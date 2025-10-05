Mới nhất
Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10)

Chủ nhật, 08:17 05/10/2025 | Xã hội
Tối 4/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các cấp, ngành chủ động ứng phó bão số 11, trong đó khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ Hai (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Thực hiện các công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục nhanh hậu quả bão số 10, chủ động ứng phó bão số 11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã nhận thức, quán triệt tính chất hết sức nguy hiểm của bão số 11 khi thiên tai chồng thiên tai, nguy cơ tai biến chồng tai biến, đa thiên tai (bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất) để có phương án, giải pháp ứng phó quyết liệt, chủ động, kịp thời, phù hợp diễn biến tại từng địa phương, từng thời điểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10) - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, Hà Nội mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực rơi vào tình trạng ngập nặng

Khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa, lũ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất gây ra; tập trung hỗ trợ người dân còn phải sơ tán, di dời, sửa chữa nhà cửa, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là các điểm úng ngập, sự cố chưa được giải quyết. Đồng thời kết hợp dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, hạ mực nước hồ, tiêu thoát nước đệm trên hệ thống thoát nước nội, ngoại thành để sẵn sàng ứng phó bão số 11; chỉ đạo xử lý vệ sinh môi trường; khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa, nhất là sản xuất nông nghiệp; vận động cộng đồng, doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Chủ tịch UBND các phường, xã phải theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân phòng tránh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, đối tượng yếu thế; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, trụ sở cơ quan, trường học, cơ sở y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình hạ tầng, sản xuất nông nghiệp; rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân cư trước khi bão đổ bộ; triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu; bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân qua lại ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở; tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện ứng phó, tuần tra canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ.

Công điện cũng nêu rõ các địa bàn phải đặc biệt lưu ý sơ tán dân, di chuyển tài sản khỏi các khu vực sạt lở nguy hiểm, địa hình trũng thấp, thường xuyên ngập sâu, khu vực sát bờ sông, các điểm bị sự cố, sạt lở, cô lập; trong đó có bãi giữa sông Hồng thuộc phường Hồng Hà và xã Minh Châu; các xã Ba Vì, Yên Xuân, Quốc Oai, Suối Hai, Kiều Phú, Phú Cát, Hạ Bằng…; các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp lũ rừng ngang Xuân Mai, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú.

Yêu cầu các sở, ngành, bảo đảm thông tin, điện, y tế, giáo dục

Đối với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp các lực lượng liên quan triển khai phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở, công trình trọng điểm, hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt khi bão đổ bộ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo công tác phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh giáp ranh để vận hành, điều tiết hệ thống công trình tiêu thoát nước phòng, chống úng ngập hiệu quả trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, chỉ đạo các Công ty Thủy lợi phối hợp với UBND các phường, xã sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống úng ngập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản (đối với diện tích chưa được thu hoạch); chủ động tiêu nước đệm, hạ thấp mực nước hồ chứa, vận hành các công trình tiêu trên địa bàn đảm bảo phù hợp với từng vùng tiêu.

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, đơn vị cung cấp nước sạch, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường ứng trực, sẵn sàng triển khai kịp thời công tác phòng, chống úng ngập nội thành, phối hợp vận hành, xử lý tiêu thoát nước chống úng ngập ngoại thành, đặc biệt lưu ý đối với những điểm ngập úng trong nội thành từ cơn bão số 10…

Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai, cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng hóa, vật tư thiết yếu phục vụ phòng, chống bão, lũ, mưa, úng ngập, sự cố thiên tai, đảm bảo đời sống nhân dân, ổn định thị trường.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp do thiên tai; đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức các đội vệ sinh môi trường để ngăn ngừa dịch bệnh sau bão, đặc biệt là tại các khu vực ngập úng, ảnh hưởng mưa, bão, lũ, thiên tai.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn Thành phố khi xảy ra thiên tai; căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên….

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội chỉ đạo công tác phối hợp với Sở Công Thương rà soát, đảm bảo an toàn về điện, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng trực để kịp thời khắc phục sự cố điện do mưa, lũ gây ra, ưu tiên cấp đủ điện ổn định cho các trạm bơm hoạt động hết công suất phục vụ tiêu úng ngập; cảnh báo nhân dân phòng, chống điện giật…

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ Hai (ngày 6/10/2025) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10) - Ảnh 2.


PV/VOV.VN
