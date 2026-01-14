Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong khung giờ từ 12h00’ ngày 12/1/2026 đến 12h00’ ngày 13/1/2026, tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống Camera AI đã phát hiện hơn 50 trường hợp vi phạm.

Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 23 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ; 16 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, ý thức chấp hành làn đường tiếp tục được duy trì tốt khi hệ thống không ghi nhận trường hợp đi sai làn đường.

Tại Km 20 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện giảm nhẹ so với ngày cuối tuần nhưng vẫn ở mức cao với 8.917 lượt xe đi qua; tốc độ trung bình đạt 72,5 km/h.

Trường hợp lái xe tải không thắt giây an toàn khi di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Đáng báo động, hệ thống đã phát hiện 12 trường hợp tài xế hoặc người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn. Ngoài ra, có 4 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ.

Hiện tại, danh sách và hình ảnh bằng chứng của các phương tiện vi phạm đã được chuyển tới Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ xử lý phạt nguội.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 1 13-01-2026 07:29:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98107625 2 13-01-2026 07:13:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC04179 3 13-01-2026 06:53:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD14166 4 13-01-2026 06:39:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X758838 5 13-01-2026 06:35:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V144353 6 13-01-2026 06:35:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35K118169 7 13-01-2026 06:33:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y84657 8 13-01-2026 06:29:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P43791 9 12/1/26 16:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59B106400 10 12/1/26 16:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35AA14941 11 12/1/26 16:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D208580 12 12/1/26 16:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X745011 13 12/1/26 16:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19L118320 14 12/1/26 16:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C196530 15 12/1/26 16:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AS05316 16 12/1/26 15:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37S22983 17 12/1/26 14:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D109926 18 12/1/26 14:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14S16256 19 12/1/26 13:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37P128890 20 12/1/26 13:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28P101241 21 12/1/26 12:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19N118492 22 12/1/26 12:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L506593 23 12/1/26 9:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F144433 24 13-01-2026 05:43:49 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 20A89300 25 13-01-2026 05:37:32 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 88A83026 26 13-01-2026 05:21:25 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 63H04735 27 13-01-2026 04:11:31 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 35C05394 28 13-01-2026 00:55:30 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 24H04291 29 13-01-2026 00:43:13 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29E19595 30 12/1/26 18:42 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 36H06252 31 12/1/26 18:07 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29C96236 32 12/1/26 17:29 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 36H01317 33 12/1/26 16:39 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 89H03355 34 12/1/26 16:29 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 14H00986 35 12/1/26 14:04 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 29H33288 36 13-01-2026 07:29:25 Không đội mũ Xe mô tô 54F14888 37 12/1/26 17:03 Không đội mũ Xe mô tô 29Y368420 38 12/1/26 16:27 Không đội mũ Xe mô tô 35AA02940 39 12/1/26 16:25 Không đội mũ Xe mô tô 29BM05219 40 12/1/26 16:01 Không đội mũ Xe mô tô 17B927347 41 12/1/26 13:40 Không đội mũ Xe mô tô 29H143018 42 12/1/26 13:33 Không đội mũ Xe mô tô 29X109799 43 12/1/26 13:02 Không đội mũ Xe mô tô 18C126931 44 12/1/26 11:31 Không đội mũ Xe mô tô 29L38962 45 12/1/26 11:30 Không đội mũ Xe mô tô 29MB173963 46 12/1/26 11:11 Không đội mũ Xe mô tô 36N81558 47 12/1/26 10:45 Không đội mũ Xe mô tô 29Y156923 48 12/1/26 10:36 Không đội mũ Xe mô tô 30M93452 49 12/1/26 9:35 Không đội mũ Xe mô tô 29L189153 50 12/1/26 8:23 Không đội mũ Xe mô tô 29Y37199 51 12/1/26 8:12 Không đội mũ Xe mô tô 29Y760850 52 12/1/26 14:18 Chạy ngược chiều Xe mô tô 29AD62461