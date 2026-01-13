Hà Nội: Danh sách 29 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 12/1

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 24 giờ qua, từ 12h00 ngày 11/1 đến 12h00 ngày 12/1/2026, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 36 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tình trạng người điều khiển xe máy "phớt lờ" đèn tín hiệu vẫn diễn biến phức tạp với 29 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ; 12 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Trường hợp người đi xe máy ngược chiều bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Bên cạnh đó, tại tuyến đường Lê Văn Lương, Camera AI cũng đã bắt gặp 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Tại Km 20 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện tiếp tục tăng mạnh, đạt con số kỷ lục trong những ngày gần đây với 9.859 lượt xe đi qua. Do mật độ đông, tốc độ trung bình của các phương tiện giảm xuống còn 72 km/h.

Trường hợp lái xe tải không thắt giây an toàn khi đi trên cao tốc được Camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Về vi phạm trên cao tốc, hệ thống đã phát hiện 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn, không phát hiện trường hợp vi phạm tốc độ.

Toàn bộ thông tin, hình ảnh các phương tiện vi phạm đã được chuyển đến Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành quy trình "phạt nguội". Cục Cảnh sát Giao thông tiếp tục khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm luật lệ để đảm bảo an toàn trong những ngày cận Tết lưu lượng giao thông tăng cao.

Danh sách phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển Tên camera 1 12/1/26 6:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D100821 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 2 12/1/26 6:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E180252 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 3 12/1/26 6:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N180990 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 4 11/1/26 9:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S104508 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 5 11/1/26 7:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34F115517 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 6 11/1/26 7:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38MD184175 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 7 11/1/26 7:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z77399 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 8 11/1/26 7:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B294806 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 9 11/1/26 13:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC48505 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 10 11/1/26 13:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X37878 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 11 11/1/26 10:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B210611 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 12 11/1/26 16:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B186886 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 13 11/1/26 15:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E252261 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 14 11/1/26 14:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z31592 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 15 11/1/26 14:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18M12412 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 16 11/1/26 13:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X74588 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 17 11/1/26 18:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G161050 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 18 11/1/26 19:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S202197 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 19 12/1/26 5:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P121669 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 20 12/1/26 7:14 Không đội mũ Xe mô tô 29A33126 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 21 12/1/26 6:47 Không đội mũ Xe mô tô 23L70762 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 22 11/1/26 16:57 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 23 11/1/26 16:51 Không đội mũ Xe mô tô 29AC94401 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 24 11/1/26 16:19 Không đội mũ Xe mô tô 29L150770 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 25 11/1/26 14:27 Không đội mũ Xe mô tô 29S224301 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 26 11/1/26 14:25 Không đội mũ Xe mô tô 90D100884 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 27 11/1/26 13:09 Không đội mũ Xe mô tô 29AE57121 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 28 11/1/26 13:07 Không đội mũ Xe mô tô 22B121883 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 29 11/1/26 12:49 Không đội mũ Xe mô tô 29D134094 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 30 11/1/26 12:12 Không đội mũ Xe mô tô 29BC03061 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 31 11/1/26 10:48 Không đội mũ Xe mô tô 30N93452 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 32 11/1/26 14:02 Chạy ngược chiều Xe mô tô 29X767781 Trắng GTEL_CAMERA_LUU_LUONG_PHAM_VAN_BACH_02 33 11/1/26 14:28 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 99H00378 Vàng KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231 34 11/1/26 23:41 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 29K11407 Vàng KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231 35 11/1/26 23:35 Không thắt dây đai an toàn Ô tô khách 98F01126 Vàng KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231 36 12/1/26 0:52 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 29H83201 Vàng KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231