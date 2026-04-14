Nhà ở xã hội vẫn khan hiếm, người thu nhập thấp khó tiếp cận

Thứ ba, 13:00 14/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Quý I-2026 ghi nhận hơn 7.000 căn nhà ở xã hội đủ điều kiện mở bán trên cả nước, song tiến độ phát triển vẫn chậm so với kế hoạch và chưa đáp ứng nhu cầu rất lớn của người thu nhập thấp.

Theo Bộ Xây dựng, trong ba tháng đầu năm 2026, cả nước có 66 dự án  nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn hơn 80.500 tỉ đồng. Đồng thời, 33 dự án đã được cấp phép và khởi công, quy mô khoảng 28.800 căn hộ.

Đáng chú ý, có 18 dự án đã hoàn thành phần móng và đủ điều kiện mở bán, cung cấp ra thị trường hơn 7.000 căn hộ. Tuy nhiên, số dự án hoàn thành vẫn rất hạn chế, chỉ có 4 dự án hoàn thành hoặc hoàn thành một phần, với tổng cộng 578 căn hộ.

Thực tế này cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội dù có cải thiện nhưng vẫn quá thấp so với nhu cầu của hàng triệu người dân thu nhập thấp. Theo kế hoạch năm 2026, các địa phương phải phát triển khoảng 158.723 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, hết quý I mới chỉ hoàn thành và khởi công khoảng 36.300 căn, đạt tỷ lệ rất thấp so với mục tiêu đề ra.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong khuôn khổ đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030, đến nay cả nước đã triển khai 737 dự án với quy mô khoảng 700.000 căn hộ. Tuy nhiên, mới chỉ có khoảng 170.600 căn hoàn thành, trong khi hơn 214.900 căn đang xây dựng và 315.600 căn mới ở giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư.

Việc số lượng căn hộ hoàn thành còn hạn chế khiến nguồn cung thực tế trên thị trường không đáp ứng được nhu cầu. Tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, mỗi khi có dự án mở bán, người dân thường phải chen chúc đăng ký, thậm chí bốc thăm để có suất mua.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung cũng góp phần đẩy giá nhà ở xã hội tăng lên, làm giảm cơ hội tiếp cận nhà ở của  người thu nhập thấp. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và tháo gỡ các vướng mắc nhằm tăng nguồn cung trong thời gian tới.

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Nhà ở xã hội có thể không còn được bán tự do sau 5 năm

GĐXH - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở, trong đó đề xuất siết chặt việc chuyển nhượng nhà ở xã hội nhằm đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Theo đề xuất, sau 5 năm sử dụng, người sở hữu nhà ở xã hội sẽ không còn được bán tự do theo cơ chế thị trường như hiện nay, mà chỉ được chuyển nhượng cho người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Tin liên quan

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 14 - 19/4/2026: Nhiều khách hàng 6 giờ sáng không còn điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Tỷ giá USD hôm nay 14/4: USD tự do giảm sâu, thị trường trong nước giữ ổn định

GĐXH - Ngày 14/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi giá USD trên thị trường tự do tiếp tục giảm mạnh, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại nhìn chung ổn định.

Giá vàng hôm nay 14/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC và nhẫn trơn tăng theo đà tăng của thế giới.

Giá bạc hôm nay 14/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ điều chỉnh tăng giảm ra sao?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 14/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại bật tăng quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 14 - 19/4/2026: Số lượng khu dân cư và công ty bị mất điện cả ngày tăng cao bất ngờ

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại phường Yên Nghĩa tháng 4/2026

GĐXH - Hiện nay, dù không nổi bật như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên giá bán nhà mặt phố khu vực phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Xe máy điện Honda giá 34 triệu đồng thiết kế đẹp như xe ga, màn TFT, đi 102km/lần sạc, pin hoán đổi, rẻ như Vision sẽ về Việt Nam?

GĐXH - Xe máy điện Honda gây chú ý với thiết kế như xe ga, màn hình TFT, pin hoán đổi, đi 102 km/lần sạc, giá từ 34 triệu đồng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 14 - 19/4/2026: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá xe ô tô Kia giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, sedan hạng B rẻ chỉ ngang Kia Morning

GĐXH - Giá xe ô tô Kia như Morning, Soluto, Sonet, Seltos, Sportage, K3, K5, Carens, Sorento và Carnival, phủ từ hatchback, sedan đến SUV và MPV gia đình giá khởi điểm từ 325 triệu đồng.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 14 - 19/4/2026: Khu vực bị cắt điện cả ngày cả dãy dài

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 13/4/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 13/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Tiểu thương bật mí cách chọn loại xoài đang 'làm mưa làm gió' thị trường Việt, vừa giòn vừa ngọt, quả nào cũng dày thịt, hạt mỏng dính

Ô tô giá 170 triệu đồng thiết kế xinh đẹp, sạc nhanh, chạy tới 301km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Giá xe ô tô Kia giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, sedan hạng B rẻ chỉ ngang Kia Morning

Cập nhật lãi suất Vietcombank, Agribank mới nhất sau khi giảm: Gửi 400 triệu đồng tiết kiệm Agribank về tay bao nhiêu tiền?

