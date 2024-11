Hà Nội: Quyết xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây tự phát không đảm bảo ATTP

Sở Công thương nói gì về kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm từ nay đến Tết Nguyên đán 2025 GĐXH - Theo Sở Công thương Hà Nội, từ nay đến Tết Nguyên đán 2025, Sở tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn nhằm góp phần đảm bảo an ninh, ATTP trong tình hình mới, đặc biệt là vấn đề ATTP xung quanh trường học.

Ngày 24/11, Sở Công Thương thông tin, từ đầu năm đến nay, Sở đã xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với 92 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trái cây trên địa bàn Thành phố. Đến nay, Sở đã tiến hành thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với 42 doanh nghiệp, phát hiện 10 doanh nghiệp vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 10 doanh nghiệp với số tiền 177.498.000 đồng.

Bên cạnh đó, Sở đã chủ trì một đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố, tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với 18 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, qua đó phát hiện 6 cơ sở vi phạm, đã chuyển xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 159 triệu đồng.

Sở Công thương đã xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với 92 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trái cây trên địa bàn TP Hà Nội, nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm, thực phẩm khi lưu thông thị trường.

Theo kế hoạch, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm trái cây lưu thông trên địa bàn được kiểm soát về nguồn gốc, chất lượng; xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây tự phát không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm và trật tự đô thị (nhất là tại lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng).

Bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Hà Nội cho biết, trong 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Thành phố sẽ tăng cường giám sát, cảnh báo nguy cơ về chất lượng, an toàn thực phẩm (bao gồm cả hoạt động kinh doanh trái cây tại các chợ đầu mối, chợ có tính chất đầu mối). Kiểm tra, kiểm soát, xử lý tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây không thực hiện đúng các quy định...

Cơ quan quản lý sẽ công khai danh sách các cửa hàng bảo đảm an toàn thực phẩm được cấp biển nhận diện, các tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh trái cây vi phạm quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng nắm rõ, lựa chọn…

Cùng với đó, Thành phố xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng, mô hình chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ trái cây an toàn, kết hợp khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, chương trình quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm tiên tiến; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến và truy xuất nguồn gốc sản phẩm trái cây; xây dựng, quảng bá nhãn hiệu, thương hiệu trái cây an toàn Thủ đô.

Tăng cường hỗ trợ và kết nối cơ sở trồng trái cây an toàn của Hà Nội và các tỉnh, thành phố để đưa vào tiêu thụ tại các cửa hàng kinh doanh trái cây; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh trái cây.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây thực hiện đúng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, sơ chế, cung ứng ra thị trường và tới tay người tiêu dùng, đảm bảo ổn định sản lượng và tiêu chuẩn chất lượng.

