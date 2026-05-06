Hà Nội: Mua nhà ở xã hội thế nào khi đang có nhà riêng?

Điều kiện mua nhà ở xã hội tại Hà Nội khi đã sở hữu nhà

"Mua nhà Hà Nội", " mua nhà giá rẻ", "mua nhà ở xã hội"... đây là những cụm từ quen thuộc của phần đông những người có nhu cầu nhà ở nhưng lại có nguồn tiền không rộng rãi. Hiện nay, nguồn cung dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội ngày càng mở rộng, chính sách mua, thuê mua nhà ở xã hội cũng ngày càng tiếp cận đông đảo đối tượng có nhu cầu, mở ra cơ hội an cư cho nhiều người dân.

Gần đây, căn cứ theo quyết định 51/2026/QĐ –UBND thành phố Hà Nội có hiệu lực ngày 28/4, chính sách mua nhà ở xã hội lại có thêm nhiều điểm mới đáng chú ý. Cụ thể, không chỉ những người chưa có nhà ở, thậm chí ngay cả những đối tượng đã, đang sở hữu nhà ở cũng có cơ hội mua nhà ở xã hội.

Căn cứ theo Điều 3, quyết định 51/2026/QĐ –UBND quy định chi tiết trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, những đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội dù đã có nhà riêng phải đáp ứng các điều kiện bao gồm: Đối tượng có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 20km trở lên đồng thời chỉ có 1 nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình trên địa bàn thành phố Hà Nội và chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng với đó, khoảng cách từ địa điểm làm việc đến dự án nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua của đối tượng nhỏ hơn 2/3 khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Ngoài ra, người mua còn phải đáp ứng điều kiện về đối tượng và thu nhập theo quy định của pháp luật về nhà ở. Trường hợp người đứng đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội là người đã kết hôn thì cả hai vợ chồng đều phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản này.

Nguyên tắc xác định khoảng cách

Khoảng cách quy định bên trên được xác định theo chiều dài tuyến đường giao thông , đường bộ ngắn nhất giữa 2 địa điểm, việc xác định khoảng cách được thực hiện trên nền tảng Google maps (chế độ lái xe ô tô) tại thời điểm tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ.

Các địa điểm được sử dụng để xác định khoảng cách bao gồm: địa điểm nhà ở thuộc sở hữu của đối tượng theo địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, địa điểm làm việc của đối tượng theo giấy tờ chứng minh địa điểm làm việc quy định tại điều 4, quyết định 51/2026/QĐ – UBND. Địa điểm dự án nhà ở xã hội theo địa chỉ dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ chương đầu tư dự án.

Đáng chú ý, người đăng ký phải có thời gian làm việc ổn định, liên tục từ đủ 6 tháng trở lên. Hồ sơ xác nhận địa điểm làm việc do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi làm việc hoặc UBND cấp xã thực hiện xác nhận trong thời hạn 7 ngày làm việc. Giấy xác nhận có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày ký.

Thêm động lực cho người mua nhà ở xã hội GĐXH - Chính sách mới nâng mức trần thu nhập mua nhà ở xã hội chính thức có hiệu lực từ ngày 7/4/2026 được kỳ vọng mở rộng cơ hội an cư cho người lao động có thu nhập trung bình, trong bối cảnh giá nhà ngày càng leo thang.