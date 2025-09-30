Hà Nội: Ngừng cung cấp điện, nước đối với 3 trường hợp vi phạm về PCCC
GĐXH - Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 29/9 đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND. Đây là văn bản quy định cụ thể việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố, nhằm thực hiện quy định tại Điều 33 của Luật Thủ đô.
Ngừng cung cấp điện nước cho công trình vi phạm PCCC
Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 3 Nghị quyết, biện pháp ngừng cấp điện, nước sẽ được áp dụng với các trường hợp sau:
Xây dựng khi chưa đủ điều kiện PCCC: Công trình thuộc diện phải thẩm duyệt hoặc thẩm định thiết kế PCCC nhưng vẫn tổ chức thi công khi chưa được cấp giấy chứng nhận, chưa có văn bản thẩm duyệt hay thẩm định. Nếu cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng bằng văn bản nhưng chủ đầu tư, tổ chức hoặc cá nhân vẫn không chấp hành, sẽ bị ngừng cấp điện, nước.
Thi công sai thiết kế PCCC đã được duyệt: Trường hợp công trình xây dựng không đúng thiết kế PCCC đã được thẩm duyệt, đã bị yêu cầu dừng mà vẫn tiếp tục vi phạm.
Đưa công trình, cơ sở vào hoạt động khi chưa nghiệm thu: Các công trình, hạng mục xây dựng, cơ sở sản xuất – kinh doanh, dịch vụ chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu PCCC của cơ quan chức năng nhưng vẫn đưa vào hoạt động, đã bị đình chỉ mà vẫn không tuân thủ.
Thẩm quyền ngừng cấp điện, nước thuộc cấp xã
Một điểm đáng chú ý là Nghị quyết phân cấp mạnh cho cấp chính quyền cơ sở (Sửa đổi, bổ sung Điều 4).
Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã được giao thẩm quyền ra quyết định ngừng cung cấp điện, nước đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn.
Nếu công trình vi phạm nằm trên địa giới từ hai xã, phường trở lên, thì Chủ tịch UBND xã nơi phát hiện vi phạm đầu tiên hoặc nơi có diện tích vi phạm lớn hơn sẽ có trách nhiệm áp dụng biện pháp.
Người ra quyết định ngừng dịch vụ cũng chính là người có thẩm quyền chấm dứt biện pháp này khi đối tượng vi phạm đã khắc phục.
Điều kiện khôi phục cấp điện, nước
Để được cấp lại điện, nước, tổ chức, cá nhân vi phạm phải khắc phục xong vi phạm và cung cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý cần thiết, cụ thể:
Với công trình chưa có thẩm duyệt hoặc thi công sai thiết kế: Phải bổ sung văn bản thẩm duyệt, thẩm định hoặc góp ý của cơ quan chức năng về phương án khắc phục.
Với công trình, cơ sở đã đưa vào hoạt động trái phép: Cần có văn bản nghiệm thu kết quả PCCC hoặc quyết định phục hồi hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.
Với trường hợp bị đình chỉ theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Phải chấm dứt hành vi vi phạm, hết thời hạn đình chỉ và có xác nhận khắc phục xong mới được xem xét cấp lại dịch vụ.
Ngoài ra, nghị quyết cũng yêu cầu, trong vòng 1 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân, cơ quan chức năng phải kiểm tra, lập biên bản xác nhận việc chấp hành để làm cơ sở khôi phục điện, nước.
Theo Tờ trình, việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô, đồng thời phù hợp với chủ trương của Đảng và pháp luật hiện hành về tổ chức chính quyền địa phương.
Việc ban hành văn bản này cũng giúp hệ thống pháp luật tại Hà Nội thống nhất, đồng bộ, hợp hiến và hợp pháp, đồng thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý.
Đặc biệt, quy định mới nhấn mạnh việc phân cấp, phân quyền cho cấp cơ sở, nhất là chính quyền cấp xã - nơi trực tiếp quản lý địa bàn. Qua đó tăng hiệu quả giám sát, xử lý vi phạm về PCCC.
Đồng thời, việc áp dụng biện pháp ngừng cấp điện, nước được coi là một công cụ mạnh, có tính răn đe cao, buộc tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về an toàn PCCC.
Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ emThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 – 2030".
Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khănThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích, đến nay công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba VìThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.
Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Tối 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, bão số 10 khiến nhiều khu vực thành phố mưa lớn kéo dài, lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng tăng mạnh. Trước tình hình đó, Thành phố đã triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó và học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn.
Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ kết thúc?Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong ít giờ tới mưa lớn ở Hà Nội sẽ ngớt dần. Tuy nhiên, đêm nay tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài đến trưa 1/10.
Thái Nguyên: Nhiều xã, phường bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 10Thời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.
Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tíchThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Một vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích.
Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành 'sông', người dân bì bõm trong nướcThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Ngày 30/9, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp (suy yếu từ bão số 10) khiến nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập nặng, gây ùn tắc giao thông. Người dân người dân phải dắt xe, lội nước, chật vật di chuyển qua những đoạn ngập sâu...
Biển Đông lại sắp đón bão số 11?Thời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.
Video: Kinh hoàng cơn lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làngThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Do ảnh hưởng bão số 10, mưa rất to khiến nước ở các sông, suối dâng cao đột ngột. Cơn lũ quét ập về khiến nhiều điểm dân cư bị sạt lở, tài sản của người dân bị cuốn trôi.
Biển Đông lại sắp đón bão số 11?Thời sự
GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.