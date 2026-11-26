Hà Nội: Đưa tiêu chí chấp hành luật giao thông vào xét 'Gia đình văn hóa', mở rộng phạt camera AI
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo toàn diện nhằm kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Đáng chú ý, việc chấp hành luật giao thông sẽ được lồng ghép vào tiêu chuẩn bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa", đồng thời đẩy mạnh phạt "nguội" bằng camera AI và yêu cầu 100% trường học ký cam kết không giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi.
Theo chủ trương của UBND TP Hà Nội, để xây dựng văn hóa giao thông từ gốc, UBND Thành phố yêu cầu lồng ghép tiêu chí chấp hành pháp luật về TTATGT vào quy chuẩn đánh giá, bình xét các danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa", "Cơ quan, đơn vị văn hóa".
Cùng với đó, nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", phối hợp phân luồng giao thông tại khu vực trường học.
Thành phố yêu cầu 100% cơ sở giáo dục ký cam kết với phụ huynh và học sinh về việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.
Với học sinh từ đủ 16 tuổi đi xe dưới 50 cm3 hoặc xe đạp điện, xe máy điện, nhà trường và lực lượng công an sẽ quản lý chặt chẽ, bảo đảm các em được bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn trước khi tham gia giao thông.
Về công tác tuần tra, kiểm soát, Công an Thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát và điều hành giao thông; mở rộng độ phủ sóng của hệ thống camera giám sát thông minh (AI) để chuyển mạnh từ phát hiện thủ công sang cảnh báo, xử phạt "nguội" tự động.
Dữ liệu đăng ký xe, vi phạm và tai nạn sẽ được chia sẻ đồng bộ với Sở Xây dựng và Sở Y tế.
Lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý nghiêm các lỗi trực tiếp gây tai nạn và ùn tắc như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, xe quá khổ quá tải, "cơi nới" thành thùng; đồng thời tận dụng mạng xã hội và người có ảnh hưởng (KOLs) để lan tỏa ý thức giao thông.
Nhằm giảm thiểu thương vong khi xảy ra sự cố, Sở Y tế được chỉ đạo khẩn trương nâng cấp mạng lưới cấp cứu ngoại viện (hệ thống 115). Trọng tâm là hiện đại hóa tổng đài 115, tích hợp công nghệ định vị chính xác vị trí nạn nhân và phân loại tình trạng bệnh lý từ xa qua ứng dụng số, rút ngắn tối đa thời gian tiếp cận hiện trường trong "thời gian vàng".
Đối với hạ tầng đô thị và môi trường, Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cụ thể:
Xử lý dứt điểm các "điểm đen" tai nạn, nhất là tại cổng trường học và các cửa ngõ; quy hoạch đô thị gắn kết với giao thông công cộng (mô hình TOD);
Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050; đẩy mạnh ứng dụng AI, dữ liệu lớn (Big Data), IoT vào giao thông thông minh (ITS) và thu hút nguồn lực quốc tế phát triển vận tải công cộng khối lượng lớn.
UBND các xã, phường cũng được yêu cầu kiên quyết dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, đỗ xe; rào chắn và xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở qua đường sắt.
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