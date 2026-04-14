Hà Nội: Diện mạo mới của tuyến đường ven hồ Linh Đàm 'về đích' sớm 45 ngày

Thứ ba, 17:11 14/04/2026 | Đời sống
GĐXH - Dự kiến vào ngày 15/4 tới đây, tuyến đường mới ven hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) sẽ chính thức thông xe kỹ thuật. Việc hoàn thành sớm hơn kế hoạch 45 ngày được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá, "giải vây" cho cửa ngõ phía Nam Thủ đô vốn luôn trong tình trạng áp lực giao thông đè nặng.

Dự án đường ven hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) có chiều dài khoảng 470m, quy mô mặt cắt ngang 17m. Dù chiều dài không quá lớn, nhưng đây lại là mắt xích quan trọng chạy dọc hành lang đường sắt Bắc - Nam và hồ Linh Đàm, đóng vai trò khớp nối hạ tầng toàn bộ khu vực.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, đến thời điểm hiện tại, tuyến đường đã cơ bản hoàn thiện phần thảm nhựa mặt đường.

Các hạng mục phụ trợ cuối cùng như vỉa hè, hệ thống thoát nước và chiếu sáng đang được các đơn vị thi công khẩn trương hoàn tất để sẵn sàng cho buổi lễ thông xe.

Toàn bộ mặt đường đã được thảm nhựa.

Tuyến đường mới chạy song song với đường Giải Phóng, kết nối trực tiếp các trục giao thông trọng điểm: Nguyễn Hữu Thọ - Hoàng Liệt - Ngọc Hồi - Đỗ Mười và thông ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đây vốn là khu vực "nóng" về ùn tắc giao thông của Hà Nội, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm và các dịp lễ, Tết.

Khi tuyến đường này đi vào hoạt động, áp lực lên nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi sẽ được san sẻ đáng kể, giúp dòng phương tiện lưu thông từ trung tâm ra ngoại thành và ngược lại trở nên thuận tiện hơn.

Đáng chú ý, đây là dự án hạ tầng đầu tiên của phường Hoàng Liệt kể từ khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Dự án khởi công từ tháng 12/2025, mục tiêu đặt ra là thông xe kỹ thuật trước ngày 15/4/2026, rút ngắn tiến độ khoảng 45 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Đại diện UBND phường Hoàng Liệt cho biết, sau khi thông xe kỹ thuật vào ngày 15/4, các hạng mục trang trí và hạ tầng hoàn thiện cuối cùng sẽ tiếp tục được triển khai để bàn giao toàn bộ dự án vào tháng 10/2026.

Việc thông xe tuyến đường ven hồ Linh Đàm dự kiến giảm ít nhất 20-30% áp lực ùn tắc cho trục đường Giải Phóng trong giờ cao điểm.

Dự án cũng góp phần chỉnh trang lại khu vực ven hồ, tạo không gian thoáng đãng cho cư dân phường Hoàng Liệt.

3 dự án thoát nước nào ở Hà Nội phải tăng tốc, 'về đích' trước mùa mưa?

GĐXH - Ba dự án cấp, thoát nước khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng tại Hà Nội đang được triển khai với nhịp độ cao, hướng tới hoàn thành trước ngày 30/4 nhằm kịp thời phục vụ công tác chống ngập mùa mưa năm 2026.


