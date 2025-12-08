'Cơn sốt' Giáng sinh 2025: Ông già Noel, cây thông, người tuyết… mặt hàng nào đang hút khách nhất?
GĐXH - Các sản phẩm trang trí thân thiện với môi trường, hàng thủ công là những lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng trong dịp Giáng sinh 2025.
Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) những ngày đầu tháng 12, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang vào dịp tấp nập nhất trong năm, đa dạng các mặt hàng trang trí phục vụ Giáng sinh được bày bán như: Ông già Noel, cây thông Noel, người tuyết, vòng nguyệt quế, đèn led, quả châu, dây kim tuyến, nơ...
Theo nhiều tiểu thương, dù sức mua không quá sôi động như những năm trước, phố Hàng Mã những ngày này vẫn là điểm đến quen thuộc của nhiều người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Không chỉ mua sắm, nhiều bạn trẻ còn tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc Giáng sinh đang cận kề.
Trong dịp Giáng sinh năm nay, điểm danh một số các mặt hàng bán chạy, cây thông Noel vẫn giữ vị trí dẫn đầu nhờ đa dạng kích thước và mức giá phải chăng. Bên cạnh cây thông giả, các loại cây thông, cành thông thật nhập khẩu đang thu hút được nhiều sự chú ý của khách hàng.
Cụ thể, đối với dòng cây thông nhựa mini giá 100.000 – 300.000 đồng, được nhiều bạn trẻ ưa chuộng vì có diện mạo bắt mắt, nhỏ gọn, mức giá phù hợp túi tiền. Loại cao khoảng 1m dao động từ 700.000 – 2.000.000 đồng; những mẫu lớn, cao trên 2m có thể lên tới vài chục triệu đồng.
Đối với dòng thông thật được nhập chủ yếu từ Nga, Đan Mạch và Hà Lan,... có giá dao động từ vài trăm đến vài chục triệu đồng/cây (tùy kích cỡ và chất lượng). Còn với cành thông sẽ có giá rẻ hơn, dao động từ từ 100.000 đến 150.000 đồng/1, 2 cành (tùy kích thước và chất lượng), nếu khách nhập số lượng lớn, giá có thể ưu đãi hơn. Để tiện cho khách, nhiều cửa hàng cũng chuẩn bị các cây thông trang trí sẵn, cao từ 1,5m - 3m, giá dao động quanh mức 1,5 - 5 triệu đồng/cây.
Các phụ kiện đi kèm như đèn led, quả châu, tượng ông già Noel, tuần lộc hay dây kim tuyến cũng có giá từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng tùy loại. Ngoài ra, trang phục Noel cũng khá bình dân: bộ trẻ em khoảng 100.000 đồng, bộ người lớn dao động 200.000 – 300.000 đồng. Quả cầu trang trí có giá 80.000 – 150.000 đồng, vòng nguyệt quế 100.000 – 200.000 đồng/sản phẩm.
"Năm nay kinh tế khó khăn nên người dân thắt chặt chi tiêu, lượng khách hàng vì vậy cũng giảm, nhiều mặt hàng bán chậm, phần lớn khách đến để tham quan, chụp ảnh. Giáng sinh 2025, cây thông Noel vẫn chiếm ưu thế với nhiều kích cỡ và mức giá để lựa chọn. Tùy chất liệu, kích cỡ sẽ có các mức giá khác nhau, dao động từ vài chục nghìn đồng tới vài chục triệu đồng.
Năm 2025 nhiều sản phẩm trang trí thân thiện với môi trường và hàng thủ công (handmade) lên ngôi. Các mặt hàng nhỏ nhắn, có mức giá phù hợp với túi tiền vẫn là sựa lựa chọn ưu tiên của nhiều người tiêu dùng", anh Phạm Thanh Tùng - chủ một cửa hàng bán đồ trang trí tại Hàng Mã chia sẻ.
Với sự đa dạng về sản phẩm, mẫu mã phong phú và mức giá phù hợp, thị trường đồ trang trí Giáng sinh 2025 đang mang đến nhiều lựa chọn cho người mua. Mặc dù sức mua thực tế còn "chậm", tuy nhiên nhiều tiểu thương kỳ vọng những ngày cận lễ sẽ tạo nên đợt mua sắm sôi động và nhộn nhịp hơn.
