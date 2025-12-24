Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 24 – 28/12/2025): Nhiều tuyến đường và khu dân cư nằm trong diện mất điện liên tục
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 24 – 28/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 24 – 28/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 24 – 28/12/2025
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt: - Từ Nguyễn Đáng đến trụ sở Ban nhân dân khóm 10 phường 7 (củ), Phường Nguyệt Hóa - Từ Nguyễn Đáng đến tiệm sửa xe Dương Quang(dãy hổn hợp, dãy nhà trọ Thành Công), Hẻm sau Trung tâm văn hóa tỉnh (trụ sở mới), Phường Nguyệt Hóa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 09:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Mậu Thân: Từ sân bóng đá mini Minh Tú đến đường Nguyễn Đáng, Phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 26/12/2025 đến 13:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Nguyễn Thị Minh Khai: - Từ đường Trần Phú đến bilar cửu lớn và các hẻm (dãy Khách sạn Gia Hoà), Phường Nguyệt Hóa - Từ đường Trần Phú đến Khách sạn Cửu Long và các hẻm (dãy Khách sạn Cửu Long ), Phường Nguyệt Hóa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm bán Tổng
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 26/12/2025 đến 14:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 10:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/12/2025 đến 11:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Đường Bạch Đằng từ Cầu Tréo đến Cầu tiệm tương và các hẻm; - Đường Chu Văn An từ Bạch Đằng đến quán cà phê Hai Lúa và các hẻm; - Trạm biến áp chuyên dùng Nhà máy nước đá Ba Lân, Công ty thủy sản Cửu Long, Công ty Trà Bắc, Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Trúc Loan, Trường mầm non Sơn Ca, Kho trung chuyển xăng dầu phường 4, Trường dân tộc nội trú, Trường chuyên Nguyễn Thiện Thành, Khu du lịch Huỳnh Kha, Phòng PB11, Trại sản xuất giống thủy sản, Phường Long Đức
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 15:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đa Cần - Phường Hòa Thuận tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 12:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Một phần ấp ấp Thủy Hòa xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Trạm Cấp Nước Châu Điền thuộc một phần ấp Ô Tưng A xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 09:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện ấp Xà Lôn, Mé Láng, Định An, Bến Chùa, Làng Cá, Cá Lóc- xã Đại An.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 12:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: Một phần ấp 2 - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 09:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phụng Sa - xã Hùng Hòa (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/12/2025 đến 10:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Thọ 1 - xã Tiểu Cần (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 26/12/2025 đến 13:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lò Ngò - xã Tập Ngãi (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
HU VỰC: Bán tổng cho điện nông thôn; Một phần khóm Long Điền phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 09:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bán tổng cho điện nông thôn; Một phần khóm Giồng Ổi phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/12/2025 đến 11:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bán tổng cho điện nông thôn; Một phần khóm Giồng Ổi phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 14:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bán tổng cho điện nông thôn; Một phần khóm Phước An phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/12/2025 đến 15:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng CSGD Bến Giá 5
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Tạ Trung Nam
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 09:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Trương Vặn Giặt
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/12/2025 đến 11:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Tiền
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 14:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Nguyễn Văn Quốc
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ba Động phường Trường Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 10:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ba Động phường Trường Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Tàu phường Trường Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/12/2025 đến 13:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ba Động phường Trường Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng VinFast 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 09:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Đờn
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/12/2025 đến 10:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bán tổng cho điện nông thôn; Một phần ấp Khoán Tiều phường Trường Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Đỗ Quốc Hùng
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Thị Út
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Nguyễn Công Trừng
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/12/2025 đến 13:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Càng Long
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, xã Nhị Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Lương Thực Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 09:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Số 3, xã Càng Long
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/12/2025 đến 11:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công an xã An Trường
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/12/2025 đến 14:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trung Tâm Y tế khu vực Càng Long
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/12/2025 đến 15:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Rạch Sen, Trà Gật, Đon xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long. - Ấp Đức Mỹ, Mỹ Hiệp, Đại Đức, Long Sơn xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 13:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 18/12/2025.
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Một phần ấp Động Cao xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 24/12/2025 đến 14:00:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện trạm Sơn Quân ấp Kinh Đào xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 10:35:00 ngày 24/12/2025 đến 11:30:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Văn Xinh thuộc thuộc ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 10:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Nhựt Hoàng 2 thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NT Trầm Lạm 1 thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NT Trầm Lạm thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
