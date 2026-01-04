Hà Nội: Căn hộ studio tại các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng được rao bán rầm rộ, giá vượt ngưỡng 2 tỷ đồng
GĐXH - Hiện nay, loại hình căn hộ studio tại các xã mới được sáp nhập từ huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường bất động sản. Giá bán đã vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn, cho thấy sức hút đáng kể từ người mua nhà và nhà đầu tư.
Giá căn hộ studio tại huyện Gia Lâm cũ vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn
Thời gian gần đây, thị trường mua bán nhà đất tại các xã mới Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm, Hà Nội chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ số lượng tin rao bán căn hộ studio, loại hình căn hộ nhỏ tích hợp không gian sinh hoạt trong cùng một mặt bằng. Căn hộ studio thường có diện tích dao động từ 25–50m², thiết kế tối giản và phù hợp với người độc thân, sinh viên hoặc các cặp đôi trẻ.
Theo khảo sát từ các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm đầu tháng 1/2026, giá nhà của nhiều căn hộ studio tại các xã mới thuộc huyện Gia Lâm cũ hiện đang được chào bán ở mức khá cao, thậm chí vượt ngoài kỳ vọng của nhiều người lần đầu mua nhà.
Cụ thể, một căn studio rộng 43m² thuộc dự án Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, xã Gia Lâm (tức xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được rao bán với mức giá 2,95 tỷ đồng, tương đương 68,6 triệu đồng/m².
Tại cùng dự án Vinhomes Ocean Park, chính chủ đang đăng thông tin rao bán căn hộ studio rộng 43m2 tại dự án The Sapphire 1 với giá 2,9 tỷ đồng, tương đương 67,44 triệu đồng/m2.
Tại khu đô thị Đặng Xá 1, xã Thuận An (tức xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm cũ) căn hộ 1 phòng ngủ, rộng 46m2 hiện cũng đang được rao bán với giá 2,6 tỷ đồng, tương đương 56,52 triệu đồng/m2.
Như vậy, mặt bằng giá bán nhà ở phân khúc căn hộ studio tại các xã mới được sáp nhập từ huyện Gia Lâm cũ hiện đã chạm và vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn, một mức giá từng chỉ xuất hiện ở các quận nội thành Hà Nội trước đây.
4 xã mới của huyện Gia Lâm sau sáp nhập
1. Xã Gia Lâm
Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.
2. Xã Thuận An
Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm.
3. Xã Bát Tràng
Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.
4. Xã Phù Đổng
Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.
