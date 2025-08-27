Video người đàn ông nhảy xuống suối lũ, mất tích dậy sóng mạng xã hội

Vào chiều 26/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên cởi trần, mặc quần đùi đi loạng choạng trên cầu. Sau đó, thanh niên này trèo lên lan can cầu ngồi rồi bất ngờ nhảy xuống dòng nước lũ đang chảy xiết, mất tích. Sự việc được xác định xảy ra tại xã biên giới Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa.

Người đàn ông có biểu hiện say rượu nhảy cầu tự tử. (Ảnh cắt từ video).

Ngày 27/8 ông Lê Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu xác nhận vụ việc trên và cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 26/8, tại khu vực cầu suối Xim, thuộc bản Bùng, xã Quang Chiểu. Nạn nhân là anh V. V. T. (SN 1993, trú tại bản Bùng).

Theo phản ánh của người dân thì thời điểm trên, anh T. có biểu hiện say rượu, sau đó đi ra khu vực cầu suối Xim cởi áo, nhảy xuống dòng nước lũ.

"Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm dọc bờ suối. Hiện chưa tìm thấy nạn nhân", ông Hiếu cho biết thêm.

Được biết anh T. đã có vợ con nhưng đã ly hôn. Anh T. cũng là người hay uống rượu say.

Video dậy sóng mạng xã hội, người đàn ông nhảy xuống suối lũ, mất tích.