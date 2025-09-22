Hà Nội: Nữ sinh mất tích bí ẩn hơn 10 ngày, người thân phát hiện nhiều điểm bất thường

Ngày 22/9, thông tin từ Công an phường Đông Ngạc cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ sự việc chị Bùi Bích Phương (22 tuổi, trú tại tổ dân phố 6, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) mất tích hơn 10 ngày, không liên lạc với gia đình.

Thông tin từ bà Phạm Thủy, mẹ của nữ sinh Phương chia sẻ, con gái bà rời nhà vào chiều ngày 11/9 sau khi có mâu thuẫn với bạn. Khoảng 15h cùng ngày, Phương gọi điện cho mẹ báo đang ở Lotte Mall Tây Hồ, sau đó đến 17h thì mất liên lạc.

Chị Bùi Bích Phương hiện đang là sinh viên Đại học Ngoại ngữ. Ảnh: P.T.

Đến tối, cảm thấy có chuyện chẳng lành, bà Thủy đã tới Công an phường Đông Ngạc để trình báo.

Hôm sau, ngày 12/9, bà Thủy đến trung tâm thương mại xin trích xuất camera, đồng thời đăng thông tin tìm con trên mạng xã hội. Đến tối cùng ngày, một người dân báo phát hiện giấy tờ tùy thân của Phương gần mép sông Hồng, khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề, TP Hà Nội).

Tiếp đó, đến trưa ngày 14/9, bà Thủy quay lại khu vực trên thì bất ngờ phát hiện chiếc xe đạp điện của con gái. Qua thông tin được các nhân chứng kể lại, chiếc xe đạp điện được 2 thanh niên dắt đến và bỏ lại vào khoảng 17h ngày 11/9, thời điểm Phương mất liên lạc.

Chiếc xe đạp điện của chị Phương được tìm thấy ở khu vực phường Bồ Đề. Ảnh: P.T.

Mẹ nữ sinh cho biết dữ liệu camera xác nhận nữ sinh có xuất hiện tại khu vực quận Long Biên cũ, song hình ảnh của Phương cũng như hai thanh niên trên không được tìm thấy quanh đền Rừng. Gia đình sau đó tiếp tục trình báo Công an TP Hà Nội.

Vài ngày gần đây, một người dân ở khu vực huyện Nam Trực cũ, tỉnh Nam Định thông báo phát hiện thi thể có đặc điểm giống Phương nhưng không có giấy tờ tùy thân. Do thi thể đã phân hủy, cơ quan chức năng đang giám định ADN để xác định danh tính.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân nếu có thông tin về chị Phương có thể liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 098.604.3468 hoặc 086.290.4593.

