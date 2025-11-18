Gần 15 tấn đường cát nhập lậu bị phát hiện tại TP. Hồ Chí Minh

Cụ thể, lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh độc lập trên đường Võ Văn Kiệt, gồm: Cơ sở kinh doanh do bà Hoàng Nguyễn Kiều Trinh làm chủ và cơ sở còn lại thuộc Hộ kinh doanh Út Hương Lan 9 do ông Nguyễn Lâm đại diện.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại cửa hàng của bà Trinh, lực lượng QLTT phát hiện 5,7 tấn đường cát tinh luyện nhãn hiệu TSM (Thái Lan). Số hàng được đóng trong 114 bao loại 50 kg, toàn bộ bao bì chỉ có tiếng nước ngoài, không nhãn phụ tiếng Việt và không kèm hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Chủ cơ sở thừa nhận đã mua số hàng này từ thị trường trôi nổi để bán lại nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Toàn cảnh kho hàng có dấu hiệu vi phạm

Tại Hộ kinh doanh Út Hương Lan 9, lực lượng chức năng phát hiện hai loại hàng hóa gồm: Đường cát trắng không nhãn hiệu không rõ nguồn gốc, đóng bao 12 kg với tổng trọng lượng 2.916 kg;

Đường tinh luyện MITR PHOL sản xuất tại Thái Lan, nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ, không hóa đơn, chứng từ, tổng lượng 6.100 kg.

Chủ hộ kinh doanh thừa nhận số hàng đều do thu mua từ nguồn trôi nổi và không có giấy tờ hợp pháp.

Cơ quan chức năng nhận định cơ sở kinh doanh của bà Hoàng Nguyễn Kiều Trinh vi phạm quy định về kinh doanh hàng nhập lậu và không đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký.

Cận cảnh tang vật vi phạm.

Ông Nguyễn Lâm bị xác định kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng nhập lậu.

Toàn bộ gần 15 tấn hàng vi phạm đã bị niêm phong, tạm giữ để bảo quản và xử lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã đề xuất Trưởng phòng Nghiệp vụ QLTT ban hành quyết định tạm giữ tang vật và chuyển về kho của đơn vị.

Đến ngày 3/11/2025, hai cơ sở đã nộp hơn 182 triệu đồng tiền phạt vào ngân sách Nhà nước.

Theo ông Trần Việt Hùng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ QLTT, các vụ việc trên cho thấy tình trạng kinh doanh đường cát nhập lậu, không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào cuối năm.

Ông nhấn mạnh lực lượng QLTT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cục trưởng Cục TTTN Trần Hữu Linh cho biết việc kiểm soát chặt thị trường đường không chỉ nhằm ngăn chặn hàng lậu mà còn góp phần bảo vệ sản xuất trong nước và ổn định thị trường. Trong thời gian tới, Cục sẽ chỉ đạo tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất tại kho bãi, chợ đầu mối và các điểm kinh doanh trọng điểm, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh và minh bạch cho doanh nghiệp trong nước.

