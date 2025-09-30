Hà Nội: Ngừng cung cấp điện, nước đối với 3 trường hợp vi phạm về PCCC

Ngừng cung cấp điện nước cho công trình vi phạm PCCC

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 3 Nghị quyết, biện pháp ngừng cấp điện, nước sẽ được áp dụng với các trường hợp sau:

Xây dựng khi chưa đủ điều kiện PCCC: Công trình thuộc diện phải thẩm duyệt hoặc thẩm định thiết kế PCCC nhưng vẫn tổ chức thi công khi chưa được cấp giấy chứng nhận, chưa có văn bản thẩm duyệt hay thẩm định. Nếu cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng bằng văn bản nhưng chủ đầu tư, tổ chức hoặc cá nhân vẫn không chấp hành, sẽ bị ngừng cấp điện, nước.

Thi công sai thiết kế PCCC đã được duyệt: Trường hợp công trình xây dựng không đúng thiết kế PCCC đã được thẩm duyệt, đã bị yêu cầu dừng mà vẫn tiếp tục vi phạm.

Chủ tịch UBND cấp xã được giao thẩm quyền ra quyết định ngừng cung cấp điện, nước đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Ảnh: Bảo Loan

Đưa công trình, cơ sở vào hoạt động khi chưa nghiệm thu: Các công trình, hạng mục xây dựng, cơ sở sản xuất – kinh doanh, dịch vụ chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu PCCC của cơ quan chức năng nhưng vẫn đưa vào hoạt động, đã bị đình chỉ mà vẫn không tuân thủ.

Thẩm quyền ngừng cấp điện, nước thuộc cấp xã

Một điểm đáng chú ý là Nghị quyết phân cấp mạnh cho cấp chính quyền cơ sở (Sửa đổi, bổ sung Điều 4).

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã được giao thẩm quyền ra quyết định ngừng cung cấp điện, nước đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Nếu công trình vi phạm nằm trên địa giới từ hai xã, phường trở lên, thì Chủ tịch UBND xã nơi phát hiện vi phạm đầu tiên hoặc nơi có diện tích vi phạm lớn hơn sẽ có trách nhiệm áp dụng biện pháp.

Người ra quyết định ngừng dịch vụ cũng chính là người có thẩm quyền chấm dứt biện pháp này khi đối tượng vi phạm đã khắc phục.

Điều kiện khôi phục cấp điện, nước

Để được cấp lại điện, nước, tổ chức, cá nhân vi phạm phải khắc phục xong vi phạm và cung cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý cần thiết, cụ thể:

Với công trình chưa có thẩm duyệt hoặc thi công sai thiết kế: Phải bổ sung văn bản thẩm duyệt, thẩm định hoặc góp ý của cơ quan chức năng về phương án khắc phục.

Với công trình, cơ sở đã đưa vào hoạt động trái phép: Cần có văn bản nghiệm thu kết quả PCCC hoặc quyết định phục hồi hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

Với trường hợp bị đình chỉ theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Phải chấm dứt hành vi vi phạm, hết thời hạn đình chỉ và có xác nhận khắc phục xong mới được xem xét cấp lại dịch vụ.

Ngoài ra, nghị quyết cũng yêu cầu, trong vòng 1 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân, cơ quan chức năng phải kiểm tra, lập biên bản xác nhận việc chấp hành để làm cơ sở khôi phục điện, nước.

Theo Tờ trình, việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô, đồng thời phù hợp với chủ trương của Đảng và pháp luật hiện hành về tổ chức chính quyền địa phương. Việc ban hành văn bản này cũng giúp hệ thống pháp luật tại Hà Nội thống nhất, đồng bộ, hợp hiến và hợp pháp, đồng thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý. Đặc biệt, quy định mới nhấn mạnh việc phân cấp, phân quyền cho cấp cơ sở, nhất là chính quyền cấp xã - nơi trực tiếp quản lý địa bàn. Qua đó tăng hiệu quả giám sát, xử lý vi phạm về PCCC. Đồng thời, việc áp dụng biện pháp ngừng cấp điện, nước được coi là một công cụ mạnh, có tính răn đe cao, buộc tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về an toàn PCCC.

Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành 'sông', người dân bì bõm trong nước GĐXH - Ngày 30/9, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp (suy yếu từ bão số 10) khiến nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập nặng, gây ùn tắc giao thông. Người dân người dân phải dắt xe, lội nước, chật vật di chuyển qua những đoạn ngập sâu...

Hà Nội có 220 vụ vi phạm về bảo vệ công trình thủy lợi phát sinh trong năm 2025 chưa được xử lý GĐXH - Ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Công văn số 5316/UBND-NNMT về việc tăng cường xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Theo đó, Hà Nội yêu cầu các địa phương phải khẩn trương xử lý dứt điểm 220 vụ vi phạm phát sinh trong năm 2025 còn tồn tại.