạnh Hà, ấp Xẻo Mắm, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/12/2025 đến 10:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ NTCN Phan Quốc Việt, ấp Xẻo Mắm, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ NTCN Ngô Quốc Tế, ấp Xẻo Mắm, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 14:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Rạch Lùm, Rạch Gốc B, Tam Hiệp, Xẻo Lá, Xẻo Ngay, Xưởng Tiện, Biện Nhạn, Cây Phước, Xóm Mới, xã Phan Ngọc Hiên; một phần các ấp Tân Tiến, Ông Như, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
