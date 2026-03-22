Nhà ở xã hội có thể không còn được bán tự do sau 5 năm
GĐXH - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở, trong đó đề xuất siết chặt việc chuyển nhượng nhà ở xã hội nhằm đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Theo đề xuất, sau 5 năm sử dụng, người sở hữu nhà ở xã hội sẽ không còn được bán tự do theo cơ chế thị trường như hiện nay, mà chỉ được chuyển nhượng cho người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.
Hiện theo Luật Nhà ở 2023, người mua nhà ở xã hội có thể bán lại sau 5 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền và được cấp giấy chứng nhận, không giới hạn đối tượng mua. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng quy định này khiến nhiều căn hộ bị chuyển thành hàng hóa thương mại, làm giảm quỹ nhà ở xã hội và đi lệch mục tiêu an sinh.
Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp vẫn rất lớn, việc siết chuyển nhượng được kỳ vọng giúp giữ đúng bản chất hỗ trợ của chính sách, đồng thời tạo thêm cơ hội cho người thực sự cần nhà ở tiếp cận nguồn cung.
Trước đó, Viện Nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam cũng kiến nghị chỉ cho phép chuyển nhượng nhà ở xã hội cho người đủ điều kiện, hoặc buộc hoàn trả ưu đãi nếu bán ra ngoài. Theo đơn vị này, tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại kiếm lời đang khiến giá bị đẩy lên, làm méo mó thị trường và khiến người thu nhập thấp khó tiếp cận nhà.
Thực tế, nhiều vụ việc trục lợi chính sách nhà ở xã hội đã bị cơ quan chức năng xử lý. Gần đây, tại Bắc Ninh, một nhóm đối tượng bị khởi tố do làm giả hồ sơ để mua nhà ở xã hội. Tại Hà Nội, cơ quan công an cũng khởi tố vụ án lừa đảo liên quan đến một số dự án, với số tiền chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.
Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Việc hoàn thiện khung pháp lý, cùng tăng cường thanh tra, kiểm soát được xem là giải pháp quan trọng để ngăn chặn trục lợi, đảm bảo chính sách nhà ở xã hội phát huy hiệu quả, đúng mục tiêu hỗ trợ người dân thu nhập thấp.
