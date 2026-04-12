Tháng 4/2026, nhà mặt phố tại phường Kiến Hưng, Hà Nội chạm ngưỡng gần 500 triệu đồng/m2

Hiện nay, phường Kiến Hưng là phường được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, phường Phú La thuộc quận Hà Đông; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương, Hà Cầu, Quang Trung thuộc quận Hà Đông và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, khu vực phường Kiến Hưng mới là nơi có lượng nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 180 - 300 triệu đồng/m2, thậm chí có những căn chạm ngưỡng gần 500 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến, một căn nhà mặt phố thiết kế 5 tầng, rộng 50m2, tại khu tái định cư Kiến Hưng, tại đường Hoàng Công, phường Kiến Hưng, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 33,8 tỷ đồng, tương đương 482,86 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt đường Quang Trung, phường Kiến Hưng, căn nhà mặt phố thiết kế 1 tầng, rộng 70m2 hiện đang được rao bán với giá 23,9 tỷ đồng, tương đương 341,43 triệu đồng/m2.

Căn nhà mặt phố, thiết kế 4 tầng, rộng 45m2 nằm trên mặt đường Văn Phú, phường Kiến Hưng hiện đang được rao bán với giá 13,9 tỷ đồng, tương đương 308,89 triệu đồng/m2.

Nhà mặt phố là một trong những loại hình bất động sản truyền thống nhưng luôn giữ được vị thế "vàng" trên thị trường nhờ giá trị sử dụng và đầu tư vượt trội. Đây là loại nhà nằm trực tiếp trên các tuyến đường lớn, khu vực trung tâm hoặc nơi có mật độ giao thông và kinh doanh sôi động. Chính vị trí đặc biệt này giúp nhà mặt phố không chỉ phục vụ nhu cầu ở mà còn rất thuận lợi để mở cửa hàng, văn phòng, hoặc cho thuê mặt bằng kinh doanh. Vì vậy, giá trị của nhà mặt phố thường gắn liền với khả năng khai thác thương mại và mức độ sầm uất của khu vực.