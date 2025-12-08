Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

'Cơn sốt' Giáng sinh 2025: Ông già Noel, cây thông, người tuyết… mặt hàng nào đang hút khách nhất?

Thứ hai, 19:00 08/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Các sản phẩm trang trí thân thiện với môi trường, hàng thủ công là những lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng trong dịp Giáng sinh 2025.

Thông tươi giá rẻ được chị em ‘săn đón’ trang trí dịp Giáng sinh 2025Thông tươi giá rẻ được chị em ‘săn đón’ trang trí dịp Giáng sinh 2025

GĐXH - Bên cạnh những dòng thông nhựa truyền thống, mặt hàng thông tươi được nhiều người săn đón và trở thành mặt hàng ‘hót’ trong dịp Giáng sinh 2025.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) những ngày đầu tháng 12, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang vào dịp tấp nập nhất trong năm, đa dạng các mặt hàng trang trí phục vụ Giáng sinh được bày bán như: Ông già Noel, cây thông Noel, người tuyết, vòng nguyệt quế, đèn led, quả châu, dây kim tuyến, nơ... 

Những mặt hàng trang trí nào đang ‘hút’ khách trong dịp Giáng sinh 2025? - Ảnh 1.

Theo nhiều tiểu thương, dù sức mua không quá sôi động như những năm trước, phố Hàng Mã những ngày này vẫn là điểm đến quen thuộc của nhiều người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Không chỉ mua sắm, nhiều bạn trẻ còn tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc Giáng sinh đang cận kề.

Những mặt hàng trang trí nào đang ‘hút’ khách trong dịp Giáng sinh 2025? - Ảnh 3.

Phố Hàng Mã luôn là địa điểm 'hút' khách trong nước và quốc tế khi mùa Noel về.

Trong dịp Giáng sinh năm nay, điểm danh một số các mặt hàng bán chạy, cây thông Noel vẫn giữ vị trí dẫn đầu nhờ đa dạng kích thước và mức giá phải chăng. Bên cạnh cây thông giả, các loại cây thông, cành thông thật nhập khẩu đang thu hút được nhiều sự chú ý của khách hàng.

Cụ thể, đối với dòng cây thông nhựa mini giá 100.000 – 300.000 đồng, được nhiều bạn trẻ ưa chuộng vì có diện mạo bắt mắt, nhỏ gọn, mức giá phù hợp túi tiền. Loại cao khoảng 1m dao động từ 700.000 – 2.000.000 đồng; những mẫu lớn, cao trên 2m có thể lên tới vài chục triệu đồng.

Những mặt hàng trang trí nào đang ‘hút’ khách trong dịp Giáng sinh 2025? - Ảnh 4.

Cây thông giả với đa dạng mẫu mã, nhỏ, gọn là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Đối với dòng thông thật được nhập chủ yếu từ Nga, Đan Mạch và Hà Lan,... có giá dao động từ vài trăm đến vài chục triệu đồng/cây (tùy kích cỡ và chất lượng). Còn với cành thông sẽ có giá rẻ hơn, dao động từ từ 100.000 đến 150.000 đồng/1, 2 cành (tùy kích thước và chất lượng), nếu khách nhập số lượng lớn, giá có thể ưu đãi hơn. Để tiện cho khách, nhiều cửa hàng cũng chuẩn bị các cây thông trang trí sẵn, cao từ 1,5m - 3m, giá dao động quanh mức 1,5 - 5 triệu đồng/cây.

Những mặt hàng trang trí nào đang ‘hút’ khách trong dịp Giáng sinh 2025? - Ảnh 5.

Dòng thông thật có mùi thơm đặc trưng, độ bền cao nên cũng là mặt hàng được nhiều người lựa chọn trang trí trong nhà dịp Giáng sinh 2025.

Các phụ kiện đi kèm như đèn led, quả châu, tượng ông già Noel, tuần lộc hay dây kim tuyến cũng có giá từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng tùy loại. Ngoài ra, trang phục Noel cũng khá bình dân: bộ trẻ em khoảng 100.000 đồng, bộ người lớn dao động 200.000 – 300.000 đồng. Quả cầu trang trí có giá 80.000 – 150.000 đồng, vòng nguyệt quế 100.000 – 200.000 đồng/sản phẩm.

Những mặt hàng trang trí nào đang ‘hút’ khách trong dịp Giáng sinh 2025? - Ảnh 6.

Các dòng phụ kiện với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

"Năm nay kinh tế khó khăn nên người dân thắt chặt chi tiêu, lượng khách hàng vì vậy cũng giảm, nhiều mặt hàng bán chậm, phần lớn khách đến để tham quan, chụp ảnh. Giáng sinh 2025, cây thông Noel vẫn chiếm ưu thế với nhiều kích cỡ và mức giá để lựa chọn. Tùy chất liệu, kích cỡ sẽ có các mức giá khác nhau, dao động từ vài chục nghìn đồng tới vài chục triệu đồng.

Năm 2025 nhiều sản phẩm trang trí thân thiện với môi trường và hàng thủ công (handmade) lên ngôi. Các mặt hàng nhỏ nhắn, có mức giá phù hợp với túi tiền vẫn là sựa lựa chọn ưu tiên của nhiều người tiêu dùng", anh Phạm Thanh Tùng - chủ một cửa hàng bán đồ trang trí tại Hàng Mã chia sẻ.

Những mặt hàng trang trí nào đang ‘hút’ khách trong dịp Giáng sinh 2025? - Ảnh 7.

Những sản phẩm thân thiện với môi trường đang là xu hướng tiêu dùng của nhiều người dân.

Với sự đa dạng về sản phẩm, mẫu mã phong phú và mức giá phù hợp, thị trường đồ trang trí Giáng sinh 2025 đang mang đến nhiều lựa chọn cho người mua. Mặc dù sức mua thực tế còn "chậm", tuy nhiên nhiều tiểu thương kỳ vọng những ngày cận lễ sẽ tạo nên đợt mua sắm sôi động và nhộn nhịp hơn.

Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảmThị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm

GĐXH - Từ đầu tháng 12, nhiều cửa hàng, siêu thị bắt đầu bày bán nhiều sản phẩm trang trí với đa dạng mẫu mã để phục vụ người dân dịp Noel 2025.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội yêu cầu tăng tổng mức bán lẻ, siêu thị 'tung' khuyến mại đẩy mạnh kích cầu dịp Giáng sinh

Hà Nội yêu cầu tăng tổng mức bán lẻ, siêu thị 'tung' khuyến mại đẩy mạnh kích cầu dịp Giáng sinh

Hàng trăm triệu người chi tiền cho Noel, điều bất ngờ ở cây thông thật và giả

Hàng trăm triệu người chi tiền cho Noel, điều bất ngờ ở cây thông thật và giả

Thị trường Noel 2024: Cây thông Noel ‘túi mù’ giá tiền triệu hút giới trẻ có gì đặc biệt?

Thị trường Noel 2024: Cây thông Noel ‘túi mù’ giá tiền triệu hút giới trẻ có gì đặc biệt?

Cùng chuyên mục

Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh bị ngân hàng thu phí tài khoản khi không đạt số dư tối thiểu

Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh bị ngân hàng thu phí tài khoản khi không đạt số dư tối thiểu

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện nhiều ngân hàng triển khai thu phí tài khoản nếu khách hàng không duy trì số dư tối thiểu đang khiến không ít người bất ngờ. Nhiều người dùng đã chia sẻ cách để không bị mất phí oan khi đang quản lý nhiều tài khoản hoặc có tài khoản "bỏ quên".

Cuối năm sôi động mùa sự kiện: Người làm nghề dựng rạp tất bật chạy đơn

Cuối năm sôi động mùa sự kiện: Người làm nghề dựng rạp tất bật chạy đơn

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Những tháng cuối năm luôn là thời điểm cao điểm của ngành tổ chức sự kiện. Khi các doanh nghiệp tất bật chuẩn bị tiệc tất niên, còn các gia đình, cặp đôi rục rịch tổ chức cưới hỏi, nhu cầu dựng rạp, trang trí, âm thanh, ánh sáng tăng mạnh, khiến không khí thị trường sự kiện trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 8/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank… sẽ lập tức dừng giao dịch chuyển/rút tiền với tài khoản không đáp ứng một trong những yêu cầu này

Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank… sẽ lập tức dừng giao dịch chuyển/rút tiền với tài khoản không đáp ứng một trong những yêu cầu này

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Nhiều tài khoản ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank có thể bị tạm ngừng giao dịch nếu khách hàng không hoàn tất các yêu cầu định danh theo quy định mới.

Nghệ An nổi lên như điểm đến của dòng vốn đầu tư: Tín hiệu thuận lợi cho thị trường bất động sản

Nghệ An nổi lên như điểm đến của dòng vốn đầu tư: Tín hiệu thuận lợi cho thị trường bất động sản

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

Nền kinh tế địa phương tăng trưởng nhanh và loạt dự án hạ tầng chiến lược được triển khai, Nghệ An đang nổi lên như một tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư bất động sản. Thông tin được nhiều chuyên gia nhận định tại hội thảo "Định hình xu hướng – Nhận diện tiềm năng thị trường BĐS thủ phủ tỉnh Nghệ An".

Giá chung cư 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng nóng, người mua nhà lại 'toát mồ hôi'

Giá chung cư 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng nóng, người mua nhà lại 'toát mồ hôi'

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đĩnh cũ tiếp tục "nóng".

Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một khách hàng tố cáo quán bò nhúng giấm trên phố Trần Xuân Soạn (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) phục vụ thịt bò có dấu hiệu xuất hiện dòi. Sự việc thu hút nhiều ý kiến tranh luận, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để kiểm tra, xác minh.

CADIVI khẳng định năng lực với cáp ngầm trung thế đạt chuẩn quốc tế

CADIVI khẳng định năng lực với cáp ngầm trung thế đạt chuẩn quốc tế

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

Cáp ngầm trung thế giữ vai trò quan trọng trong hệ thống điện đô thị, đòi hỏi đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về độ bền, an toàn và khả năng vận hành ổn định trong môi trường ngầm.

Đá quý Ruby tại IRuby Luxury - Biểu tượng của sự sang trọng và uy tín

Đá quý Ruby tại IRuby Luxury - Biểu tượng của sự sang trọng và uy tín

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

IRUBY không chỉ là nơi mua bán đá quý cao cấp, mà còn là hành trình khám phá nghệ thuật kim hoàn.

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7-6,9%/năm tại Nam A Bank, Viet A Bank và Cake by VPBank.

Xem nhiều

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Bảo vệ người tiêu dùng
Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top