Hà Nội: Thay thế loạt hàng rào, dải phân cách han gỉ trên nhiều tuyến phố trung tâm

Cận cảnh khu đất vừa được Hà Nội thông qua chủ trương chi hơn 2.500 tỷ đồng xây tổ hợp thể thao đa năng gần 4,9ha tại Mỹ Đình GĐXH - HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng với tổng vốn dự kiến hơn 2.523 tỷ đồng. Dự án nằm trên khu đất "vàng" gần 4,9ha gần sân vận động Mỹ Đình, hiện đang quây tôn bỏ hoang.

Ngày 3/11, thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, đơn vị chuẩn bị triển khai dự án thay thế, lắp đặt mới dải phân cách giữa cùng hệ thống hàng rào trên địa bàn nhiều quận nội thành.

Khảo sát thực tế cho thấy, hệ thống hàng rào sắt sơn màu trên dải phân cách giữa tại phần lớn các tuyến phố này đã tồn tại khoảng hai thập kỷ. Trải qua thời gian dài chịu tác động của thời tiết và lưu lượng phương tiện dày đặc, kết cấu thép đã mục rỗng từ bên trong, bong tróc sơn và hoen rỉ nặng.

Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người đi đường. Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần dặm vá, sửa chữa cục bộ, nhưng giải pháp tạm thời này không còn đáp ứng được yêu cầu chịu lực và thiếu tính đồng bộ lâu dài.

Hàng loạt tuyến phố huyết mạch tại Thủ đô sắp được thay mới hệ thống hàng rào dải phân cách đã rỉ sét, xuống cấp nghiêm trọng sau 20 năm sử dụng, nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và chỉnh trang diện mạo đô thị. Ảnh: Phạm Công

Dự án thay mới sẽ được triển khai trên 13 tuyến phố tập trung mật độ dân cư và phương tiện đông đúc, gồm: Cát Linh, Giảng Võ, Cầu Giấy, Trần Quốc Hoàn, Trần Đăng Ninh, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà và Huỳnh Thúc Kháng.

Hệ thống hàng rào thay thế được thiết kế theo quy chuẩn mẫu điển hình đã được Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt áp dụng chung.

Điểm cải tiến đáng chú ý là toàn bộ kết cấu sử dụng thép mạ kẽm nhúng nóng – vật liệu có khả năng chống oxy hóa, chống ăn mòn cao, giúp kéo dài tuổi thọ công trình trước điều kiện thời tiết nồm ẩm và mưa nhiều của miền Bắc.

Việc đổi mới đồng loạt này giúp tạo sự liên kết đồng bộ về kiểu dáng, màu sắc với các trục đường kiểu mẫu đã hoàn thiện trước đó như Võ Chí Công hay Phạm Văn Đồng, mang lại diện mạo khang trang, hiện đại hơn cho không gian đô thị Thủ đô.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát siết chặt khâu kiểm định vật liệu từ nguồn vào. Đồng thời kiểm tra gắt gao quá trình lắp đặt tại hiện trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại thường nhật của người dân trong suốt quá trình thi công.