Từ 1/11, Hà Nội điều chỉnh lộ trình hai tuyến buýt 104 và 16

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Hà Nội: Xe máy va chạm với xe buýt trên đường Nguyễn Trãi khiến 1 người tử vong GĐXH - Sáng ngày 17/8, một vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy đã xảy ra trước số nhà 233 Nguyễn Trãi (phường Khương Đình, Hà Nội), khiến một cháu bé tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Transerco, tuyến buýt số 104 được điều chỉnh điểm cuối từ Bến xe Nước Ngầm về phường Hoàng Liệt, tại vị trí cạnh tường rào Trường Tiểu học Linh Đàm. Sau điều chỉnh, tuyến có tên gọi Mỹ Đình – Hoàng Liệt.

Tuyến buýt số 16 chuyển điểm cuối từ Bến xe Nước Ngầm sang Bến xe Yên Sở. Tuyến đổi tên thành Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Yên Sở.

Theo thông tin từ Transerco, tuyến buýt số 104 được điều chỉnh điểm cuối từ Bến xe Nước Ngầm về phường Hoàng Liệt, tại vị trí cạnh tường rào Trường Tiểu học Linh Đàm. Sau điều chỉnh, tuyến có tên gọi Mỹ Đình – Hoàng Liệt.

Về phương án vận hành, hai tuyến vẫn duy trì tần suất từ 14 đến 20 phút/chuyến. Khung giờ chạy xe cụ thể:

Đầu A (Bến xe Mỹ Đình): 05h00 – 21h15 hàng ngày.

Đầu B (Hoàng Liệt/Bến xe Yên Sở): 04h50 – 21h15 hàng ngày.

Để nắm rõ chi tiết lộ trình di chuyển mới, các điểm dừng đón trả khách và giờ xe xuất bến, hành khách có thể chủ động tra cứu mã hiệu tuyến trên hệ thống website timbus.vn.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm hoạt động vận tải hành khách công cộng phù hợp với phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án cải tạo quốc lộ 1A, đồng thời tăng khả năng kết nối xe buýt với Bến xe Yên Sở.

Bến xe Yên Sở chính thức đưa vào khai thác từ ngày 10/10, dự kiến tiếp nhận khoảng 990 lượt xe/ngày. Việc vận hành bến xe mới đóng vai trò quan trọng trong việc "chia lửa", giảm áp lực giao thông cho Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm. Đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện hạ tầng xe buýt kết nối. Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng và tạo thuận lợi cho người dân trung chuyển giữa vận tải liên tỉnh với xe buýt đô thị, trước đó, ngày 23/10, Sở Xây dựng Hà Nội gửi UBND thành phố phương án điều chỉnh lộ trình một số tuyến buýt kết nối trực tiếp với Bến xe khách Yên Sở. Bên cạnh phương án giảm số lượt đối với tuyến số 16 giảm từ 162 xuống 136 lượt xe/ngày, Sở Xây dựng cũng đề xuất điều chỉnh đối với Tuyến số 59: Kéo dài điểm đầu cuối từ điểm đỗ xe buýt Yên Sở (gần trụ sở UBND phường Yên Sở) về Bến xe Yên Sở. Cự ly tuyến tăng từ 38,2 km lên 40,55 km.