Nhà ở xã hội có thể không còn được bán tự do sau 5 năm

Chủ nhật, 18:59 22/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở, trong đó đề xuất siết chặt việc chuyển nhượng nhà ở xã hội nhằm đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Theo đề xuất, sau 5 năm sử dụng, người sở hữu nhà ở xã hội sẽ không còn được bán tự do theo cơ chế thị trường như hiện nay, mà chỉ được chuyển nhượng cho người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Hiện theo Luật Nhà ở 2023, người mua nhà ở xã hội có thể bán lại sau 5 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền và được cấp giấy chứng nhận, không giới hạn đối tượng mua. Tuy nhiên,  Bộ Xây dựng cho rằng quy định này khiến nhiều căn hộ bị chuyển thành hàng hóa thương mại, làm giảm quỹ nhà ở xã hội và đi lệch mục tiêu an sinh.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp vẫn rất lớn, việc siết chuyển nhượng được kỳ vọng giúp giữ đúng bản chất hỗ trợ của chính sách, đồng thời tạo thêm cơ hội cho người thực sự cần nhà ở tiếp cận nguồn cung.

Trước đó, Viện Nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam cũng kiến nghị chỉ cho phép chuyển nhượng nhà ở xã hội cho người đủ điều kiện, hoặc buộc hoàn trả ưu đãi nếu bán ra ngoài. Theo đơn vị này, tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại kiếm lời đang khiến giá bị đẩy lên, làm méo mó thị trường và khiến người thu nhập thấp khó tiếp cận nhà.

Thực tế, nhiều vụ việc trục lợi chính sách nhà ở xã hội đã bị cơ quan chức năng xử lý. Gần đây, tại Bắc Ninh, một nhóm đối tượng bị khởi tố do làm giả hồ sơ để mua nhà ở xã hội. Tại Hà Nội, cơ quan công an cũng khởi tố vụ án lừa đảo liên quan đến một số dự án, với số tiền chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Việc hoàn thiện khung pháp lý, cùng tăng cường thanh tra, kiểm soát được xem là giải pháp quan trọng để ngăn chặn trục lợi, đảm bảo chính sách  nhà ở xã hội phát huy hiệu quả, đúng mục tiêu hỗ trợ người dân thu nhập thấp.

Lao động tự do mua nhà ở xã hội: Có phải nộp giấy chứng minh đối tượng như thế nào?

Hướng dẫn kê khai thu nhập khi mua nhà ở xã hội với lao động tự do

Người dân hết sức lưu ý: Thay đổi 3 mẫu giấy tờ quan trọng khi làm hồ sơ mua nhà ở xã hội

Điểm danh những dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội mở bán sau kỳ nghỉ Tết 2026

Tin vui cho lao động tự do: Mua nhà ở xã hội không cần hợp đồng lao động, chỉ cần cam kết thu nhập

Năm 2026, khi tách thửa, diện tích đất tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo Luật Đất đai 2024 trừ các trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu đều không yêu cầu diện tích tối thiểu thì các trường hợp cấp sổ đỏ do tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của UBND cấp tỉnh.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

