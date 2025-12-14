Cây thông, cây tùng mini giá rẻ được các chị em 'săn đón' trang trí dịp Giáng sinh 2025

Thông tươi giá rẻ được chị em ‘săn đón’ trang trí dịp Giáng sinh 2025 GĐXH - Bên cạnh những dòng thông nhựa truyền thống, mặt hàng thông tươi được nhiều người săn đón và trở thành mặt hàng ‘hót’ trong dịp Giáng sinh 2025.

Không khí chào đón Giáng sinh năm 2025 đang đến gần, những mặt hàng trang trí, quà tặng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng dịp này tại thị trường cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Bên cạnh những dòng thông được làm từ chất liệu nhựa truyền thống, mặt hàng thông, tùng tươi mini được nhiều người săn đón và trở thành mặt hàng 'hot' trong dịp Giáng sinh 2025.

Cây thông tươi được rao bán khắp nơi, từ thị trường truyền thống đến thị trường online. Tùy vào kích thước và chất lượng sẽ có giá bán khác nhau.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại tuyến phố chuyên bán cây cảnh như Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) cùng một số cửa hàng bán đồ trang trí ở Cầu Giấy, Từ Liên…, các loại thông tươi nhập khẩu từ Đan Mạch, Nga, Trung Quốc hoặc thông Đà Lạt, tùng thơm, sơn tùng, tùng bách tán, thông bạc… được bày bán với đủ kích cỡ và mức giá khác nhau.

Nhiều cửa hàng buôn bán cây cảnh, đồ trang trí đang tất bật vào mùa Noel. Đa dạng các dòng thông, tùng được nhập về để phục vụ khách hàng dịp Giáng sinh năm nay.

Nhiều tiểu thương cho biết, dòng thông, tùng tươi mini cao từ 1 – 1,5m là một trong những mặt hàng rất được ưa chuộng. Lý do là bởi giá cả phải chăng, bên cạnh đó loại cây này có mùi thơm tự nhiên, kích thước nhỏ gọn, thích hợp trưng bày trong không gian phòng khách, bàn làm việc hoặc làm quà tặng...

Nhiều tiểu thương cho biết, dòng thông, tùng mini được khách hàng rất ưa chuộng, có khi "cháy hàng", không có đơn giao cho khách.

"Các mẫu thông nhập khẩu cao từ 1,25 – 2 m đang được rao bán với giá 5 – 7,5 triệu đồng/cây, riêng những cây cao 2 – 3 m có giá từ 8 – 15 triệu đồng (tùy chất lượng). Dù đang có mức giá khá cao nhưng lượng khách đặt mua vẫn nhiều, thậm chí một số mẫu đẹp đã kín đơn từ đầu tháng 12. Nhiều gia đình, cửa hàng cà phê và doanh nghiệp không ngại chi mạnh tay để trang trí không gian Giáng sinh mang đậm phong cách "xanh", thân thiện với môi trường", chị Phương Linh (chủ một cửa hàng cây cảnh tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Các mẫu tùng mini được trang trí đơn giản là mặt hàng đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Cùng với cây thật, các mặt hàng đi kèm như đèn led, quả châu, vòng nguyệt quế, ông già Noel… cũng bán rất chạy. Nhiều cửa hàng bán trọn bộ trang trí cho cây thông gồm đèn, dây kim tuyến, quả châu,... để người tiêu dùng thuận tiện hơn trong việc mua sắm.

Lý giải về độ "hot' của cây thật, nhiều người bán hàng cho biết, vì nó mang lại mùi thơm tự nhiên, giữ dáng tốt, có thể tái sử dụng dưới dạng cây cảnh sau mùa lễ hội.



Là một người thích trang trí nhà cửa trong dịp Giáng sinh, chị Hoàng Anh (Từ Liên, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất thích trang trí cây thông hoặc cây sơn tùng tươi trong nhà dịp Noel, bởi hương thơm tự nhiên của nó làm tôi cảm giác rất dễ chịu và có không khí Giáng sinh tràn ngập trong nhà. Trước đây loại cây tươi này còn hiếm ở Việt Nam thì tôi chơi cây nhựa nhưng giờ thì tôi đã chuyển sang dùng dòng tươi cho thực tế. Cảm giác đưa được cây thông về đến nhà, tự tay trang trí đèn, quả châu, bọc các hộp quà,...tôi thấy rất thú vị và háo hức".