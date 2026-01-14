Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 12/1 đến trưa 13/1/2026), hệ thống Camera giám sát tích hợp AI tiếp tục ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông. Đáng chú ý, trong khi lỗi vượt đèn đỏ tại nội đô giảm nhẹ thì lỗi không thắt dây an toàn trên cao tốc lại có chiều hướng gia tăng.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong khung giờ từ 12h00’ ngày 12/1/2026 đến 12h00’ ngày 13/1/2026, tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống Camera AI đã phát hiện hơn 50 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 23 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ; 16 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.
Tại tuyến đường Lê Văn Lương, ý thức chấp hành làn đường tiếp tục được duy trì tốt khi hệ thống không ghi nhận trường hợp đi sai làn đường.
Tại Km 20 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện giảm nhẹ so với ngày cuối tuần nhưng vẫn ở mức cao với 8.917 lượt xe đi qua; tốc độ trung bình đạt 72,5 km/h.
Đáng báo động, hệ thống đã phát hiện 12 trường hợp tài xế hoặc người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn. Ngoài ra, có 4 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ.
Hiện tại, danh sách và hình ảnh bằng chứng của các phương tiện vi phạm đã được chuyển tới Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ xử lý phạt nguội.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|1
|13-01-2026 07:29:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98107625
|2
|13-01-2026 07:13:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BC04179
|3
|13-01-2026 06:53:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BD14166
|4
|13-01-2026 06:39:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X758838
|5
|13-01-2026 06:35:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V144353
|6
|13-01-2026 06:35:08
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|35K118169
|7
|13-01-2026 06:33:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y84657
|8
|13-01-2026 06:29:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30P43791
|9
|12/1/26 16:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|59B106400
|10
|12/1/26 16:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|35AA14941
|11
|12/1/26 16:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D208580
|12
|12/1/26 16:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X745011
|13
|12/1/26 16:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19L118320
|14
|12/1/26 16:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C196530
|15
|12/1/26 16:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AS05316
|16
|12/1/26 15:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37S22983
|17
|12/1/26 14:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D109926
|18
|12/1/26 14:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|14S16256
|19
|12/1/26 13:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37P128890
|20
|12/1/26 13:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|28P101241
|21
|12/1/26 12:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19N118492
|22
|12/1/26 12:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L506593
|23
|12/1/26 9:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18F144433
|24
|13-01-2026 05:43:49
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|20A89300
|25
|13-01-2026 05:37:32
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|88A83026
|26
|13-01-2026 05:21:25
|Không thắt dây đai an toàn
|Những loại khác
|63H04735
|27
|13-01-2026 04:11:31
|Không thắt dây đai an toàn
|Những loại khác
|35C05394
|28
|13-01-2026 00:55:30
|Không thắt dây đai an toàn
|Những loại khác
|24H04291
|29
|13-01-2026 00:43:13
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|29E19595
|30
|12/1/26 18:42
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|36H06252
|31
|12/1/26 18:07
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|29C96236
|32
|12/1/26 17:29
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|36H01317
|33
|12/1/26 16:39
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|89H03355
|34
|12/1/26 16:29
|Không thắt dây đai an toàn
|Những loại khác
|14H00986
|35
|12/1/26 14:04
|Không thắt dây đai an toàn
|Những loại khác
|29H33288
|36
|13-01-2026 07:29:25
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|54F14888
|37
|12/1/26 17:03
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y368420
|38
|12/1/26 16:27
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|35AA02940
|39
|12/1/26 16:25
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BM05219
|40
|12/1/26 16:01
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17B927347
|41
|12/1/26 13:40
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29H143018
|42
|12/1/26 13:33
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X109799
|43
|12/1/26 13:02
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|18C126931
|44
|12/1/26 11:31
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L38962
|45
|12/1/26 11:30
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29MB173963
|46
|12/1/26 11:11
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36N81558
|47
|12/1/26 10:45
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y156923
|48
|12/1/26 10:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30M93452
|49
|12/1/26 9:35
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L189153
|50
|12/1/26 8:23
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y37199
|51
|12/1/26 8:12
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y760850
|52
|12/1/26 14:18
|Chạy ngược chiều
|Xe mô tô
|29AD62461
