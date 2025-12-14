Cây thông, cây tùng mini giá rẻ được các chị em 'săn đón' trang trí dịp Giáng sinh 2025
GĐXH - Mặt hàng cây thông, cây tùng tươi mini được nhiều người ưa chuộng mua về trang trí trong nhà hoặc làm quà tặng trong dịp Giáng sinh 2025.
Không khí chào đón Giáng sinh năm 2025 đang đến gần, những mặt hàng trang trí, quà tặng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng dịp này tại thị trường cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Bên cạnh những dòng thông được làm từ chất liệu nhựa truyền thống, mặt hàng thông, tùng tươi mini được nhiều người săn đón và trở thành mặt hàng 'hot' trong dịp Giáng sinh 2025.
Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại tuyến phố chuyên bán cây cảnh như Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) cùng một số cửa hàng bán đồ trang trí ở Cầu Giấy, Từ Liên…, các loại thông tươi nhập khẩu từ Đan Mạch, Nga, Trung Quốc hoặc thông Đà Lạt, tùng thơm, sơn tùng, tùng bách tán, thông bạc… được bày bán với đủ kích cỡ và mức giá khác nhau.
Nhiều tiểu thương cho biết, dòng thông, tùng tươi mini cao từ 1 – 1,5m là một trong những mặt hàng rất được ưa chuộng. Lý do là bởi giá cả phải chăng, bên cạnh đó loại cây này có mùi thơm tự nhiên, kích thước nhỏ gọn, thích hợp trưng bày trong không gian phòng khách, bàn làm việc hoặc làm quà tặng...
"Các mẫu thông nhập khẩu cao từ 1,25 – 2 m đang được rao bán với giá 5 – 7,5 triệu đồng/cây, riêng những cây cao 2 – 3 m có giá từ 8 – 15 triệu đồng (tùy chất lượng). Dù đang có mức giá khá cao nhưng lượng khách đặt mua vẫn nhiều, thậm chí một số mẫu đẹp đã kín đơn từ đầu tháng 12. Nhiều gia đình, cửa hàng cà phê và doanh nghiệp không ngại chi mạnh tay để trang trí không gian Giáng sinh mang đậm phong cách "xanh", thân thiện với môi trường", chị Phương Linh (chủ một cửa hàng cây cảnh tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.
Cùng với cây thật, các mặt hàng đi kèm như đèn led, quả châu, vòng nguyệt quế, ông già Noel… cũng bán rất chạy. Nhiều cửa hàng bán trọn bộ trang trí cho cây thông gồm đèn, dây kim tuyến, quả châu,... để người tiêu dùng thuận tiện hơn trong việc mua sắm.
Là một người thích trang trí nhà cửa trong dịp Giáng sinh, chị Hoàng Anh (Từ Liên, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất thích trang trí cây thông hoặc cây sơn tùng tươi trong nhà dịp Noel, bởi hương thơm tự nhiên của nó làm tôi cảm giác rất dễ chịu và có không khí Giáng sinh tràn ngập trong nhà. Trước đây loại cây tươi này còn hiếm ở Việt Nam thì tôi chơi cây nhựa nhưng giờ thì tôi đã chuyển sang dùng dòng tươi cho thực tế. Cảm giác đưa được cây thông về đến nhà, tự tay trang trí đèn, quả châu, bọc các hộp quà,...tôi thấy rất thú vị và háo hức".
