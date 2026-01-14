Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1

Thứ tư, 09:52 14/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 12/1 đến trưa 13/1/2026), hệ thống Camera giám sát tích hợp AI tiếp tục ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông. Đáng chú ý, trong khi lỗi vượt đèn đỏ tại nội đô giảm nhẹ thì lỗi không thắt dây an toàn trên cao tốc lại có chiều hướng gia tăng.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong khung giờ từ 12h00’ ngày 12/1/2026 đến 12h00’ ngày 13/1/2026, tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống Camera AI đã phát hiện hơn 50 trường hợp vi phạm.

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1 - Ảnh 1.

Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 23 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ; 16 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, ý thức chấp hành làn đường tiếp tục được duy trì tốt khi hệ thống không ghi nhận trường hợp đi sai làn đường.

Tại Km 20 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện giảm nhẹ so với ngày cuối tuần nhưng vẫn ở mức cao với 8.917 lượt xe đi qua; tốc độ trung bình đạt 72,5 km/h.

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1 - Ảnh 2.

Trường hợp lái xe tải không thắt giây an toàn khi di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Đáng báo động, hệ thống đã phát hiện 12 trường hợp tài xế hoặc người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn. Ngoài ra, có 4 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ.

Hiện tại, danh sách và hình ảnh bằng chứng của các phương tiện vi phạm đã được chuyển tới Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ xử lý phạt nguội.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển số
113-01-2026 07:29:10Vượt đèn đỏXe mô tô98107625
213-01-2026 07:13:16Vượt đèn đỏXe mô tô29BC04179
313-01-2026 06:53:00Vượt đèn đỏXe mô tô29BD14166
413-01-2026 06:39:09Vượt đèn đỏXe mô tô29X758838
513-01-2026 06:35:25Vượt đèn đỏXe mô tô29V144353
613-01-2026 06:35:08Vượt đèn đỏXe mô tô35K118169
713-01-2026 06:33:03Vượt đèn đỏXe mô tô29Y84657
813-01-2026 06:29:11Vượt đèn đỏXe mô tô30P43791
912/1/26 16:27Vượt đèn đỏXe mô tô59B106400
1012/1/26 16:21Vượt đèn đỏXe mô tô35AA14941
1112/1/26 16:21Vượt đèn đỏXe mô tô29D208580
1212/1/26 16:16Vượt đèn đỏXe mô tô29X745011
1312/1/26 16:11Vượt đèn đỏXe mô tô19L118320
1412/1/26 16:02Vượt đèn đỏXe mô tô29C196530
1512/1/26 16:00Vượt đèn đỏXe mô tô29AS05316
1612/1/26 15:52Vượt đèn đỏXe mô tô37S22983
1712/1/26 14:09Vượt đèn đỏXe mô tô29D109926
1812/1/26 14:03Vượt đèn đỏXe mô tô14S16256
1912/1/26 13:27Vượt đèn đỏXe mô tô37P128890
2012/1/26 13:10Vượt đèn đỏXe mô tô28P101241
2112/1/26 12:29Vượt đèn đỏXe mô tô19N118492
2212/1/26 12:14Vượt đèn đỏXe mô tô29L506593
2312/1/26 9:15Vượt đèn đỏXe mô tô18F144433
2413-01-2026 05:43:49Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn20A89300
2513-01-2026 05:37:32Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn88A83026
2613-01-2026 05:21:25Không thắt dây đai an toànNhững loại khác63H04735
2713-01-2026 04:11:31Không thắt dây đai an toànNhững loại khác35C05394
2813-01-2026 00:55:30Không thắt dây đai an toànNhững loại khác24H04291
2913-01-2026 00:43:13Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn29E19595
3012/1/26 18:42Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn36H06252
3112/1/26 18:07Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn29C96236
3212/1/26 17:29Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn36H01317
3312/1/26 16:39Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn89H03355
3412/1/26 16:29Không thắt dây đai an toànNhững loại khác14H00986
3512/1/26 14:04Không thắt dây đai an toànNhững loại khác29H33288
3613-01-2026 07:29:25Không đội mũXe mô tô54F14888
3712/1/26 17:03Không đội mũXe mô tô29Y368420
3812/1/26 16:27Không đội mũXe mô tô35AA02940
3912/1/26 16:25Không đội mũXe mô tô29BM05219
4012/1/26 16:01Không đội mũXe mô tô17B927347
4112/1/26 13:40Không đội mũXe mô tô29H143018
4212/1/26 13:33Không đội mũXe mô tô29X109799
4312/1/26 13:02Không đội mũXe mô tô18C126931
4412/1/26 11:31Không đội mũXe mô tô29L38962
4512/1/26 11:30Không đội mũXe mô tô29MB173963
4612/1/26 11:11Không đội mũXe mô tô36N81558
4712/1/26 10:45Không đội mũXe mô tô29Y156923
4812/1/26 10:36Không đội mũXe mô tô30M93452
4912/1/26 9:35Không đội mũXe mô tô29L189153
5012/1/26 8:23Không đội mũXe mô tô29Y37199
5112/1/26 8:12Không đội mũXe mô tô29Y760850
5212/1/26 14:18Chạy ngược chiềuXe mô tô29AD62461
Hà Nội: Danh sách 29 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI "tóm gọn" ngày 12/1Hà Nội: Danh sách 29 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 12/1

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 11/1 đến trưa 12/1/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiếp tục ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên

Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.

Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thú

Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thú

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Kiều Ngọc Anh đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Cướp điện thoại giữa đêm, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh

Cướp điện thoại giữa đêm, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau ít ngày gây án, đối tượng cướp 2 chiếc iPhone tại một cửa hàng ở xã Văn Hiến (Nghệ An) bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng

Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ.

Công nhân gặp nạn tử vong khi đang làm việc, Giám đốc công ty bị khởi tố

Công nhân gặp nạn tử vong khi đang làm việc, Giám đốc công ty bị khởi tố

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn, chưa được huấn luyện an toàn lao động nhưng Đinh Quyền vẫn phân công nhóm công nhân thực hiện sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng, sau đó xảy ra tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo đổi tiền mới

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo đổi tiền mới

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Nhận đơn tố giác đối tượng Lương Ngọc Anh (trú tại Giảng Võ, Hà Nội) chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng thông qua việc nhận tiền đổi tiền mới. Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng này.

Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 người

Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 người

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Rạng sáng ngày 14/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà nghỉ cao tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội), giải cứu thành công 7 người mắc kẹt. Đáng chú ý, cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi nghi vấn cố ý gây cháy.

21 tháng tù cho kẻ đánh con riêng của vợ

21 tháng tù cho kẻ đánh con riêng của vợ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu, sau đó tiếp tục dùng búa đinh đánh vào vùng đầu gây thương tích 7%.

Sử dụng dụng cụ giống súng chơi “đánh trận giả”, nhóm thanh niên bị xử lý

Sử dụng dụng cụ giống súng chơi “đánh trận giả”, nhóm thanh niên bị xử lý

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản nhóm đối tượng gồm 23 thanh niên, cùng số lượng lớn dụng cụ gồm vật dụng giống súng và nhiều công cụ phục vụ hoạt động “đánh trận giả”.

Hà Nội: Camera AI và Cảnh sát trực ban giám sát chặt từ vi phạm giao thông đến trật tự đô thị

Hà Nội: Camera AI và Cảnh sát trực ban giám sát chặt từ vi phạm giao thông đến trật tự đô thị

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm giao thông, hệ thống camera AI của Hà Nội đang mở rộng "vùng phủ sóng" sang cả trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Với sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và hàng trăm cán bộ chiến sĩ túc trực 24/7 bên màn hình giám sát, mọi hành vi từ vượt đèn đỏ cho đến lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi đều bị phát hiện và xử lý kịp thời.

Xem nhiều

Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 người

Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 người

Pháp luật

GĐXH - Rạng sáng ngày 14/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà nghỉ cao tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội), giải cứu thành công 7 người mắc kẹt. Đáng chú ý, cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi nghi vấn cố ý gây cháy.

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1

Pháp luật
Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng

Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng

Pháp luật
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo đổi tiền mới

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo đổi tiền mới

Pháp luật
'Siêu anh hùng' đi xe phân khối lớn che biển số, không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt nặng

'Siêu anh hùng' đi xe phân khối lớn che biển số, không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt nặng

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top