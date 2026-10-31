Hà Nội: Sắp giám sát 4 điểm thi công then chốt trên tuyến Vành đai 4
GĐXH - Dự kiến vào giữa tháng 11/2026, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ tiến hành đợt giám sát thực địa tại 4 vị trí trọng điểm thuộc tuyến phía Tây của dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai và thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội.
Theo kế hoạch, 4 điểm then chốt trong đợt khảo sát hiện trường thi công tuyến Vành đai 4, gồm: Công trường cầu Hồng Hà (xã Ô Diên); Bãi đúc dầm SuperT (xã Hoài Đức); Nút giao Đại lộ Thăng Long và nút giao Quốc lộ 6
Chuyến khảo sát thực tế là một phần trong kế hoạch giám sát gồm 5 giai đoạn của Đoàn ĐBQH thành phố. Thời gian thực hiện được bố trí linh hoạt vào quãng nghỉ giữa hai đợt họp của kỳ họp Quốc hội, giúp các đại biểu tham gia đầy đủ mà không làm gián đoạn nhiệm vụ nghị trường.
Bên cạnh việc kiểm tra công trường, Đoàn sẽ làm việc chính thức với UBND TP Hà Nội để thảo luận 6 nhóm vấn đề lớn, trước khi hoàn thiện báo cáo và dự thảo Kết luận giám sát.
Dựa trên dữ liệu tổng hợp trước đợt giám sát, các vướng mắc của dự án đã được phân chia theo từng cấp độ cảnh báo rõ rệt:
Mức độ nguy cơ cao, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung: Tập trung vào mốc đưa vào vận hành, khai thác Tiểu dự án 3 (BOT) so với mục tiêu Nghị quyết 56; các hạng mục đường găng đòi hỏi tốc độ bứt phá lớn (như đúc dầm, đắp nền); cùng nhu cầu vốn ngân sách nhà nước còn lại rất lớn trong năm 2027.
Mức độ cần lưu ý, tháo gỡ: Xử lý tiến độ hoàn thành đường song hành (dự án thành phần 2.1); công tác giải phóng mặt bằng bổ sung tại các nút giao; nguồn cung vật liệu xây dựng (đất, cát, đá đắp nền); phương án thu phí hoàn vốn; và việc giải quyết các kiến nghị thanh tra, kiểm toán.
Thông qua việc trực tiếp kiểm tra tại 4 điểm nóng này, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội sẽ nắm bắt sát sao thực tế công trường, kịp thời kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm dự án trọng điểm quốc gia về đích đúng cam kết.
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