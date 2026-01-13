Mới nhất
Hà Nội: Danh sách 29 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 12/1

Thứ ba, 10:33 13/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 11/1 đến trưa 12/1/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiếp tục ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 24 giờ qua, từ 12h00 ngày 11/1 đến 12h00 ngày 12/1/2026, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 36 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tình trạng người điều khiển xe máy "phớt lờ" đèn tín hiệu vẫn diễn biến phức tạp với 29 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ; 12 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Hà Nội: Danh sách 29 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 12/1 - Ảnh 1.

Trường hợp người đi xe máy ngược chiều bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Bên cạnh đó, tại tuyến đường Lê Văn Lương, Camera AI cũng đã bắt gặp 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Tại Km 20 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện tiếp tục tăng mạnh, đạt con số kỷ lục trong những ngày gần đây với 9.859 lượt xe đi qua. Do mật độ đông, tốc độ trung bình của các phương tiện giảm xuống còn 72 km/h.

Hà Nội: Danh sách 29 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 12/1 - Ảnh 2.

Trường hợp lái xe tải không thắt giây an toàn khi đi trên cao tốc được Camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Về vi phạm trên cao tốc, hệ thống đã phát hiện 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn, không phát hiện trường hợp vi phạm tốc độ.

Toàn bộ thông tin, hình ảnh các phương tiện vi phạm đã được chuyển đến Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành quy trình "phạt nguội". Cục Cảnh sát Giao thông tiếp tục khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm luật lệ để đảm bảo an toàn trong những ngày cận Tết lưu lượng giao thông tăng cao.

Danh sách phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biểnTên camera
112/1/26 6:50Vượt đèn đỏXe mô tô29D100821Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
212/1/26 6:50Vượt đèn đỏXe mô tô29E180252Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
312/1/26 6:44Vượt đèn đỏXe mô tô29N180990Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
411/1/26 9:04Vượt đèn đỏXe mô tô29S104508Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
511/1/26 7:57Vượt đèn đỏXe mô tô34F115517Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
611/1/26 7:55Vượt đèn đỏXe mô tô38MD184175Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
711/1/26 7:30Vượt đèn đỏXe mô tô29Z77399Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
811/1/26 7:30Vượt đèn đỏXe mô tô90B294806Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
911/1/26 13:17Vượt đèn đỏXe mô tô29AC48505Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1011/1/26 13:02Vượt đèn đỏXe mô tô29X37878Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1111/1/26 10:59Vượt đèn đỏXe mô tô29B210611Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1211/1/26 16:59Vượt đèn đỏXe mô tô90B186886Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1311/1/26 15:29Vượt đèn đỏXe mô tô29E252261Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1411/1/26 14:30Vượt đèn đỏXe mô tô30Z31592Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1511/1/26 14:30Vượt đèn đỏXe mô tô18M12412Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1611/1/26 13:46Vượt đèn đỏXe mô tô29X74588Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1711/1/26 18:08Vượt đèn đỏXe mô tô29G161050Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1811/1/26 19:21Vượt đèn đỏXe mô tô29S202197Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
1912/1/26 5:47Vượt đèn đỏXe mô tô29P121669Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2012/1/26 7:14Không đội mũXe mô tô29A33126Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2112/1/26 6:47Không đội mũXe mô tô23L70762Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2211/1/26 16:57Không đội mũXe mô tô36F120197Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2311/1/26 16:51Không đội mũXe mô tô29AC94401Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2411/1/26 16:19Không đội mũXe mô tô29L150770Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2511/1/26 14:27Không đội mũXe mô tô29S224301Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2611/1/26 14:25Không đội mũXe mô tô90D100884Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2711/1/26 13:09Không đội mũXe mô tô29AE57121Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2811/1/26 13:07Không đội mũXe mô tô22B121883Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2911/1/26 12:49Không đội mũXe mô tô29D134094Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
3011/1/26 12:12Không đội mũXe mô tô29BC03061Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
3111/1/26 10:48Không đội mũXe mô tô30N93452Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
3211/1/26 14:02Chạy ngược chiềuXe mô tô29X767781Trắng
GTEL_CAMERA_LUU_LUONG_PHAM_VAN_BACH_02
3311/1/26 14:28Không thắt dây đai an toànÔ tô tải 99H00378Vàng
KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
3411/1/26 23:41Không thắt dây đai an toànÔ tô tải 29K11407Vàng
KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
3511/1/26 23:35Không thắt dây đai an toànÔ tô khách98F01126Vàng
KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
3612/1/26 0:52Không thắt dây đai an toànÔ tô tải 29H83201Vàng
KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
Hà Nội: Danh sách 29 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 12/1 - Ảnh 3.Hà Nội: Danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 11/1

GĐXH - Số liệu mới nhất từ hệ thống Camera AI cho thấy, trong 24 giờ qua (từ trưa 10/1 đến trưa 11/1/2026), tình hình vi phạm giao thông có chiều hướng gia tăng đột biến, đặc biệt là lỗi không chấp hành đèn tín hiệu.

Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên

Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.

Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thú

Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thú

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Kiều Ngọc Anh đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Cướp điện thoại giữa đêm, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh

Cướp điện thoại giữa đêm, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau ít ngày gây án, đối tượng cướp 2 chiếc iPhone tại một cửa hàng ở xã Văn Hiến (Nghệ An) bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng

Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ.

Công nhân gặp nạn tử vong khi đang làm việc, Giám đốc công ty bị khởi tố

Công nhân gặp nạn tử vong khi đang làm việc, Giám đốc công ty bị khởi tố

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn, chưa được huấn luyện an toàn lao động nhưng Đinh Quyền vẫn phân công nhóm công nhân thực hiện sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng, sau đó xảy ra tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo đổi tiền mới

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo đổi tiền mới

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Nhận đơn tố giác đối tượng Lương Ngọc Anh (trú tại Giảng Võ, Hà Nội) chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng thông qua việc nhận tiền đổi tiền mới. Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng này.

Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 người

Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 người

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Rạng sáng ngày 14/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà nghỉ cao tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội), giải cứu thành công 7 người mắc kẹt. Đáng chú ý, cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi nghi vấn cố ý gây cháy.

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 12/1 đến trưa 13/1/2026), hệ thống Camera giám sát tích hợp AI tiếp tục ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông. Đáng chú ý, trong khi lỗi vượt đèn đỏ tại nội đô giảm nhẹ thì lỗi không thắt dây an toàn trên cao tốc lại có chiều hướng gia tăng.

21 tháng tù cho kẻ đánh con riêng của vợ

21 tháng tù cho kẻ đánh con riêng của vợ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu, sau đó tiếp tục dùng búa đinh đánh vào vùng đầu gây thương tích 7%.

Sử dụng dụng cụ giống súng chơi “đánh trận giả”, nhóm thanh niên bị xử lý

Sử dụng dụng cụ giống súng chơi “đánh trận giả”, nhóm thanh niên bị xử lý

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản nhóm đối tượng gồm 23 thanh niên, cùng số lượng lớn dụng cụ gồm vật dụng giống súng và nhiều công cụ phục vụ hoạt động “đánh trận giả”.

