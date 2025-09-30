Thái Nguyên: Nhiều xã, phường bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 10

Ngày 30/9, thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong 12 giờ qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 suy yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao, mực nước trên các sông tại tỉnh Thái Nguyên đang lên nhanh.

Cụ thể, tính đến 10h ngày 30/9, trên sông Cầu tại trạm đo Bắc Kạn, mực nước đạt 13.240cm, cao hơn báo động I 40cm; tại trạm Thác Giềng đạt 9.854cm, trên báo động III là 4cm. Trên sông Năng tại trạm Ba Bể, mực nước đạt 15.598cm, trên báo động II là 48cm. Dự báo, trong ngày hôm nay, lũ trên sông Cầu tiếp tục lên cao, tại trạm Bắc Kạn, mực nước đỉnh lũ có khả năng xấp xỉ báo động II (13.300cm), có thể xuất hiện vào trưa hoặc chiều nay. Tại Thác Giềng, lũ có khả năng đạt đỉnh trong trưa hoặc chiều nay ở mức 9.930 cm, cao hơn báo động III khoảng 70cm. Tại Chợ Mới, lũ có khả năng đạt đỉnh vào tối nay, vượt báo động I (5.600cm). Tại trạm Gia Bẩy, mực nước đỉnh lũ dự báo xấp xỉ báo động II (2.600cm).

Tại khu vực các sông, suối khác trong tỉnh, dự báo xuất hiện lũ với biên độ từ 2 đến 4m. Cảnh báo nguy cơ ngập úng và ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông tại nhiều địa phương như: Nam Cường, Chợ Rã, Ba Bể, Phúc Lộc, Văn Lang, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Vĩnh Thông; các phường: Bắc Kạn, Đức Xuân, Phan Đình Phùng, Chợ Mới, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quan Triều; các xã: Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh, Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Đại Từ, Trung Hội, Quân Chu, Văn Hán, Phú Đình, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Đức Lương, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến…

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại sườn núi dốc, taluy đường, khu vực địa chất yếu, các công trình đang thi công. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 1-2. Lũ dâng gây ngập lụt các vùng ven sông, ngập úng ở khu vực trũng thấp, đập tràn, đường giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống dân cư. Lũ lên nhanh có thể gây lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, tiềm ẩn nguy hiểm lớn khi người dân qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đe dọa tính mạng, tài sản và ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chiều ngày 30/9, trao đổi với PV, bà Nông Thị Điệp - Phó chủ tịch UBND xã Ba Bể cho biết, từ ngày 28 đến sáng ngày 30/09, trên địa bàn xã Ba Bể xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ra lũ lớn trên các sông, suối nhỏ gây thiệt hại nặng về hoa màu của bà con. Hiện tại, trời vẫn mưa to, nước sông Năng và các sông khác tiếp tục tăng.

Nước sông Năng ở xã Ba Bể đang tiếp tục tăng.

Cũng trong sáng 30/9, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công điện khuẩn về việc tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.



Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa to, đến rất to trên diện rộng từ ngày 28 đến nay, lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm/24 giờ, mưa lớn đã gây sạt lở, lũ, ngập lụt ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Để để triển khai ứng phó hiệu quả và bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, đời sống, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực quản lý tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 28/9/2025 về việc tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại địa phương; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch UBND các xã, phường, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo; cập nhật đầy đủ về diễn biến của mưa lũ và thông tin kịp thời để nhân dân chủ động ứng phó đảm bảo an toàn; tổ chức triển khai quyết liệt công tác ứng phó với mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất.

Chủ động rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu để đảm bảo an toàn, bố trí lực lượng canh gác, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự nơi sơ tán đi, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu xảy ra,...

Kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế học sinh, thầy cô giáo và người dân ra đường trong thời gian mưa lũ; kiểm soát, hướng dẫn tại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc có nguy cơ sạt lở. Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tại và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ Nhân dân tại các khu vực còn bị chia cắt; triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tại theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, bố trí nơi ở tạm, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, không để người dân nào bị đói, rét, khát, thiếu chỗ ở, thiếu quần áo.

Khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị hư hỏng (hoàn thành trước ngày 05/10/2025), bảo đảm không để học sinh thiếu trường lớp, thiếu thầy cô, sách vở, đồ dùng học tập; không để người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh.

Rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại; chủ động sử dụng dự phòng ngân sách và nguồn lực của địa phương để hỗ trợ nhân dân, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế, bảo đảm công khai, minh bạch, không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Trường hợp vượt khả năng cân đối, có văn bản báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) trước 14h ngày 30/9/2025 để tổng hợp, đề xuất hỗ trợ theo quy định.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an ứng trực đủ quân số, chủ động chỉ đạo, phối hợp ngay với UBND các xã, phường rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ Nhân dân ứng phó với bão, mưa lũ, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, chỉ đạo tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ, thiên tại tới các cơ quan chức năng và người dân; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa thủy lợi, sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo thẩm quyền, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền

Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp hiệu quả để ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, bảo vệ cho lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý; khẩn trương phối hợp các địa phương sửa chữa, khôi phục cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện dạy và học, khám chữa bệnh của nhân dân, hoàn thành trước ngày 05/10/2025.



