Hà Nội: Hoàn thành Vành đai 4 vào tháng 9/2026

Hà Nội sẽ trình chiếu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm cùng các mô hình dự án trọng điểm bằng công nghệ số hiện đại vào ngày 29/6 GĐXH - Ngày 25/6, UBND TP Hà Nội cho biết, Thành phố sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 vào ngày 29/6 tới đây.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, ngày 27/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố thống nhất với báo cáo của Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.

Thời gian qua, Hà Nội đã tập trung nguồn lực lớn để triển khai các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của Trung ương và của thành phố.

Đây cũng là giai đoạn Hà Nội dành nguồn vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay cho phát triển hạ tầng giao thông, từ các tuyến đường xuyên tâm, đường vành đai đến hệ thống cầu vượt sông.

Cùng với việc tháo gỡ các điểm nghẽn, thành phố đã đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án và đạt kết quả tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng báo cáo Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại điểm cầu trụ sở UBND Thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã giải ngân gần 60.000 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

Đối với Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết công tác giải phóng mặt bằng tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã hoàn thành từ cuối năm 2025.

Hiện các dự án thành phần 2.1, 2.2 và 2.3 (đường song hành) cơ bản bám sát tiến độ. Riêng đoạn qua địa bàn Hà Nội được thành phố phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026, sớm khoảng 3 tháng so với kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, phần dự án thành phần còn lại vẫn triển khai chậm do việc huy động nguồn lực của nhà đầu tư và các nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu.

Để khắc phục tình trạng này, Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra tại công trường, yêu cầu các đơn vị huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính; đồng thời rà soát tiến độ theo từng tháng, kịp thời tháo gỡ khó khăn và áp dụng các biện pháp xử lý theo hợp đồng đối với những trường hợp không bảo đảm cam kết.

Đối với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tuyến kết nối trực tiếp từ trung tâm Thủ đô đến sân bay Gia Bình, phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo ông Vũ Đại Thắng, do quá trình chuẩn bị đầu tư kéo dài nên đến ngày 25/6 vừa qua hợp đồng BT mới chính thức được ký kết. Hiện nhà thầu đã triển khai một số hạng mục ban đầu trên thực địa.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay trên địa bàn Hà Nội cơ bản đã hoàn thành, đạt gần 100% khối lượng.

Thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 11/2027 để phục vụ APEC 2027. Tuy nhiên, việc hoàn thành toàn bộ dự án có thể chậm hơn so với mốc thông xe kỹ thuật.