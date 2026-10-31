Từ 1/11, Hà Nội điều chỉnh lộ trình hai tuyến buýt 104 và 16

Thứ bảy, 15:57 31/10/2026 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhằm đồng bộ với phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công cải tạo Quốc lộ 1A và mở rộng mạng lưới tiếp cận Bến xe Yên Sở, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) chính thức áp dụng thay đổi điểm đầu cuối, lộ trình cùng chỉ tiêu vận hành đối với hai tuyến buýt số 16 và 104 kể từ ngày 1/11.

Từ 1 / 11 Hà Nội điều chỉnh lộ trình tuyến buýt số 104 và 16 - Ảnh 1.Hà Nội: Xe máy va chạm với xe buýt trên đường Nguyễn Trãi khiến 1 người tử vong

GĐXH - Sáng ngày 17/8, một vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy đã xảy ra trước số nhà 233 Nguyễn Trãi (phường Khương Đình, Hà Nội), khiến một cháu bé tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Transerco, tuyến buýt số 104 được điều chỉnh điểm cuối từ Bến xe Nước Ngầm về phường Hoàng Liệt, tại vị trí cạnh tường rào Trường Tiểu học Linh Đàm. Sau điều chỉnh, tuyến có tên gọi Mỹ Đình – Hoàng Liệt.

Tuyến buýt số 16 chuyển điểm cuối từ Bến xe Nước Ngầm sang Bến xe Yên Sở. Tuyến đổi tên thành Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Yên Sở.

Từ 1 / 11 Hà Nội điều chỉnh lộ trình tuyến buýt số 104 và 16 - Ảnh 2.

Theo thông tin từ Transerco, tuyến buýt số 104 được điều chỉnh điểm cuối từ Bến xe Nước Ngầm về phường Hoàng Liệt, tại vị trí cạnh tường rào Trường Tiểu học Linh Đàm. Sau điều chỉnh, tuyến có tên gọi Mỹ Đình – Hoàng Liệt.

Về phương án vận hành, hai tuyến vẫn duy trì tần suất từ 14 đến 20 phút/chuyến. Khung giờ chạy xe cụ thể:

Đầu A (Bến xe Mỹ Đình): 05h00 – 21h15 hàng ngày.

Đầu B (Hoàng Liệt/Bến xe Yên Sở): 04h50 – 21h15 hàng ngày.

Để nắm rõ chi tiết lộ trình di chuyển mới, các điểm dừng đón trả khách và giờ xe xuất bến, hành khách có thể chủ động tra cứu mã hiệu tuyến trên hệ thống website timbus.vn.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm hoạt động vận tải hành khách công cộng phù hợp với phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án cải tạo quốc lộ 1A, đồng thời tăng khả năng kết nối xe buýt với Bến xe Yên Sở.

Bến xe Yên Sở chính thức đưa vào khai thác từ ngày 10/10, dự kiến tiếp nhận khoảng 990 lượt xe/ngày. Việc vận hành bến xe mới đóng vai trò quan trọng trong việc "chia lửa", giảm áp lực giao thông cho Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm. Đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện hạ tầng xe buýt kết nối.

Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng và tạo thuận lợi cho người dân trung chuyển giữa vận tải liên tỉnh với xe buýt đô thị, trước đó, ngày 23/10, Sở Xây dựng Hà Nội gửi UBND thành phố phương án điều chỉnh lộ trình một số tuyến buýt kết nối trực tiếp với Bến xe khách Yên Sở.

Bên cạnh phương án giảm số lượt đối với tuyến số 16 giảm từ 162 xuống 136 lượt xe/ngày, Sở Xây dựng cũng đề xuất điều chỉnh đối với Tuyến số 59: Kéo dài điểm đầu cuối từ điểm đỗ xe buýt Yên Sở (gần trụ sở UBND phường Yên Sở) về Bến xe Yên Sở. Cự ly tuyến tăng từ 38,2 km lên 40,55 km.

Từ 1 / 11 Hà Nội điều chỉnh lộ trình tuyến buýt số 104 và 16 - Ảnh 3.Hà Nội đẩy nhanh tiến độ 8 cầu vượt sông Hồng và sông Đuống

GĐXH -Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ đầu tư xây dựng 8 cây cầu vượt sông Hồng và sông Đuống ngày 29/10 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ rào cản, bứt phá tiến độ thi công nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026-2027.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Sắp giám sát 4 điểm thi công then chốt trên tuyến Vành đai 4

Hà Nội: Sắp giám sát 4 điểm thi công then chốt trên tuyến Vành đai 4

Xã hội -

GĐXH - Dự kiến vào giữa tháng 11/2026, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ tiến hành đợt giám sát thực địa tại 4 vị trí trọng điểm thuộc tuyến phía Tây của dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai và thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội.

Hà Nội đầu tư hơn 300 tỷ đồng xóa sổ con ngõ 'đau khổ' Nguyễn Khang, mở rộng trục kết nối Vành đai 2,5

Hà Nội đầu tư hơn 300 tỷ đồng xóa sổ con ngõ 'đau khổ' Nguyễn Khang, mở rộng trục kết nối Vành đai 2,5

Xã hội -

GĐ&XH - Sau nhiều năm chịu cảnh xuống cấp và ùn tắc nghiêm trọng, ngõ 381 phố Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đang được mở rộng lên 21,5m với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Dự án kỳ vọng giải quyết dứt điểm "điểm nghẽn" giao thông, nâng cao chất lượng đời sống cho cư dân khu vực.

Tháo gỡ sai phạm 12 dự án Mường Thanh: Căn hộ hợp thức hóa được cấp sổ, diện phá dỡ được ưu tiên mua nhà xã hội không cần bốc thăm

Tháo gỡ sai phạm 12 dự án Mường Thanh: Căn hộ hợp thức hóa được cấp sổ, diện phá dỡ được ưu tiên mua nhà xã hội không cần bốc thăm

Xã hội -

GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện Khoản 2 Điều 8 và Khoản 4 Điều 14 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ 8 cầu vượt sông Hồng và sông Đuống

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ 8 cầu vượt sông Hồng và sông Đuống

Xã hội -

GĐXH -Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ đầu tư xây dựng 8 cây cầu vượt sông Hồng và sông Đuống ngày 29/10 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ rào cản, bứt phá tiến độ thi công nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026-2027.

Mr Pips trả lương cho mợ 70 triệu đồng mỗi tháng

Mr Pips trả lương cho mợ 70 triệu đồng mỗi tháng

Pháp luật -

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy được Mr Pips thuê làm kế toán quản lý doanh nghiệp bất động sản với mức lương 70 triệu đồng/tháng. Quá trình làm theo chỉ đạo của Nam, Thủy đã phạm hai tội “rửa tiền” và “trốn thuế”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.