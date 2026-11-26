Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương cứu nạn, điều tra vụ nổ gây sập nhà tập thể trên phố Nguyễn Văn Tuyết GĐXH - Trưa 24/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng và lãnh đạo Công an Thành phố đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ nổ gây sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa) để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và yêu cầu khẩn trương rà soát các khu dân cư mất an toàn.

Ghi nhận dọc tuyến kênh Thụy Phương đoạn qua phường Đông Ngạc, cuộc sống của nhiều hộ dân đang bị đảo lộn vì tình trạng sụt lún, nứt nẻ công trình. Tại ngõ 104A đường Thụy Phương, khoảng sân trước nhà anh Chử Khắc Kiên bị kéo nghiêng hẳn về một phía, nền gạch bong tróc, vỡ vụn thành từng mảng. Hai cánh cổng sắt cũng bị xô lệch, không thể đóng kín.

Anh Kiên cho biết, hiện tượng lún nứt xuất hiện từ đầu năm 2026, nhưng trầm trọng nhất là vào cuối tháng 10, thời điểm đơn vị thi công tiến hành rút hệ thống cọc thép.

Cách đó vài căn nhà, gia đình bà Đặng Thị Phượng cũng sống trong cảnh bất an khi bức tường bao giáp ranh bị xé toạc, tạo khe hở rộng gần một gang tay.

Cận cảnh hiện tượng lún lứt nhà dân được phóng viên ghi nhận. Ảnh: Quốc Bảo

Không chỉ các hộ nằm sát mép kênh, nhiều gia đình cách công trường 10 - 15m hay ở khu vực đường Đức Thắng cũng chịu chung cảnh ngộ. Quá trình máy móc nhổ cọc gây rung chấn mạnh khiến nhiều ngôi nhà xuất hiện vết nứt kéo dài từ mái xuống gần móng, sân vườn hư hại nặng.

Theo ông Hoàng Mạnh Cường, Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Đông Ngạc, tiếp nhận đơn kiến nghị của 107 hộ dân, chính quyền địa phương đã phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị bảo hiểm kiểm tra hiện trạng. Kết quả giám định xác nhận 106 hộ có tài sản bị thiệt hại ở các hạng mục như tường nhà, tường rào, cổng và công trình phụ.

Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương dài hơn 7,6km, tổng mức đầu tư trên 920 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư.

Đây là công trình khẩn cấp theo Quyết định số 5520/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội nhằm bổ cập nước cho sông Tô Lịch và giải quyết úng ngập cho khu vực Tây Hồ Tây, Ciputra, Ngoại giao đoàn, Resco, Ecohome... Riêng đoạn qua phường Đông Ngạc dài khoảng 2,4km, đi xuyên qua khu dân cư đông đúc.

Trước khi khởi công, chủ đầu tư đã ký hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) để làm cơ sở giải quyết các tổn thất phát sinh.

Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương dài hơn 7,6km, tổng mức đầu tư trên 920 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư. Ảnh: Quốc Bảo

Ngày 13/11/2026, UBND phường Đông Ngạc cùng các bên liên quan đã họp tại hiện trường, thống nhất biên bản giám định thiệt hại của 106 hộ dân.

Thông tin về tiến độ giải quyết, theo đại diện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội, đến ngày 20/11, đơn vị đã hoàn thiện phương án hỗ trợ, bồi thường và đang thống nhất với các bên để sớm chi trả cho người dân.

Việc hoàn tất phương án đền bù là động thái tích cực, tháo gỡ phần nào bức xúc của người dân. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi chính đáng và tạo sự đồng thuận, chính quyền phường Đông Ngạc và người dân kiến nghị chủ đầu tư cùng đơn vị bảo hiểm cần công khai chi tiết đơn giá, mức hỗ trợ theo từng hạng mục hư hỏng để người dân dễ dàng đối chiếu.

Đặc biệt, với những căn nhà cấp 4 hoặc công trình có dấu hiệu nứt sâu vào kết cấu chịu lực, các đơn vị chuyên môn cần sớm kiểm định mức độ an toàn, hướng dẫn gia cố kịp thời nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân trước khi bước vào mùa mưa bão tiếp theo.