Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10)
Tối 4/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các cấp, ngành chủ động ứng phó bão số 11, trong đó khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ Hai (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.
Thực hiện các công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục nhanh hậu quả bão số 10, chủ động ứng phó bão số 11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã nhận thức, quán triệt tính chất hết sức nguy hiểm của bão số 11 khi thiên tai chồng thiên tai, nguy cơ tai biến chồng tai biến, đa thiên tai (bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất) để có phương án, giải pháp ứng phó quyết liệt, chủ động, kịp thời, phù hợp diễn biến tại từng địa phương, từng thời điểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và thành phố.
Khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa, lũ
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất gây ra; tập trung hỗ trợ người dân còn phải sơ tán, di dời, sửa chữa nhà cửa, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là các điểm úng ngập, sự cố chưa được giải quyết. Đồng thời kết hợp dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, hạ mực nước hồ, tiêu thoát nước đệm trên hệ thống thoát nước nội, ngoại thành để sẵn sàng ứng phó bão số 11; chỉ đạo xử lý vệ sinh môi trường; khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa, nhất là sản xuất nông nghiệp; vận động cộng đồng, doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Chủ tịch UBND các phường, xã phải theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân phòng tránh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, đối tượng yếu thế; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, trụ sở cơ quan, trường học, cơ sở y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình hạ tầng, sản xuất nông nghiệp; rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân cư trước khi bão đổ bộ; triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu; bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân qua lại ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở; tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện ứng phó, tuần tra canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ.
Công điện cũng nêu rõ các địa bàn phải đặc biệt lưu ý sơ tán dân, di chuyển tài sản khỏi các khu vực sạt lở nguy hiểm, địa hình trũng thấp, thường xuyên ngập sâu, khu vực sát bờ sông, các điểm bị sự cố, sạt lở, cô lập; trong đó có bãi giữa sông Hồng thuộc phường Hồng Hà và xã Minh Châu; các xã Ba Vì, Yên Xuân, Quốc Oai, Suối Hai, Kiều Phú, Phú Cát, Hạ Bằng…; các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp lũ rừng ngang Xuân Mai, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú.
Yêu cầu các sở, ngành, bảo đảm thông tin, điện, y tế, giáo dục
Đối với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp các lực lượng liên quan triển khai phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở, công trình trọng điểm, hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt khi bão đổ bộ.
Khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ Hai (ngày 6/10/2025) khi có tình huống thiên tai xảy ra.
Giá vàng trong nước hôm nay 5/10 vẫn giữ giá so với ngày hôm quaXã hội - 16 phút trước
GĐXH - Giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì quanh ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong khi đó giá vàng nhẫn sẽ có thể điều chỉnh tăng theo giá vàng thế giới.
Tháng sinh Âm lịch của người có sức hút, quan hệ rộngĐời sống - 17 phút trước
GĐXH - Trong tử vi, tháng sinh Âm lịch không chỉ tiết lộ vận mệnh mà còn ảnh hưởng đến tính cách và khả năng giao tiếp của mỗi người.
Quân đội sẵn sàng mọi biện pháp ứng phó với bão số 11Xã hội - 38 phút trước
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có Công điện số 5711/CĐ-TM gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc tập trung ứng phó bão số 11 (MATMO).
Khẩn cấp ứng phó sạt lở, ngăn nguy cơ mở cửa biển mớiXã hội - 1 giờ trước
Sau bão số 10, đoạn bờ biển qua phường Thuận An bị xói lở, ăn sâu vào đất liền. UBND TP Huế công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó, ngăn nguy cơ hình thành cửa biển mới.
Bão số 11 vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớnXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Thời tiết hôm nay, 5/10/2025, bão số 11 Matmo vào Vịnh Bắc Bộ vào chiều tối với cường độ cấp 9; sau đó đi vào đất liền Quảng Ninh vào sáng 6/10. Miền Bắc, Thanh Hóa mưa lớn kéo dài.
Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?Xã hội - 1 giờ trước
Hàng triệu gia đình tại Hà Nội đang hồi hộp chờ đợi quyết định chính thức về việc học sinh có được nghỉ học ngày Thứ Hai (6/10) hay không do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo).
Tin sáng 5/10: Bão số 11 di chuyển nhanh, cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ; Danh tính nữ tài xế lái ô tô tông Chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vongXã hội - 3 giờ trước
GĐXH - Bão số 11 với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15 đang di chuyển nhanh về phía Tây Tây Bắc và dự báo tiếp tục mạnh thêm khi tiến vào gần Bắc vịnh Bắc Bộ trong 1-2 ngày tới.
Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có sự thay đổi?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có nhiều điểm mới. Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Trung thu kết nối yêu thương cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Hải PhòngXã hội - 11 giờ trước
GĐXH- Hàng trăm suất quà và học bổng ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn đã được trao cho các em nhỏ trong chương trình “Trung thu kết nối yêu thương” do Sở Y tế Hải Phòng phối hợp với UBND phường An Phong tổ chức.
Quảng Ninh huy động hàng chục nghìn người, phương tiện ứng trực bão số 11Đời sống - 12 giờ trước
Theo thông tin dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 5-7/10, bão số 11 (Matmo) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ. Hiện tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.
Ngày sinh Âm lịch của người cả đời không lo thiếu tiềnĐời sống
GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, cả đời không lo thiếu tiền, càng về sau càng sung túc.