Nhà ở xã hội vẫn khan hiếm, người thu nhập thấp khó tiếp cận

Theo Bộ Xây dựng, trong ba tháng đầu năm 2026, cả nước có 66 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn hơn 80.500 tỉ đồng. Đồng thời, 33 dự án đã được cấp phép và khởi công, quy mô khoảng 28.800 căn hộ.

Đáng chú ý, có 18 dự án đã hoàn thành phần móng và đủ điều kiện mở bán, cung cấp ra thị trường hơn 7.000 căn hộ. Tuy nhiên, số dự án hoàn thành vẫn rất hạn chế, chỉ có 4 dự án hoàn thành hoặc hoàn thành một phần, với tổng cộng 578 căn hộ.

Thực tế này cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội dù có cải thiện nhưng vẫn quá thấp so với nhu cầu của hàng triệu người dân thu nhập thấp. Theo kế hoạch năm 2026, các địa phương phải phát triển khoảng 158.723 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, hết quý I mới chỉ hoàn thành và khởi công khoảng 36.300 căn, đạt tỷ lệ rất thấp so với mục tiêu đề ra.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong khuôn khổ đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030, đến nay cả nước đã triển khai 737 dự án với quy mô khoảng 700.000 căn hộ. Tuy nhiên, mới chỉ có khoảng 170.600 căn hoàn thành, trong khi hơn 214.900 căn đang xây dựng và 315.600 căn mới ở giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư.

Việc số lượng căn hộ hoàn thành còn hạn chế khiến nguồn cung thực tế trên thị trường không đáp ứng được nhu cầu. Tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, mỗi khi có dự án mở bán, người dân thường phải chen chúc đăng ký, thậm chí bốc thăm để có suất mua.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung cũng góp phần đẩy giá nhà ở xã hội tăng lên, làm giảm cơ hội tiếp cận nhà ở của người thu nhập thấp. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và tháo gỡ các vướng mắc nhằm tăng nguồn cung trong thời gian tới.

