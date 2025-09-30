Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba Vì

Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêu GĐXH - Trong bối cảnh bão số 10 (Bualoi) đang ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố, thị trường hàng hóa, thực phẩm tại Hà Nội và các đô thị lớn vẫn duy trì ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm giá mạnh nhờ các chương trình khuyến mại đồng loạt từ hệ thống siêu thị.

Tối 30/9, UBND TP Hà Nội thông tin, bão số 10 khiến tình trạng sạt lở đã xảy ra tại hồ Hóc Cua (thôn Cua Chu), khu vực xóm Xẩm (thôn 9), thôn 1, thôn 6 (xã Suối Hai) và thôn Yên Sơn, thôn Hợp Nhất (xã Ba Vì). Tình trạng sạt lở đang đe dọa trực tiếp đến an toàn của nhiều hộ dân sinh sống.

Do đó, UBND Thành phố yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp như sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sạt lở và khu vực lân cận; cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân không qua lại những điểm nguy hiểm;

Rà soát, kiên quyết di dời các hộ nằm trong vùng mất an toàn. Đồng thời tuyên truyền để người dân nhận biết nguy cơ và kỹ năng phòng chống sạt lở. Các trường hợp phải di dời sẽ được hỗ trợ đời sống, tái định cư kịp thời.

Bão số 10 làm đổ nhiều cây cối trên địa bàn xã Suối Hai. Ảnh: người dân cung cấp

UBND xã Suối Hai và xã Ba Vì được giao tổ chức các biện pháp công trình khẩn cấp khi cần thiết, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Hai địa phương chịu trách nhiệm báo cáo, kiểm tra, đánh giá tình hình, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quyết định kết thúc tình huống khẩn cấp khi thiên tai được kiểm soát.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn xử lý ngay từ giờ đầu theo phương châm "4 tại chỗ", đồng thời phối hợp với địa phương và các ngành liên quan tiếp tục xử lý các vị trí thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích được giao kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, xử lý sự cố tại hồ Hóc Cua theo Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT; phối hợp Ban Quản lý, duy tu công trình nông nghiệp và môi trường triển khai dự án sửa chữa tràn xả lũ, cống lấy nước của hồ.

