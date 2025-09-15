Sạt lở nghiêm trọng ven sông Krông Nô (Lâm Đồng)

Sạt lở nhấn chìm cây cối, hoa màu của người dân ven sông Krông Nô.

Tình trạng sạt lở ven sông Krông Nô (đoạn qua xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương, đất đai ven sông… bị cuốn theo dòng nước.

Bà Hoàng Thị Năm, trú tại thôn Nâm N’Đir, xã Nam Nung cho biết, tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô qua khu vực này đã xảy ra nhiều năm nay và càng ngày càng phức tạp. Cách đây hơn một tháng, một đoạn đường bê tông kiên cố đã bị sạt lở, đứt gãy xuống dòng sông. Việc đi lại ra cánh đồng, nương rẫy của hàng chục hộ dân bị chia cắt. Nhiều mặt hàng nông sản như lúa, ngô tới kỳ thu hoạch nhưng việc vận chuyển rất khó khăn. Các hộ dân đưa phân bón, vật tư, di chuyển vào nương rẫy cũng rất khó khăn do chỉ có thể đi bộ.

Bà Năm cho biết gia đình bà cư trú ở khu vực này đã gần 30 năm. Với việc sạt lở và đứt gãy đường giao thông, khoảng 60 hộ dân trong thôn bị ảnh hưởng và không còn đường để vận chuyển phân bón, nông sản ra, vào cánh đồng. Nhiều đoạn mương nội đồng cũng bị nứt, gãy, rơi xuống sông Krông Nô và nhiều hộ dân cũng không lấy được nước để canh tác. Đây sẽ là một thách thức, khó khăn rất lớn trong vụ Đông – Xuân tới đây.

Ông Lê Minh Tính, cùng trú tại xã Nâm Nung cho biết mùa mưa nước sông chảy rất xiết, nhiều đoạn quanh co nên tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp. Ông Tính cho biết bà con đã nhiều lần kiến nghị nhưng các cơ quan chức năng cũng chưa có giải pháp tháo gỡ. Dù việc sạt lở, đứt gãy nhiều đoạn đường giao thông nội đồng trên cánh đồng Nâm N’Đir đã xuất hiện hơn 2 năm nay.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đắk Nông, đơn vị quản lý các trạm bơm trên cánh đồng Nâm N’Đir, tính đến hết tháng 8/2025, có 3 trạm bơm bị ảnh hưởng bởi sạt lở ven sông Krông Nô với hàng trăm mét đường giao thông kẹp kênh, đường dây điện trung áp và gần 120ha đất ven sông bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng sạt lở.

Trong số đó, tại trạm bơm số 1 của cánh đồng Nâm N’Đir có gần 400m kênh dẫn nước bị sập và rơi xuống sông, đường bê tông kẹp kênh với chiều dài gần 500m cũng bị sập, gãy và 2 trụ điện trung áp cũng bị sạt lở đe dọa. Tương tự, tại vị trí trạm bơm số 2, có 45m kênh dẫn nước dọc bờ sông đã bị sập, đường kẹp kênh với chiều dài gần 400m cũng bị sạt lở, hư hỏng nặng và nhiều đoạn bị sập xuống sông.

Cũng theo Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đắk Nông, tình trạng sạt lở khiến việc sản xuất, canh tác của bà con trên diện tích gần 120ha bị ảnh hưởng. Nhìn chung, sạt lở bờ sông Krông Nô tại khu vực cánh đồng Nâm N’Đir, xã Nâm Nung đang diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến vận hành, phục vụ sản xuất và có nguy cơ mất an toàn công trình.i Do đó, Công ty đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng xem xét, có phương án xử lý để đảm bảo an toàn công trình, công tác phục vụ sản xuất trên địa bàn.

Theo các ngành chức năng, tình trạng sạt lở ven sông Krông Nô là do tác động của ba yếu tố chính. Thứ nhất là sự biến đổi dòng chảy và sự thay đổi mực nước theo quá trình phát điện của các thủy điện phía thượng nguồn, điển hình là thủy điện Buôn Tua Srah (xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng). Thứ hai là do việc khai thác cát xây dựng dọc theo sông Krông Nô, đoạn qua các xã Quảng Phú, Nâm Nung, Nam Đà (tỉnh Lâm Đồng) và phía bờ đối diện thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk. Và thứ ba là do địa chất hai bên bờ sông chủ yếu là đất pha cát, rất dễ bị xói lở, sạt lở.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Lâm Đồng, ông Lê Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Nung cho biết, mong muốn của người dân và chính quyền địa phương là ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng cần sớm có các giải pháp để xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở, hạn chế ảnh hưởng tới các công trình và đất đai, hoa màu của người dân.