Hà Nội: Danh sách 29 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 12/1
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 11/1 đến trưa 12/1/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiếp tục ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 24 giờ qua, từ 12h00 ngày 11/1 đến 12h00 ngày 12/1/2026, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 36 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tình trạng người điều khiển xe máy "phớt lờ" đèn tín hiệu vẫn diễn biến phức tạp với 29 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ; 12 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.
Bên cạnh đó, tại tuyến đường Lê Văn Lương, Camera AI cũng đã bắt gặp 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.
Tại Km 20 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện tiếp tục tăng mạnh, đạt con số kỷ lục trong những ngày gần đây với 9.859 lượt xe đi qua. Do mật độ đông, tốc độ trung bình của các phương tiện giảm xuống còn 72 km/h.
Về vi phạm trên cao tốc, hệ thống đã phát hiện 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn, không phát hiện trường hợp vi phạm tốc độ.
Toàn bộ thông tin, hình ảnh các phương tiện vi phạm đã được chuyển đến Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành quy trình "phạt nguội". Cục Cảnh sát Giao thông tiếp tục khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm luật lệ để đảm bảo an toàn trong những ngày cận Tết lưu lượng giao thông tăng cao.
Danh sách phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|Màu biển
|Tên camera
|1
|12/1/26 6:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D100821
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|2
|12/1/26 6:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E180252
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|3
|12/1/26 6:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29N180990
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|4
|11/1/26 9:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S104508
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|5
|11/1/26 7:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34F115517
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|6
|11/1/26 7:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|38MD184175
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|7
|11/1/26 7:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Z77399
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|8
|11/1/26 7:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90B294806
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|9
|11/1/26 13:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AC48505
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|10
|11/1/26 13:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X37878
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|11
|11/1/26 10:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B210611
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|12
|11/1/26 16:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90B186886
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|13
|11/1/26 15:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E252261
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|14
|11/1/26 14:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Z31592
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|15
|11/1/26 14:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18M12412
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|16
|11/1/26 13:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X74588
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|17
|11/1/26 18:08
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G161050
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|18
|11/1/26 19:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S202197
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|19
|12/1/26 5:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P121669
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|20
|12/1/26 7:14
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29A33126
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|21
|12/1/26 6:47
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|23L70762
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|22
|11/1/26 16:57
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36F120197
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|23
|11/1/26 16:51
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AC94401
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|24
|11/1/26 16:19
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L150770
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|25
|11/1/26 14:27
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29S224301
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|26
|11/1/26 14:25
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|90D100884
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|27
|11/1/26 13:09
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AE57121
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|28
|11/1/26 13:07
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|22B121883
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|29
|11/1/26 12:49
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D134094
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|30
|11/1/26 12:12
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BC03061
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|31
|11/1/26 10:48
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30N93452
|Trắng
|GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
|32
|11/1/26 14:02
|Chạy ngược chiều
|Xe mô tô
|29X767781
|Trắng
GTEL_CAMERA_LUU_LUONG_PHAM_VAN_BACH_02
|33
|11/1/26 14:28
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|99H00378
|Vàng
KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
|34
|11/1/26 23:41
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|29K11407
|Vàng
KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
|35
|11/1/26 23:35
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô khách
|98F01126
|Vàng
KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
|36
|12/1/26 0:52
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|29H83201
|Vàng
KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
